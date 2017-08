Una polémica bibliografía

Jorge Useche: No te había podido decir bien porque iba una persona en el carro, son 32 libritos que hay que leerse.

Hombre desconocido: ¿Ahora mismo, ya?

Jorge no quiso decirlo delante de la persona que iba en su carro, pero, la verdad, debería sentirse orgulloso: leerse 32 libros “ahora mismo” debe tener su ciencia. Imagínese usted que sean obras de Gabo, como la edición de ‘Cien años de soledad’ que uno descarga en Internet y tiene 173 páginas. O, bueno, quizá es más fácil y la mayoría de las obras son como ‘El Principito’, que apenas tiene 33 hojas. ¿Y si son audiolibros? Sí, deben ser, porque así no tendría que andar de un lado a otro cargando una pila de ejemplares, podría guardarlos en la Nube y acceder a ellos siempre que quiera, incluso ir escuchando en el Concejo.

Jorge: Y todos los meses nos van a dar siete libros y medio, el presidente atiende 14 y el burgomaestre atiende 6, eso da 20.

Hombre: ¿Y eso lo van a entregar cuándo?

¡Siete libros y medio! Eso es una proeza en un país en desarrollo como Colombia. El concejal Useche se lee en un mes lo que ningún compatriota en 365 días: en promedio, cada colombiano lee entre 1,9 y 2,2 libros anualmente, según el Ministerio de Educación. Y lee incluso más que los españoles, que tienen un envidiable promedio de 10,3 libros al año, que los chilenos (5,3) y que los argentinos (4,6). El joven concejal, de 29 años, ha pulverizado incluso las metas del Plan Nacional de Lectura y Escritura, porque con ‘Leer es mi cuento’ el Gobierno Nacional espera que en 2018 los colombianos lean un poquito más: 3,2 libros en un año… un número insignificante si lo comparamos con los 90 que Useche se compromete a ‘devorar’ en un año.

Volviendo a la conversación telefónica interceptada por la Fiscalía, hay algo que no cuadra muy bien: siete libros, ¿y medio? Tiene que ser muy, pero muy malo un libro para que uno lo deje a medias y ni siquiera se esfuerce por terminarlo. ¿Ni por curiosidad? ¿Ni por saber qué le pasó al protagonista, si murió o fue feliz para siempre?

Jorge: Papi, los tengo los míos, me estoy leyendo unos aquí, ya hay 14 personajes que están leyéndose esos libros ahora mismo.

Hombre desconocido: No tenía ni idea de eso, pero a ellos los tienen que llamar.

Pero Jorge no está solo en su tarea: hay 14 “personajes” más, no se sabe si concejales, dándole a la lectura, rompiendo estadísticas, ayudando a combatir el analfabetismo que sobrevive robusto en Colombia: hay 2,7 millones de personas analfabetas, lo que equivale al 5,8% de la población. Y si hablamos de Bolívar, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el 11 por ciento de la población del departamento no sabe leer ni escribir, lo que equivale a 225 mil personas.

Jorge: Si tú quieres llámate a Curi y dile: ‘ven acá, me llegó una bola que no me has llamado, qué pasa’, y él te explicará, la información la tiene Curi… que tú estás en un bonche de seis que no sé qué cosas.

Hombre desconocido: ¿Y los otros libros esos que faltan? Son un poco de libros, marica.

Jorge: Hay unos libros que están pendientes de las decisiones anteriores, son como cinco.

¡Todavía hay libros pendientes! Con razón el Fiscal General de la Nación dice que lo que se ha descubierto en Cartagena con este y todos los audios del proceso por supuesta corrupción contra Useche, el suspendido alcalde Manolo Duque Vásquez, su primo José Julián Vásquez y la contralora distrital Nubia Fontalvo es “ una revolución de enciclopedismo ilustrado”.

***

Para la Fiscalía, la hazaña de Useche no es ni tan hazaña: en el ente acusador nadie cree que hable de “libros”, ni de “libritos”, sino de millones de pesos, supuesto dinero para pagar la elección de Nubia Fontalvo como contralora, aunque no hubiese pasado la prueba para asumir el cargo.

El abogado defensor de Useche, Humberto Osorio Rico, lo reconoce: “es apenas natural que la figura que utiliza el concejal Useche en ese momento para cualquier persona resulte un tanto extraña y esto ha dado lugar a que la Fiscalía considere que cuando se habla de ‘libros’ o ‘libritos’ realmente se está hablando de dinero. La Fiscalía ha llegado a la conclusión de que cada librito equivaldría a un millón de pesos, para indicar entonces que lo que estaba recibiendo sería 32 millones de pesos y que mensualmente recibiría 7 millones 500 mil”.

Para Osorio, sustituir la palabra libros por millones es arbitrario porque “parte del criterio de la Fiscalía”, que, como investiga presunta corrupción, habla de plata. “Si estuviéramos en un asunto relacionado con el narcotráfico, seguramente se diría que se trata de 32 kilos de cocaína o de marihuana, o de droga, y que los 7 libritos y medio equivaldrían a 7 kilos y medio”, agrega el abogado.

Dice, además, que en derecho penal ni la Fiscalía, ni ningún juez puede sustituir esos “libros” por dinero, a menos, eso sí, que tenga pruebas y “hasta este momento no existe ninguna. Si por lo menos hubiera un testigo, o algún elemento que dijera que cuando él habla de ‘libritos’ está hablando de millones, otra cosa sería”.

Epílogo

¿Entonces usted podría decirme que sí son efectivamente libros?

-La verdad es que yo, como Hernando Osorio Rico, no puedo hacerlo, eso tendría que hacerlo el señor Useche. Tú sabes que los abogados no estamos autorizados para dar declaraciones a nombre de nuestros clientes y él no puede darte una declaración, porque tú sabes que apenas va a empezar la intervención de la defensa.

*Esuche aquí el audio de la llamada entre Jorge Useche y un hombre que, según la Fiscalía, es el concejal Erich Piña.