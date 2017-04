Sexy como Sofía Vergara, esta actriz colombiana pisa fuerte en EE.UU.

Cindy Duarte Luna nació en Miami, Florida pero toda su familia es de Ibagué, Tolima. Su sangre latina ha estado presente desde que empezó una carrera como actriz en Los Ángeles, y califica su herencia como un orgullo.

Hoy, comparte plató con Billy Ray Cyrus en la serie “Still the King” que se estrenará pronto en el canal CMT, donde interpreta a Carmen.

A Cindy la vemos en novelas y en series americanas. Ha aparecido en canales como CBS en los programas “NCIS: Los Ángeles” y “The Bold & The Beautiful”; en ABC para la serie “Castle” y en “Gang Related” de Fox.

En el mercado latinoamericano, ha trabajado en la Telenovela “Eva Luna” de Univisión y para Telemundo trabajó en “El Clon” y “Pecados Ajenos”. Sus películas incluyen papeles en “Tony Tango”, “Scapegoat”, y “Más sabe el diablo: El primer golpe”, junto a Miguel Varoni.

De tu casa, ¿qué es lo que más recuerdas?

Lo que más recuerdo de mi casa es levantarme tempranito y encontrarme a mí abuela en la cocina haciendo el café colombiano y bailando música colombiana. Esa memoria se quedara en mi corazón por siempre.

¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

Tuve el instinto de actriz desde pequeña. Me encantaba hacerle presentaciones a mi familia. Cuando jugaba con mis amistades desde chiquita actuábamos. Luego fui creciendo y me di cuenta que podía hacerlo profesionalmente. Hasta el día de hoy con mucho esfuerzo, pasión y fe he logrado hacer lo que amo.

Estudié actuación desde los 19 años. A los 20 empecé en la Universidad de Arte y Diseño en Miami, Florida. Mientras estudiaba Mercadeo de modas tomaba clases de actuación y se me presentó la oportunidad de estar en mi primera participación en una telenovela. Desde entonces siguió mi carrera de actuación.

¿Cómo empezó tu carrera?

Mi agente en Miami decidió mandarle todo mi material a quien hoy maneja mi carrera en Los Ángeles en el mercado americano. Ella la siguiente semana viajó a Miami y firmamos de inmediato. Todo pasó de una manera muy natural. Apenas llegué a Los Ángeles enfrenté varios obstáculos que fortalecieron mi fe, y quién soy hoy como mujer y profesional. Empecé a audicionar, estudiar y prepararme en todos los aspectos profesionales y personales. Gracias a eso he podido ser parte de varias series americanas como la más reciente “Still the King” de CMT.

¿Cómo es trabajar con actores como Billy Ray Cyrus, qué destacas de él?

Trabajar con una estrella como Billy Ray es un honor y una bendición. Billy es un artista que se destaca por su humildad, talento y sencillez.

Aprendí que no importa que tan famoso te vuelvas, cuánto dinero tengas o que tan talentoso seas. Al final lo más importante es cómo tratas a los demás y el bien que haces con tu plataforma. Él demostró una humildad increíble con una ética y profesionalismo que sobrepasa toda expectativa.

¿Cómo es para una latina en estos momentos trabajar en suelo norteamericano?

Para mi esto es un símbolo de unión.

Es un puente de amor, paz, aceptación y respeto. Norteamérica es una nación inmigrante y sus series, películas y obras deben mostrar esta realidad. Toda mi familia es colombiana. Me siento muy orgullosa de tener sangre colombiana y cuando llegué a trabajar en el mercado americano ellos apreciaron esa pasión por mi cultura. La recibieron con los brazos abiertos.

¿Cuáles son tus

nuevos proyectos?

La serie “Still the King” sale a finales de Mayo. Hay otros proyectos en camino que mi equipo y yo vamos a ir confirmando más adelante.

En la serie tocas el bajo, ¿es uno de tus talentos?

No para nada. Tuve que aprender a tocar el bajo, también aprender a entretener en vivo, estando en una banda con Billy Ray Cyrus.

Eres una mujer de fe, ¿cómo es tu relación con Dios?

En los momentos más difíciles de mi vida pude encontrar a Dios.

Encontré a un Dios lleno de amor que me dio fuerza cuando yo no podía ni levantarme. Empecé a orar y empecé a sentir una paz inexplicable con una confianza de que todo iba a estar bien. Te diría que esto marco mi vida, mi carrera y mis relaciones. Mi relación con él es como la de un padre con una hija y un mejor amigo con su mejor amiga. Que esto está disponible para todos sin excepción alguna.

¿Cuándo visitas

Cartagena?

Estuve en Cartagena hace unos meses. Amo Cartagena y su gente. ¡Voy muy pronto!