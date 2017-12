Una niña de otro planeta

Es una chica de 17 años a la que no le gusta tomarse fotos a cada minuto. Opina que el internet es una herramienta que los niños deberían aprovechar para aprender.

Creció con el apoyo de sus padres, Luis Alberto y Sandra.

De niña, hacía tareas con ayuda, pero a medida que crecía hacía sus actividades sola, porque prefiere los retos y sobre todo, porque tiene un gusto extraordinario por aprender y “tener tema de conversación. Todo lo que nos enseñan nos sirve para la vida. No son palabras vacías lo que dicen los profesores”.

Casi nunca tuvo que estudiar arduamente para los exámenes, en sus palabras “sólo prestaba mucha atención en clase, y eso me ahorraba mucho tiempo en casa”.

María José Barrios Villalobos es egresada del Colegio Eucarístico y fue galardonada con un premio Andrés Bello en la noche de los mejores, el pasado 30 de noviembre, gracias a su destacado puntaje de 446 durante las últimas pruebas Saber del Icfes, categoría nacional. Es el orgullo de su familia, docentes, directivas y sus compañeras del colegio.

“Confíábamos mucho en que le iba a ir bien, porque siempre, desde niña, fue una alumna destacada. Es muy bella, desde todos los sentidos”, dice Kary Rojas, su madrina de confirmación y docente del Eucarístico.

De la vida de esta niña, que bien en un futuro podría por su belleza dedicarse a la pantalla grande, hay un simpleza que no deja de sorprender.

Durante sus años de colegio, su rutina era la misma: levantarse temprano para llegar siempre puntal, ayudarle a su maestra y amiga Kary que es de estatura baja, a subir sus implementos a la oficina, completar sus horas de clase donde se destacó como personera y líder de cuanto grupos de estudios hubiera (o pensara que debía existir) regresar a su casa, dormir un rato, hacer las tareas y compartir con su familia.

Canta, baila y como a toda adolescente, le gusta salir con sus amigos. La relación con su madre, Sandra, que es bacterióloga, es una de sus prioridades.

“Algo que valoro mucho es que mi mamá estuvo con mi hermana y conmigo por ahí hasta los cinco 5 años. Se dedicó netamente a nosotras, nos ayudaba a aprender. Cuando nos dejaban las tareas del jardín ella nos ayudaba y estaba ahí, nunca me hizo una tarea, siempre me ayudó a aprender, no a estar pendiente de las notas”.

Consejos de una

buena estudiante

María José tuvo a lo largo de su vida estudiantil, los mejores puntajes de su curso. Al llegar a once grado, fue personera y alumna destacada. Obtuvo medalla del Icfes, medalla por liderazgo, excelencia, y mejor bachiller.

La beca que ganó cubre el 80 % del costo de la carrera de Ingeniería civil que desea y decidió adelantar en la Javeriana. “La Javeriana siempre me ha gustado, mi abuelito dio clases en la Javeriana, mi mamá es egresada de allá y me parece una universidad que educa de manera integral”, explica.Le gustan las ciencias exactas y es buena en ello. Escogió Ingeniería civil porque le encanta poder hablar de estructuras, de la parte hidráulica y de las vías de transporte.

“Me encanta la organización de una ciudad. Y poder contribuir en algo al país en materia física. Un buen trabajo en Cartagena siempre puede dar buenos resultados, lo que pasa es que debido a la corrupción y problemas internos, la ciudad no sale adelante. Por lo menos en Manga crecen edificios pero yo no he visto alcantarillado, acueducto, modernización en esa parte y la ciudad no puede crecer demográficamente y en vías y lo demás estancarse”.

Por eso, lo más probable es que le apueste a la gerencia de proyectos, ¡Felicidades a María José!