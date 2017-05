Zarysamba huele a tierra mojada

“Camino a mi casa, recogía la verdolaga para los morrocoyos. Me gustaba caminar con los pies en el barro y meterme a los arroyos. Tenía mucho contacto con la naturaleza y con los animales, pero poco a poco eso fue cambiando y se empezó a ver una nube gris sobre el territorio”.

El particular olor que brota de la tierra después de la lluvia la transporta a los Montes de María... Zarys Falcón Pérez nació en El Carmen de Bolívar. De su pueblo prefiere recapitular los momentos felices que -dice- le han ayudado a superar el dolor y el sufrimiento de la guerra, y en sus canciones se inspira, e insiste, en esas memorias que le han permitido resistir y la llenan de alegría.

Le canta a la naturaleza, a la tradición, a las costumbres, a la idiosincrasia caribe, como los juglares y cantadoras en sus odas, desde que se reencontró con sus raíces. Zarys cantaba ópera. “Mi papá siempre me decía: ¿tú por qué no cantas tus raíces, por qué cantas esa vaina tan rara?”, recuerda.

Reescribió su historia después de estudiar canto lírico por un tiempo en Medellín y regresar a su tierra tras la muerte de su madre, Graciela Pérez, y poco tiempo después el deceso de su padre, Pedro Falcón. “Curiosamente, cuando mi papá se fue, lo que empezó a surgir de mí fueron todas esas memorias, esas memorias de mi tierra, y eran canciones que sonaban a folclor”.

Entonces llegó a Cartagena y empezó a revivir esas raíces desde el teatro y luego desde el canto. “Siempre he cantado. Estudié artes escénicas pero siempre he combinado la actuación y la música. No puedo pensar el drama sin la música y la música sin el drama, sin la historia. Y surgió también de esa necesidad de mis padres... creo que el alma necesita encontrar el camino hacia la vida, entonces la manera de expresarme fueron las canciones, canciones que naturalmente tenían que ver con la memoria de mi tierra”.

Así nació Zarysamba, en 2014, un grupo que toma los ritmos originarios del Caribe y hace poesías y canciones que hablan de la cotidianidad y “el sentir de una idiosincrasia, que migra y se resignifica en el Mar Caribe”. Es un híbrido entre sonidos afrocaribeños y sonidos electrónicos, donde Zarys es la voz, la cantante. “A veces me siento no digna de llamarme cantadora, porque la cantadora es una cantante popular, de raíz, que solo interpreta el folclor... Yo soy un híbrido, tengo una vena de cantadora pero también interpreto otros géneros y hago otras cosas que son parte de la voz pero no son el canto”, argumenta.

Del grupo hacen parte el folclorista Cristian Castillo Sánchez y el productor y guitarrista Ronald De La Rosa, dos cartageneros con diferentes influencias musicales que se unen para imprimirle un sello interesante a Zarysamba.

Cristian es “el soñador alegre”, como lo llama Zarys. Estudió música en Bellas Artes y le impregna el sabor del folclor caribe y los tambores a cada canción. Su trayectoria musical ha sido desde la tradición y desde el saber práctico de las manifestaciones culturales de la región, de lo cual es un investigador.

“Para Zarysamba considero que soy el polo a tierra, el hilo conductor de todo ese paisaje sonoro y eléctrico que puede aportar Ronald, ese puente entre la música electrónica y el folclor, el eje de Zarysamba, que nunca pierde la autenticidad y ese sabor a monte. Aunque hagamos mezcla con otros ritmos, se sabe que viene desde la tradición, desde la tierra, de la lluvia, del agua, de ese olor cuando la lluvia cae sobre la tierra... Se siente la raíz a pesar de todas las fusiones que se hacen”, añade Cristian.

La influencia de Ronald viene del jazz y del blues. En Zarysamba se encarga de las grabaciones, la producción del audio y toda la producción musical. “Todo lo hemos hecho nosotros, hemos sido independientes. Siempre estuve tratando de hacer ese tipo de exploraciones folclóricas con electrónicos pero no había encontrado las personas idóneas, hasta que me encuentro a Zarys -ya conocía a Cristian-. Todo encajó y se realizó. Es un proyecto muy importante para mí, porque aquí puedo mostrar toda mi creatividad y puedo disfrutarlo, más allá de la fama y el dinero”.

Epílogo

Ella agarra ahora su micrófono para encantar con su voz. Cristian se acomoda para manifestar su raíces con cada golpe de sus manos en el ‘alegre’, y Ronald impregna ese toque que caracteriza y hace distinto a Zarysamba, que entre canciones olvida el dolor del conflicto para rescatar esa memoria feliz que también está en los Montes de María y en El Carmen de Bolívar.

“Para mí los Montes de María son como un cofre, un cofre lleno de cosas valiosas, un cofre lleno de verdor, de alegría, de historias, de música, que es también felicidad y donde el olor de la tierra recuerda estar vivo y ser feliz”, concluye Zarys.