Violaciones: un monstruo que crece

Un tipo violó a una mujer en una moto acuática, a otro lo sorprendieron accediendo a una niña de 3 años, uno más fue condenado porque violó a una embarazada. Un taxista violó a una venezolana, otro hombre le desgració la vida a su hijastra… Podríamos seguir y seguir nombrando las noticias que tristemente nos toca publicar día a día, y la sola lista daría para más de una página, pero en cambio decidimos preguntarnos: ¿qué tiene en el corazón alguien que viola? Porque violar no es solo penetrar, es meterse a las malas en la intimidad de la víctima y hacer trizas su dignidad, su vida. En palabras del escritor norteamericano John Grisham: “En los asesinatos, la víctima ha desaparecido y no tiene que enfrentarse a lo sucedido. Los parientes deben hacerlo, pero no la víctima. Pero la violación es mucho peor. La víctima dispone de toda una vida para digerirla, intentar comprenderla, formularse preguntas y, lo peor del caso, saber que el violador sigue vivo y que algún día puede fugarse o ser puesto en libertad. Todas las horas de todos los días la víctima piensa en la violación y se hace un sinfín de preguntas. La revive paso a paso, minuto a minuto, y duele siempre como la primera vez”.

Antes de ver las estadísticas, nos preguntábamos si tantas noticias relacionadas con violaciones eran algo así como una “epidemia”, si de verdad ahora somos más perversos que antes o si internet con sus redes sociales y los mismos medios ayudamos a difundir más los casos, y por ende sentimos que ahora violan más, pero no. Los datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Dijín y el Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro) muestran que las cifras varían y que año tras año, cientos de mujeres y hombres, grandes y chicos, se convierten en víctimas. ¿Cómo acabar con este monstruo?

MÁS DATOS REVELADORES

Ciudades con más denuncias en 2017:

Bogotá: 3.455

Medellín: 1.118

Cali: 925

Barranquilla: 566

Villavicencio: 484

Cartagena: 454

En Puerto Carreño (Vichada) no se practicó ningún examen y en Mitú (Vaupés) solo 7.

22 personas fueron capturadas por la Fiscalía en Cartagena y Bolívar por diferentes tipos de agresiones sexuales solo en noviembre.

Reportes en el ICBF:

A corte de septiembre de 2017, 157 casos de delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes.

138 de los casos las víctimas son del género femenino.

Reporte nacional: niñas: 7.454 Niños: 1.253

Bolívar: 241

Bogotá: 1708

Valle del Cauca: 846

Atlántico: 647

Cundinamarca: 613

Antioquia: 492

La Corporación Sisma Mujer analizó los datos de Medicina Legal, Sispro y Dijín en 2016 y parte de 2017 y concluyó:

-Las mujeres y niñas representaron entre el 85 y el 87% de los casos de violencia sexual.

-Las niñas y adolescentes fueron la población de mujeres más afectadas por la violencia sexual, puesto que representaron el 85% de los casos contra mujeres según el INML-CF y el 59% según la

Dijín.

En 2016, por cada hombre agredido, aproximadamente 6 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, y por lo menos una fue agredida sexualmente cada 28,8 minutos.

Hasta septiembre de 2017, la relación mujer a hombre fue de 6/1 aproximadamente, y por lo menos cada 26,3 minutos una mujer fue agredida sexualmente durante 2017.

De los 14.943 casos de mujeres registrados por el INML-CF de enero a septiembre de 2017, 12.892 corresponden a niñas y adolescentes, representando el 86,27% del total de mujeres agredidas.

En el año 2016, la Dijín registró 29.187 delitos sexuales. De estos, 3.880 involucraron a hombres y 25.307 correspondieron a mujeres, es decir, el 86,7% del total.

De los 25.307 hechos relacionados con el delito sexual contra las mujeres que se documentaron en 2016, 14.952 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, el 59,08% del total de

mujeres agredidas.

En cuanto a la totalidad de dictámenes periciales sexológicos practicados a mujeres según presunto agresor, se deduce que: En 2016, los miembros de las Fuerzas Armadas, de policía, policía judicial y servicios de inteligencia fueron los mayores responsables de la violencia sexual contra las mujeres en el contexto de la violencia sociopolítica.

Las fuentes coinciden en que las niñas entre 10 y 13 años concentran la mayor parte de los casos de violencia sexual en el país, siendo el 85,03% del total de mujeres, según el INML-CF en 2016.