Turbaco: ya no habrá sangre en la arena

Catalina, la santa

Dentro del ruedo

Fuera de la plaza principal

Sin corralejas

El mismo escritor Alberto Zabaleta menciona que en las festividades populares, el evento “se ha convertido en un espectáculo grotesco, donde cientos de gentes alicoradas se divierten con alevosía. Infieren a la res crueles maltratos con piedras, palos, botellas y cuanto instrumento ofensivo tengan a la mano. Es decepcionante ver cómo los ocultos instintos de la agresión humana se ponen de presente en las torturas a estos pobres seres, amedrentados e indefensos ante la multitud. Más que diversión, mucho menos que arte, nuestras corralejas son, a la inversa, una moderna versión del circo romano”.

Este año, por primera vez en la historia de estas fiestas, no habrá corralejas y no han sido ni los muchos muertos, como Rafael González Niño, ni los cientos de corneados en tantos años de tardes de toros, ni las protestas de animalistas las que las han interrumpido, consideradas por muchos como una tradición. La simple razón es que Turbaco ha crecido tanto que ya no hay sitio donde montar el ruedo y muchos de sus habitantes no quieren tenerlo cerca. “El año pasado la verdad es que hubo mucha improvisación y yo soy partidario de que para hacer algo mal, mejor no hacerlo. Ya no hay terrenos por las construcciones que hay, donde montar la tribuna. Sin embargo, las fiestas no son solo corralejas, hay una cantidad de actividades para que la gente venga. Porque, por su posición privilegiada las de Turbaco son unas de las fiestas más importantes de toda Colombia, aquí viene gente de todo el país”, afirma Julio Quintana.

Por lo pronto, por lo menos por este año, la sangre no correrá en la arena.