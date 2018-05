Un acordeón, el destino de Raúl

Todos en la familia vaticinaron el destino de aquel pequeño arjonero, desde antes que sus ojos vieran la luz de este mundo. “Si es varón, ¡va a tocar el acordeón!”, decían.

Sus pequeñas manos apenas crecían empuñadas en el vientre de su madre. Su cuerpo no terminaba de formarse, pero afuera ya la música esperaba por él. Corría el año 2005 y, solo hasta el octavo mes de embarazo, Doris Pereira Payares supo el sexo de su quinto hijo. Con el resultado de la ecografía, hubo fiesta en casa. Era varón. No ‘rascaría’ la guacharaca, tampoco golpearía la caja, ni cantaría como sus tías o sus hermanos mayores.

El ‘bordón’ de ese hogar de virtuosos músicos se convertiría en un prodigioso acordeonista, de los más afamados de Arjona, Bolívar. Y es que las manos de Raúl Martínez Pereira nacieron para el acordeón. Hoy tiene 13 años y hace poco sus notas alcanzaron un honroso segundo puesto, en una competencia tan dura y reñida como la categoría Infantil, del Festival de la Leyenda Vallenata 2018. Es el virrey vallenato Infantil, uno de los tantos orgullos arjoneros.

El talento que corre por sus venas, estalla en sus manos cuando hace sonar el acordeón.

Muchos triunfos

Los Martínez Pereira viven en una humilde casa, con fachada rosada y frondosos árboles de mango en la terraza, en el sector El Cementerio, de Arjona, un pueblo de destacados talentos en el vallenato.

Los padres del pequeño acordeonero vienen de familias de músicos. Su mamá canta y toca la guacharaca, instrumento que también tocan dos de sus cuatro hermanos y sus tías. “En mi casa todo el mundo es músico, pero no había acordeonero, entonces decidieron que yo sería el primero. Y aquí estoy”, afirma.

Su primer acordeón llegó cuando solo tenía dos años, un regalo de su hermano mayor. Era de segunda y grande, así que apenas podía sostenerlo. A los cinco años, su primer instructor consideró que todavía le faltaba edad para empuñar el instrumento. Por fin, a los 7, recibió sus primeras clases del profesor Luis Arrieta y, siete meses después, ya estaba en una tarima.

“Mi papá me llevó a tocar en un festival que hacen aquí, en Arjona. Me sentí un poco nervioso y tenso, fue algo extremo porque era la primera vez, pero al pasar los ratos me acostumbré y comencé a presentarme en muchos festivales”, cuenta.

Los montones de trofeos en la sala de Raúl hablan de una pequeña pero fructífera carrera musical, en seis años ha conseguido ocho primeros puestos, diez segundos lugares y nueves veces el tercero, en festivales de lugares como Corozal, Mahates, Sincelejo, Turbaco, Villanueva, Valledupar y más. “En el Festival de Arjona fui dos veces segundo y en el último que me presenté, gané”, recuerda.

Dos veces segundo

La imagen del Cacique de Upar se alza victoriosa entre tantos trofeos en la sala de los Martínez Pereira. “Se los presento, este es mi orgullo”, lo mira y dice Raúl, sobre el trofeo del segundo puesto del Festival de la Leyenda Vallenata 2015. Ese año conquistó al jurado, pero no se coronó rey infantil. El año pasado estuvo otra vez muy cerca del primer lugar, llegó hasta los cinco finalistas.

Este 2018, interpretó ‘Esperanza’, en ritmo de paseo; ‘Malherido’, en el de merengue; ‘Consecuencias’, en el de son; y ‘el Contendor’, en la pulla. Se montó a la tarima acompañado de sus sobrinos Lincón y Sherlin Dayana Castro Martínez, dos talentosos pequeños de nueve y siete años. Él en la caja y ella en la guacharaca y con una prodigiosa voz. Y otra vez, Raúl estuvo cerquita de ser coronado rey. Por segunda vez, obtuvo el segundo puesto. “En esta última vez, me preparé solo con la ayuda de mi papá y del señor Jaime Arrieta. Fue una experiencia muy extraordinaria, porque todo, todo el mundo quiere ganar, pero yo me sentí orgulloso de mi segundo lugar. La competencia estaba reñida, de más de 60 participantes, pasar a la final y quedar de segundo es algo grande. No es cualquier cosa”, destacó.

Raúl cursa séptimo grado, quiere ser ingeniero petroquímico. Toca el acordeón una hora diaria, a eso de las 5 de la tarde, cuando baja el sol. Sigue preparándose porque el próximo año regresará al Festival de la Leyenda Vallenata, ya no en la categoría infantil. Por su edad, debutará en la juvenil. Espera algún día alcanzar corona.

“Mi meta es coronarme rey vallenato”, concluye.