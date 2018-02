Vida y éxito, un camino que se construye

El fútbol le ha permitido llevar una carrera exitosa, ejemplar.

Está retirado de las canchas (tiene 46 años), pero con un micrófono detrás de cámaras o dando charlas de motivación, Faryd Mondragón Alí sigue llevando buenos mensajes a los colombianos.

Las manecillas del reloj marcan las 8:40 de la mañana del viernes 16 de febrero de 2018. Y ahí, en el auditorio de El Universal, se encuentra aquel que se convirtiera en el Mundial de Brasil 2014 en el jugador más veterano en participar en una cita orbital (en ese entonces tenía 43 años).

Mide un metro con 92 centímetros, pesa 97 kilogramos y sus rasgos son tan turcos como su segundo apellido.

Luce camiseta y tenis negros y jeans color blanco. Se le nota entero, tanto que pareciera aún un jugador activo, pero no, no es así.

En una charla de motivación con representantes de distintas empresas de Cartagena, Faryd realiza una extraordinaria conferencia en las instalaciones de El Universal que, sin duda, le servirá de mucho a los asistentes.

Su diálogo es tan convincente como fluido, por lo que inmediatamente atrapa al auditorio. Ninguno le quita la mirada de encima, nadie se distrae, todos escuchan atentos las enseñanzas de este histórico del fútbol colombiano que vivió el ayer y, además, el mejor momento con la Selección: el quinto puesto en el Mundial de Brasil.

De entrada, Mondragón empieza reconociendo sus errores. “He fallado muchas veces, pero la vida te ayuda a aprender de los errores y a crecer”.

Entonces, el exportero de la Selección Colombia evoca los recuerdos de su infancia, relata algunas vivencias, que bien podrían servir de mucho en el campo laboral, familiar y personal a las personas.

“Cartagena tiene un sentimiento especial para mí. Hice parte del primer Real Cartagena, eso no se me olvida”, comenta con voz gruesa a la vez que, por un instante, recuerda las goledas que recibía con el Real, pero al término del juego era elegido como la figura del cotejo. Sí. Mondragón estuvo en la nómina del primer Real que se descendió.

Eso fue en 1992, cuando Faryd era un chico de apenas 20 años que soñaba con triunfar en la vida. En Cartagena, gracias a sus buenas atajadas, comenzó a mostrarse de buena forma cuando llegó procedente del Deportivo Cali.

Fui testigo de eso, mi papá, siendo yo muy niño, solía llevarme al estadio Pedro de Heredia (así se llamaba antes), donde pude ver la grandeza de Faryd en los tres palos.

Las claves de Mondragón

Vocación

Y todo camino al éxito, cuenta Mondragón, tiene un inicio.

“Vocación. Esta es clave para el futuro de cada persona. Es trasladar los deseos del corazón y transformarlos en acción. Yo estudiaba en un colegio bueno, gracias a que mis padres tenían la oportunidad de darme esa educación, y cuando tenía 15 años un entrenador me dijo que no necesitaba del fútbol, pero a través de la vocación descubrí que el hambre que tenía por este deporte era muy grande”.

Humildad

La humildad hace parte del camino que se debe transitar para ser grande en la vida, en donde se acepta que no hay diferencia entre el uno y el otro y no existe envidia alguna.

“Para hacer historia, la Selección tuvo que trabajar con humildad. No teníamos ni titulares ni suplentes, a todos se les trató por igual, hacíamos fuerza porque a todos nos fuera bien. Eso hacía que antes de iniciar los juegos ya fuéramos ganando 1-0”.

Confianza

Se construye día a día, por eso James Rodríguez y Radamel Falcao han llegado hasta donde han llegado.

“Ambos han vivido momentos difíciles. Falcao dejó de ir a un Mundial siendo un jugador top, luego hizo un par de temporadas con pocos goles y hoy está igual o mejor que antes de la cita orbital de Brasil. James salió mal del Real Madrid porque no le daban chance de jugar, llegó con asteriscos al Bayern Munich y es figura de la Bundesliga. El estado mental es clave en la confianza”.

Respeto

Faryd recordó a aquella Colombia que venció 5-0 a Argentina y llegó al Mundial de Estados Unidos 94 con favoritismo para ‘campeonar’ cuando aún le faltaba mucho.

“No sabíamos ni de qué color era la camiseta de Rumania, mucho menos que el número 10 de ellos jugaba en el Barcelona de España. Unos años después me encontré con un jugador de Rumania y me dijo que ellos llevaban seis meses preparando el partido para ganarnos a nosotros, habían visto muchos videos, nos tenían estudiados. Eso habla del respeto que nos tenían, ese mismo respeto que sirvió para derrotarnos 3-0”.

Honestidad

A lo mejor poco se supo de este tema. “Tres horas antes de subirnos al avión que nos llevaría a Brasil a jugar el Mundial, el grupo estaba reventado, cada quien pensando diferente. Hubo varios líderes, que están es para detectar y superar los problemas. A través del diálogo y el liderazgo se superó ese inconveniente”.

Perseverancia

Sabe que hizo parte de una muy buena generación de arqueros en donde estaban, entre otros, René Higuita, Óscar Córdoba y Miguel Calero. “Por condiciones futbolísticas yo era el más malo de todos, pero fui el más perseverante. Gracias a eso pude suplir la diferencia de talento. Todo lo que uno se propone lo alcanza”.

Trabajo en equipo

Hay individualidades que sobresalen, pero debe primar siempre el trabajo en equipo. “El talento individual gana partidos y el colectivo gana campeonatos. Así hizo Chile con Argentina, que tenía a Messi, el mejor del mundo”.

Disciplina

Para Mondragón este es otro aspecto clave. “Es un orden de estructura mental, y el técnico José Pékerman, sin necesidad de gritar, ha mantenido la disciplina adentro y afuera de la cancha. Ahora hay más profesionalismo, todo se hace por convicción”.

Son las 9:40 de la mañana. Finaliza la conferencia. Mondragón responde preguntas, firma autógrafos, se toma fotos con los asistentes y ahí termina todo. Sí. Ahora se dedica a comentar el fútbol y a compartir experiencias de vida, que llevan un mensaje que bien podría ayudar a construir una mejor sociedad.