“Yo también quiero una boda como la de Míster Black”

¿Por qué tanto revuelo con la boda de Míster Black? ¿Es que acaso un olayero no se puede casar en el Centro y celebrarlo en el Adolfo Mejía? Que respondan los Antequera De León y un par de sociólogos, porque, al parecer, ya las redes sociales -con sus clasistas y humildes- opinaron bastante.

Desde adentro

Se casó uno de los máximos exponentes de la champeta y una parte de Cartagena aún lo celebra. En las puertas de la iglesia Santo Domingo y del teatro Adolfo Mejía, no solo me encontré con los turistas que normalmente recorren el Centro Histórico, sino también con vendedores ambulantes, choferes de taxis, meseros y por supuesto amantes de la cultura champetúa, que se aglomeraron y guardaron un espacio en la memoria de sus celulares para fotografiar el matrimonio de su ídolo, ese que se gozan en los bailes de picó con sus canciones, el mismo que hace algunos unos años no sabía si le alcanzaba para las tres comidas, y que en la noche de ese sábado, estaba casándose como todo un rey, con corona incluida.

Su excentricidad y particular estilo tenían a la expectativa a todo un país, que lo miraba igual que un hambriento león a una gacela en medio del desierto. “¿Con qué saldrá ahora Míster Black?”, “¿Cuál será el show de la noche?”, “¿Se vestirá bien?”, es como si todos estuvieran esperando la nueva ‘embarrada’ del Presidente del Género para ‘caerle encima’ una vez más. “Lo realmente extraordinario y que vale la pena analizar es la reacción de la gente. Es de una gran relevancia social el porqué de los miles de matrimonios extranjeros que se hacen en el Centro de Cartagena, la gente no opina, pero cuando lo hace un sujeto popular, una pareja negra, una familia negra, de los sectores del Suroriente de la ciudad, ahí si llama la atención”, comenta Ricardo Chica, investigador cartagenero, que inmediatamente me pone a ver el asunto con otros ojos. Pero ese 24 de marzo quedó marcado en la historia, pues el matrimonio del cantante de champeta, afrodescendiente y que viene del mismo estrato socioeconómico de muchos, acabó con el paradigma de que para ciertos lugares y sectores del Corralito de Piedra, tenemos prohibido el acceso. Punto a su favor.

Yuranis De León y Edwin Antequera se juraron amor en la mejor etapa de su relación, después de haber pasado ‘las verdes y las maduras’ juntos, por fin había llegado el momento de cosechar y quisieron que sus familias, amigos y seguidores fueran parte de ello. “Tenemos que celebrar en grande, recibir la bendición de Dios en nuestras vidas. Después de varios años de convivencia ya era hora de dar un ‘sí’ en el altar. Celebramos el amor, la vida y todas las bendiciones que Dios nos ha regalado”, expresa emocionada la recién casada, que no puede ocultar el orgullo que siente por su ‘Negrito’, porque nadie mejor que ella para ser testigo de todo lo que se ha esforzado por llegar hasta donde está hoy y porque “a diario pierde largas noches para lograr que la champeta haga historia en el mundo”.

Ni las miles de rosas blancas y rosadas, que le dieron ese toque romántico al teatro Adolfo Mejía, ni el brillo de la lujosa decoración y de los vestidos de las elegantes invitadas, ni las populares celebridades que arribaron a nuestra ciudad para ser parte de la ceremonia, pudieron opacar el amor de Yuranis y Míster Black.

“Quizá el detalle más relevante del matrimonio de Míster Black fue que se casó con una mujer del barrio. Él no se casó con una mujer de otro estrato, de un gran reconocimiento o de otro país y ahí nos envía un mensaje muy fuerte y es serle fiel a su gente, a su barrio, sobre todo al vacile, la sabrosura y la sensibilidad popular”, agrega Chica.

Verlos bailar frente a todos mientras Chawala animaba al público, mostrando orgullosamente sus raíces y lo que les ha dado de comer, le dio a la boda un sello único, lleno de ese sabor y de alegría que caracteriza a los cartageneros, quienes no dejamos de aplaudir el valiente acto de Míster Black, de tomarse los lugares donde la mayoría de las veces celebran las personas privilegiadas, eso sí, sin dejar a un lado sus costumbres, su gente y por supuesto su amada champeta. “Es un acto interesante lo que sucedió con Míster Black y hasta podría considerarse provocador, pues es un escenario dominado por las élites. También es muy simbólico, porque es una muestra del tránsito que ha tenido su vida, de todo lo que ha conseguido gracias a la música, pues esta misma le dio la oportunidad de entrar a estos espacios”, afirma Jair Vega, sociólogo de la Universidad del Norte.

Mientras transcurría la noche y disfrutábamos de un buen plato de comida de mar, entre camarones, calamares y caracoles acompañados de una dulce y fría champaña, en redes sociales, intentaba opacarse todo el esfuerzo de Míster, Yuranis y su equipo, a lo largo de tres meses, con la polémica corona, uno de los elementos que se robó las miradas y por supuesto gran parte de los comentarios de la noche. “Vivimos en un mundo incomprensible, donde estamos preparados para dañar al otro. No gastes tu tiempo en comentarios mal intencionados, porque esos mismos minutos se los estás negando a quienes quieres. Hay que aceptar que vivimos en un mundo que tiene derecho a la libre expresión. Para quienes lo desconocen, fui el último rey coronado en el Festival de Champeta, que se llevó a cabo en el 2004. Además tiene otro significado y es que del rey es la reina, y yo me estoy desposando con la mujer que describo en la canción ‘El matrimonio’”, revela Míster Black.

Pasadas las tres de la mañana, cansada de los tacones y de bailar hasta decir no más, decido marcharme cuando la fiesta estaba en lo mejor, no sin antes despedirme con una gran sonrisa de los novios, que en medio de la emoción no notaron mi partida, en agradecimiento por hacerme parte de este momento especial, pero lo más importante, por motivarnos a los cartageneros y al país entero a dejar a un lado las limitaciones que creamos en nuestras mentes justificadas en nuestros estratos y duras realidades; y por qué no, por hacernos soñar con que algún día podremos vivir nuestro propio cuento de hadas con todas las de la ley, al lado de la persona que amamos, en el Centro Histórico o cualquier sector exclusivo de la ciudad, sin pensar que el lugar donde nacimos nos condicionará por el resto de la vida.