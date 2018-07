Una luchadora contra el cáncer en la Gran Manzana

Las constantes declaraciones del presidente Donald Trump contra los inmigrantes, han despertado el miedo de esta comunidad en Estados Unidos.

Más que siempre, el drama de los inmigrantes tras el ‘sueño americano’ estremece al mundo. Las imágenes de familias divididas por las políticas del presidente Donald Trump impactan al planeta, pero también han sembrado temor entre quienes viven indocumentados en ese país.

Vi la foto de Betty Rodríguez en una red social. No aparece en aquellas postales de sufrimiento que recientemente se han difundido sobre padres que son separados de sus hijos, pero sí es una inmigrante latina. Quise conocer más de su historia, de cómo se levantó con las uñas y lejos de casa. De cómo venció a la muerte.

Es colombiana, nació en Bogotá y llegó hace 23 años a la Florida. Tiene una voz de madre cariñosa, pero a veces se torna fuerte, como es ella. Ha vivido en carne propia el ser migrante sin papeles. Un día, en abril de 2007, sintió una masa en un seno. Se palpó y el diagnóstico médico estremeció su vida: tenía cáncer de mama. El mundo que construyó a pulso parecía desmoronarse. Sentía que moría. Ella, indocumentada en Nueva York, con un nivel de inglés bajo, tenía una enfermedad delicada y no sabía bien qué hacer. La Sociedad Americana de Cáncer estima que el riesgo promedio de una mujer en EE. UU. de padecer cáncer de seno es de aproximadamente un 12%, lo que significa que hay una probabilidad en ocho de padecerlo.

Betty estuvo alguna vez dentro de esas lamentables estadísticas, lo padeció, pero también estaba dentro de otras estadísticas, era una de las cerca de 10,8 millones de personas indocumentadas en EE. UU. (dato hasta 2016 del Centro de Estudios de Migración). Ahora es una sobreviviente.

23 años después

La historia de Betty en USA comenzó en 1995. Ella no atravesó un desierto mexicano, ni llegó de polizón en un barco. Fue algo más bien casual. “Estudié pastelería en el Sena y en esa época había mucha garantía para tener trabajo. Trabajé en un crucero, terminé mi contrato y me quedé en la Florida. Luego llegué a Nueva York, por esos días hubo una feria culinaria, participé y vendí todo lo que hice, como 200 dólares. Me iba de maravilla. Me cautivó la ciudad grande y bonita. Yo le decía a los niños que no se preocuparan, que yo iba a trabajar otro rato y luego regresaba a Colombia”, recuerda. Se quedó para trabajar por los hijos que dejó en Bogotá, por su mamá y sus hermanos. Pasaron más de cinco años antes de que Betty volviera a ver al segundo de sus hijos y más de ocho años para ver al tercero. El mayor no consiguió la visa americana y ella, 22 años después, sigue esperando poder abrazarlo.

“Una vez, estando en el Union Square, conocí a un chileno. Le dije que era pastelera de profesión, me presentó a sus papás y empecé a trabajar con ellos, eran exiliados chilenos. Luego me quedé trabajando con una politóloga mexicana, limpiando, cocinando y haciendo de todo. Ella empezó a conseguirme contactos y seguí trabajando. No me puedo quejar porque me fue supremamente bien, a mí nunca me ha ido mal. Ya entonces pude traer a dos de mis hijos. Uno se graduó de arquitectura y el otro en nutrición”, recuerda. Fue con la ayuda de ellos, sus dos hijos, que Betty pudo salir adelante cuando apareció la enfermedad.

“En 2007 me empecé a enfermar. Me detecté el cáncer en el seno izquierdo, me tuvieron que intervenir, casi al año siguiente, yo dije ‘aquí se acabó la dicha de todo’, ya no pude trabajar, pensé en que me iba a morir, ¿qué voy a hacer? Es una situación bien dolorosa”, recuerda. El tumor fue extirpado, ella recibió quimio y radioterapias, ahora está bien, pero la lucha de Betty continúa en las calles. (Lea aquí: Uno de cada 10 casos de cáncer es hereditario y afecta más a mujeres)

Con otras mujeres

“Yo digo que ya perdí la vergüenza, me quito la camisa en todas las ferias de salud”, me dice Betty. Es su forma de explicar las pequeñas batallas que libra contra el cáncer. Y esa, “quitarse la camisa”, es su manera de convencer a otras mujeres de que sí se puede superar el cáncer, aun siendo indocumentada en la Gran Manzana. Ella, más que prueba de eso, sirve de inspiración. Desde 2009 es voluntaria en el Winthrop - University Hospital, donde fue atendida. Aunque no tenía seguro privado, ni dinero para pagar los gastos médicos, pidió ayuda en ese centro médico que la incluyó como beneficiaria del Medicaid de Emergencia. Este es un fondo que reembolsa a los hospitales públicos los costos de la atención a pacientes como Betty, sin seguro médico y que requieren atención urgente. Así fue atendida.

Hoy en día, la colombiana da charlas en escuelas, iglesias, librerías y parques sobre prevenir y tratar el cáncer. “Llevo la información a la calle. Al hospital voy al área de oncología, ayudando a los pacientes, escuchándolos, dándoles un poquito de esperanza. En Nueva York soy voluntaria, hay un camión grande, donde está toda la maquinaria para hacer la mamografía. Hace dos años conseguí la conexión para que llegara al distrito de Queens y cada mes hacemos mamografías gratis.

“El Consulado colombiano me apoya, el año pasado me gané un reconocimiento por ser una colombiana sobresaliente en Nueva York. Desde hace dos años, en octubre, organizo una feria de salud en la escuela donde asisto, dicto charlas y afilio mujeres.

“Estoy entregada a ser voluntaria, pero este programa que yo hago es para indocumentadas. La gente tiene un poquito de temor pero es saberle llegar. Hoy, por ejemplo, me pasaron dos casos, dos mujeres no me querían dar todos sus datos, yo les decía que no iba a pasar nada. Lo que ahora hago es que alzo un poquito la blusa y les muestro mi seno, cómo me quedó. Y les digo que no tengan miedo que, no teniendo papeles, me han atendido y no pasa absolutamente nada. Es como darle esa confianza a ellas (...) En todo este proceso, nunca perdí la esperanza de decir que iba a estar bien y a salir adelante”, asegura Betty.