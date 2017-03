"Todo depende del color": Antanas Mockus

“El color con el que uno mira la vida, en parte lo determina a uno. Si usted pone colores muy oscuros, pues puede terminar siendo injustamente pesimista”, exclama Antanas Mockus Šivickas.

Está sentado en un sillón de mimbre, de cojines blancos del lobby del Hotel Caribe, donde acaba de dictar parte de un taller sobre construcción de cultura ciudadana y de paz. Él mismo está vestido de camisa y pantalones de impecable blanco, tiene su cabello cenizo algo elegantemente despeinado, una expresión risueña, pero también seria.

En su mano izquierda menea un jugo de fresa en un vaso de cristal, que saborea mientras responde algunas preguntas con voz tenue y lejana de cualquier afán.

“En Colombia tienen capacidades para hacer de todo, cosas buenas y cosas malas, hay que ponernos de acuerdo en cuáles concebimos buenas y cuáles malas y para eso es muy importante tener una visión compartida del futuro en las regiones, vivir en el día a día poniendo la crisis del momento no es el mejor camino para el desarrollo y la competitividad de un país”, me explica el profesor sobre el taller de “Visión Compartida”.

Dos veces alcalde de Bogotá, candidato a la Vicepresidencia y a la Presidencia, filósofo, matemático, docente y ahora director de la Corporación de Visionarios de Colombia (Corpovisionarios), sigue trabajando y preocupado por la realidad del país. Sentando en el sillón de mimbre, a un- lado de su asistente, por momentos se sostiene la cabeza y mira al vacío, como buscando en el amplio mar de su intelecto las palabras correctas para conjugar sus conceptos lo mejor posible.

“Para mí la vida de cada colombiano es sagrada y cuando un ser humano mata a otro fracasamos todos, y se siguen matando los colombianos por un sí, por un no, eso me parece horrendo, un síntoma de falta de amor a la vida y de fracaso educativo de la familia, de la escuela, de los medios y de las iglesias. Cuando un ser humano mata a otro por dos mil pesos, podemos decir que fracasamos todos. Parte de lo que hay que hacer es destacar los avances, respetar la ley, no justificar la violación de la ley. Es como con una mano ponerle nuevos colores al país, pero en otra mano hay grupos que insisten en caminos violentos. Se necesita una visión compartida de país para que esa proactividad avance en una dirección definida. Si no decidimos para dónde queremos que vaya el país habrá mucha confrontación”, sostiene.

Hace un momento, decía en el taller que cada hombre tiene momentos de perfección. ¿Cuáles han sido sus momentos de perfección?

-Yo creo que algunas cosas me han salido bien. Las suficientes como para decir que el camino tiene sentido. He tenido un poco de suerte de estar en el momento preciso en el sitio preciso.

También hablaba de la humanidad como un barco en el que todos remamos, ¿cree que en Colombia vamos en diferentes direcciones?

-Tenemos que buscar una salida. Personas ligadas a gobiernos anteriores están sembrando un ambiente de desconfianza sobre el éxito del proceso de paz, apostando al fracaso, no van a llegar al extremo de interrumpir el proceso de paz, pero es gente que cada vez que algo falle va a estar haciendo fiesta, en vez de preocuparse y ayudar. Falta un poquito de unidad nacional sobre la paz.

¿Qué opinión tiene del presidente Santos y del expresidente Uribe?

-Ambos han aportado muchísimo, estoy seguro de que la historia mirará. Uribe allanó el camino y Santos completó la jugada, ahora, la jugada que hubiera querido Uribe no la hizo Santos. La gente cree que porque apoya a un candidato, el candidato va a ser indefinidamente agradecido porque lo apoyó, entonces de algún modo el presidente Uribe espera reciprocidad de Santos, eso se acostumbra en la política, pero en cosas tan estratégicas del tamaño de una guerra no es justo que se definan las cosas por reglas de tal minucia.

¿Y sobre el nuevo Código de Policía?

-Había una serie de temas nuevos que era necesario incorporar. La autoridad policial va a tener un poder para manejar las sanciones, alguna gente ve en eso una oportunidad para que los policías actúen mal, pero pienso que la Policía está lo suficiente bien formada para ejercer bien. Pienso que hay que sopesar la realidad.

¿Cómo ve la educación?

-Estamos tan acostumbrados a hablar mal de lo que hacemos en Colombia que a mí me cuesta trabajo. Hay que mejorar, claramente hay que mejorar, el colombiano promedio es demasiado pesimista sobre las posibilidades de sobresalir utilizando tecnología.

¿Qué le enorgullece de Colombia?

-El proceso de paz me parece un patrimonio grande, siento que para muchos niños, sobre todo para ellos, la paz va a ser muy importante. Hay niños que no tuvieron esa experiencia de país en paz. Vamos a estar orgullosos, yo creo que a muchas manos estamos haciendo país. Ahora, esas muchas manos no actúan exactamente en la misma dirección. Por eso la importancia de la visión, sin la visión todo el mundo mete mano y terminan las cosas dando vuelta y revolviéndose, necesitamos consensuar el proyecto de país.

¿Y qué le duele del país?

-El manejo de los recursos públicos, de los recursos sagrados, está colgado. Hay sacrilegios todos los días. Hay que mostrarle el diablo a todos los corruptos, sentarles el diablo al lado y decirles: Esto no funciona.

Ha sido profesor, político, filósofo, matemático, ¿cómo se ve en unos 5 años?

-Estamos rodando un documental sobre mi madre. Entonces el director de cine- esto es un chiste- me dijo: Por qué no trabaja conmigo, entonces entendí que me estaba invitando a ser actor (risas). En cualquier tarea, si se hace bien, si se conserva cierta sensibilidad uno puede aportar, a veces uno insiste en cierto camino estéril. Una persona que conocí en Lituania, hace unos meses, me contó que ella desde que se había graduado 60 años atrás, es médica pediatra, permanece en el mismo puesto, en la misma posición, con el mismo salario aproximadamente, y no veía en eso ningún problema. De algún modo todos creemos en una especie de carrera por las alturas y de pronto hay gente que dice la vida consiste tal vez en ser más feliz.

¿Ese es el color con el que usted ve la vida, el de ser más feliz?

-Pues yo soy de la tradición de ver los manchones, es algo en lo que tengo que educarme, tengo que ver las bellezas... (risas).

Epílogo

El taller de Visión Compartida, “Tejiendo Acciones de Paz”, se realiza en el marco del Programa Nuevos Territorios de Paz, financiado por la Unión Europea y el Gobierno colombiano; Prosperidad Social y Corpovisionarios. Es un ejercicio para consolidar un modelo de cultura ciudadana como mecanismo de sostenibilidad de las iniciativas de construcción de paz territorial. Desde el Programa Nuevos Territorios de Paz apoyan iniciativas locales y regionales que ayuden a promover el desarrollo socioeconómico y la convivencia pacífica ciudadana en regiones afectadas por conflictos armados.