Sherlyn, una bailarina sobre ruedas

Amanece y el sol calienta el destapado suelo del sector Nuevo Paraíso, en el populoso Olaya Herrera. Con un ruido particular se abre la puerta principal de una humilde casa y aparecen los rostros risueños de Sherlyn López Taborda y su madre, Yuleima López, las protagonistas de esta historia.

Sherlyn tiene 16 años y sale con su mamá, que no pasa de 36 años. Va sentada en una silla de ruedas, de color negro, que se convirtió en sus piernas desde que era una niña y que jamás ha sido impedimento para ser feliz. Va para su colegio y por el camino la saluda todo el mundo; su carisma, inteligencia y talento para el baile la hicieron ser popular en el barrio.

Es difícil llegar a su destino porque las piedras y zanjas de la calle dificultan el paso de la silla, pero sigue firme, acompañada de su madre, que camina orgullosa a su lado. Esa niña es lo mejor que le ha pasado en la vida.

Llegan a la escuela, donde cursa décimo grado. ASherlyn la reciben sus compañeros y con ellos va al salón mientras su madre le dice adiós meneando la mano derecha.

Así transcurren sus días: clases, tareas, charlas con amigos, música, sonrisas y berraquera. Es una niña común, pero con un don especial para bailar.

El baile la fortalece

“Pienso que la discapacidad es la capacidad de hacer las cosas diferentes. Soy una bailarina en proceso, amo lo que hago y me siento orgullosa de mis logros. Muchas veces encontramos personas que nos dicen que no podemos, a ellos hay que ignorarlos”, dice Sherlyn.

Hace unos días, la chica fue tendencia en redes sociales gracias a un video que compartió el cantante de champeta Mister Black, donde ella aparece bailando la canción ‘El matrimonio’. El clip acumuló miles las reproducciones y “me gusta” en solo unos minutos.

Y con esa sabrosura y alegría que le caracterizan, me contó de su vida y metas.

“Me estoy convirtiendo en una instagramer, me siguen muchas personas que me mandan mensajes donde me dicen cosas lindas, me agradecen por mis videos y dicen que soy

valiente y me piden consejos, eso motiva mucho”, comenta.

Nuestra protagonista abrió sus redes sociales en 2012, pero solo en 2015 comenzó a subir contenido bien elaborado para llamar la atención de sus seguidores. Ha subido once videos desde entonces y fotos junto a artistas locales, entre ellos su ídolo: Kevin Flórez.

Y precisamente Kevin fue quien la motivó para bailar. “Nací con el amor por el baile. Mi mamá me cuenta que cuando estaba en la barriga, me movía si escuchaba una champeta o un reguetón. Lo mío es mover el esqueleto”, asegura entre risas.

Por paradojas de la vida, Sherlyn ve complejo su sueño de ser bailarina profesional. “Desde

muy niña comencé a sufrir de un problema severo de descalcificación. Mis huesos eran muy frágiles, y aunque quería bailar, no podía porque me fracturaba fácilmente; no podían ni abrazarme porque me tenían que llevar al hospital, pues se me partían los huesos, por eso se afectaron mis caderas y piernas, y tuve que usar la silla de ruedas. Fue muy duro saber que no podía jugar como los niños del común y que mi sueño de bailar se podía truncar, pero siempre tuve fe en mí y el apoyo de muchas personas”, relata.

Y sí, la enfermedad la llevó a tener una discapacidad motriz, pero jamás acabó sus propósitos.

“Fui creciendo y mis huesitos comenzaron a mejorar, a ser más fuertes, quizá por tantas oraciones que le hice a Dios. Me doy cuenta de que tener esta condición no significa que mi vida se va a acabar, por el contrario, esto me llena de valor. Como soy seguidora de Kevin, me ponía a ver sus videos musicales y a sus bailarinas, y entonces comencé a practicar las coreografías y a montar videos míos en internet ”, afirma.

Un amor real

Si hablamos de amor, la mamá, Yuleima, es un gran ejemplo. “Sherlyn es mi única hija. Me ha tocado ser madre y padre para ella, el papá no cumplió con su papel. Yo, junto a mis padres, la he sacado adelante, ella es mi orgullo y la razón de mi vivir y quiero que sea la mejor bailarina del mundo”, dice.

Asegura que no quiso tener más hijos por temor. “Es muy difícil tener hijos, yo con Sherlyn estoy feliz y concentrada en ella. Necesita todo mi tiempo, así que estamos bien las dos, apoyándonos y cuidándonos”.

Sherlyn corrobora ese apoyo incondicional. “Mi madre es mi amiga, es la que me toma las fotos, me graba los videos y me diseña las pintas urbanas, me lleva a todas partes, me da permiso para ir a fiestas. Nos amamos”, señala.

Yuleima dice que ha sido duro el proceso con su hija. “Los momentos más difíciles son cuando he tenido que hospitalizar a mi niña. Es muy cruel verla acostadita en la cama, sin moverse, porque normalmente ella es muy activa. Gracias a Dios ha mejorado y por eso estoy contenta. Ella es muy amorosa, pero tiene el carácter fuerte y, sobre todo, le gusta ser independiente”, agrega Yuleima.

Sherlyn quiere ser bailarina profesional y estar en tarima con los mejores artistas y agrupaciones. “Me gusta toda la música, pero la mejor para mí es la champeta. Sueño con bailar con estrellas como Maluma y Kevin. Lo que siempre hago, cuando voy a hacer un video, es que elijo la canción que esté más ‘pegada’ en el momento, miro videos de bailarinas y practico en mi cuarto. Las llantas se convierten en mis pies y caderas, y comienzo a darle sabor a cada movimiento”, manifiesta.

La joven habla con mucha emoción sobre su pasión. Parece que ya no le importa caminar, sino bailar… pues en ningún momento dice que está inconforme, solo habla de ganas de ser mejor y aprender más pasos de salsa, champeta, merengue y hasta hip hop.

También quiere estudiar comunicación social para ayudar a personas en condición de discapacidad. “Me considero un ejemplo para muchas personas. Quiero ser periodista y ayudar a los grupos minoritarios. Sueño con un mundo más incluyente, donde existan espacios para todos, sin importar su condición. Le digo al alcalde que haga más zonas y proyectos de infraestructura adaptados para las personas como yo. No se imagina lo difícil que es movernos en esta ciudad, donde solo piensan en las personas sin discapacidades”, expresa.

También le envía un mensaje a sus seguidores. “Voy a seguir subiendo videos y haciendo lo que me hace feliz. Les digo que la vida es hermosa y hay que hacer todo lo que nos llena de

felicidad, no importa tu condición”, recalca.