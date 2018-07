Tacamocho, la tierra que se lleva el río Magdalena

Silvia Osorio y Sergio Caro, una pareja de ancianos, caminan hacia la orilla del río Magdalena, en Tacamocho (Córdoba Tetón, Bolívar). Esa era la calle 3 de este corregimiento y ahora no es más que un cementerio de escombros y pretiles huérfanos por culpa de la pasmosa furia del afluente, que se ha llevado a pedazos al pueblo desde octubre de 2014, cuando derribó las primeras tres casas: la de Luz Marina Paternina, la de Eulalia Díaz y la de Iludina Jiménez.

De las dos primeras calles ya no queda ni el rastro, solo recuerdos melancólicos, esos que llenan de nostalgia a Silvia y Sergio, que aún lloran el techo que construyeron 40 años atrás y que perdieron hace casi un mes. La erosión los obligó a abandonar su casa. El mes pasado vieron cómo el río se llevó la mitad de la iglesia católica y antes de que eso pasara con su vivienda, con ellos a bordo, decidieron desmontarla, ladrillo a ladrillo, y recuperar algunos de sus materiales.

Ese es el panorama al borde del Magdalena, en Tacamocho, la gente se apresura a desarmar sus casas antes de que la corriente se las lleve por completo. “Ya el río está prácticamente en la cuarta calle, y solo eran cinco”, dice Marly Castañeda.

Hasta el viernes, iban 315 familias afectadas, más 55 que están en riesgo.

“Lo que hacemos es que nos vamos reubicando hacia la parte de atrás, en unos terrenos, pero queremos la reubicación total del corregimiento. Para nosotros eso es duro, porque aquí tuvimos nuestras vivencias, pero vemos que esa es la única solución. Desde que empezó la erosión pedimos que dragaran el río, que le hicieran espolones, pero nada de eso se dio. La mitad del pueblo se ha perdido y ya tenemos miedo, es un riesgo estar aquí”, agrega Marly.

El día que el río se llevó la iglesia

Fue hace un poco más de un mes. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando el pueblo se revolucionó. La gente gritaba del susto. “La iglesia donde fuimos todos bautizados se fue. Me da pesar que el pueblo donde nacimos, donde crecimos, se está yendo. Todos estamos sufriendo, estamos amontonados porque no tenemos dónde estar”, expresa Andrea Caro.

“El río la fue socavando por debajo hasta que tumbó la parte delantera de la iglesia. La torre ya estaba de medio lado, hasta que ese día se cayó. Allí bautizamos a nuestros hijos y nietos”, añade Sergio. Él dice que lo que más extraña de todo es la tranquilidad. “A esta edad uno solo desea tener un pedazo de tierra donde vivir, de donde no lo mueva nadie, y estar tranquilo hasta que Dios quiera”. (Lea aquí: En Tacamocho sueñan con la reubicación a corto plazo)

El espacio más bonito del pueblo se fue en menos de cuatro años. El parque central desapareció, así como muchas otras cosas que dejaron de existir. “Este año ni siquiera hubo cosecha de ajonjolí porque la gente no tuvo dónde sembrar. La pesca es lo único de lo que estamos viviendo, prácticamente. Este río se nos ha llevado todo. Hace 15 días, se llevó 13 casas en menos de una hora. La mía la perdí hace casi tres años”, afirma María Cruz Romero.

Cuando suenan las alarmas

Cuenta Mery Díaz que les ha tocado aprender a vivir con angustia e incertidumbre. La tranquilidad, para ellos, solo es una palabra más entre sus quejas diarias, porque hace mucho no la experimentan.

“Nunca estamos tranquilos, siempre hay zozobra. Nos dieron unas alarmas que cuando uno las escucha se forma un caos en el pueblo. Uno no sabe para dónde coger pero tiene que ir a ver si se arrancó mucha tierra... Todas estas casas que usted ve aquí (señala los restos en la Calle 3), se fueron en cuestión de minutos. Aquí había una casa grande, enorme, que cuando se partió (por la erosión) se fue la mitad al río. Unos señores que estaban destechándola casi se van al agua. Uno no duerme tranquilo, uno no se come un bocado de comida tranquilo porque siempre está pendiente de que se van a caer los barrancos. Ya uno vive con ese problema en la mente”. (Ver también: Decretan calamidad pública en Tacamocho y anuncian su reubicación en Tacamochito)

Mery es consciente de que ya no se puede hacer nada para detener la desaparición de las tierras de Tacamocho, pero sí para evitar perder a sus vecinos, a sus ‘paisanos’. “Nosotros queremos que nos reubiquen, pero no queremos que nos manden a un poquito por aquí y otro poquito por allá, porque así vamos a desaparecer como comunidad y no queremos eso. Si nos van a echar para otro lado, o si nos quieren montar en una loma o en lo que sea, que sea a todos juntos, para que uno así pueda decir: voy para Tacamocho, vengo de Tacamocho”.

“El río es un dragón”

Ese mismo río que les da de comer les está robando cada espacio testigo de sus historias, de sus anécdotas. Les está quitando la tierra donde nacieron. Para ellos, el Magdalena, en los últimos años, solo representa un peligro.

“Desde que empezó este problema ha venido mucha gente y sentimos que ha sido como una burla. Hace unos días, la señora alcaldesa dijo que ellos están aquí, pero tú no ves siquiera a la Defensa Civil por ningún lado. Tienen al pueblo olvidado y es una lástima que el río proceda de esa forma. Le damos gracias a mi Dios que nunca ha habido una pérdida humana y que todo ha sido en el día y no en la noche. Tacamocho es un pueblo que vive de la pesca, de la agricultura, pero que ya no tiene dónde sembrar porque el río se ha llevado la tierra. El mismo río que le produce los alimentos al pueblo se lo está llevando, como quien dice: los estoy engordando para luego llevármelos”, explica Eudormar Ayala.

Para Marly el río es “un dragón que está arrasando con Tacamocho” y para Eudormar es “un monstruo” que se está llevando poco a poco su pueblo.