Angely Gaviria, la actriz del barrio La María que protagoniza serie de Netflix

En el barrio La María, en Cartagena, al fondo de un pequeño callejón y en una humilde casita de madera, vivía Angely Gaviria Zurita junto a sus papás y sus dos hermanos menores. Pero lejos de una infancia entre juguetes, desde pequeña, ella acompañaba a su padre a vender ceviches en el Centro Histórico porque él, en parte, quería alejarla de los peligros de la calle. “Él me montaba en la parrillita de su triciclo y todo el mundo tenía que ver conmigo”, recuerda.

A los 14 años, ella empezó a interesarse por el modelaje al ver a una niña de ocho años que vivía frente a su casa. “Ella modelaba, lucía su cabello afro -que antes no se usaba tanto-, veía que tenía su autoestima alta y yo decía que quería ser como ella”. Hasta que un día, Angely fue con esa niña a una agencia, donde empezó a dar sus primeros pasos como modelo. Su papá debía acompañarla y cargarle los tacones y la cartera, mientras su mamá trabajaba como enfermera. Ella estaba convencida de que ser modelo era lo que deseaba y no quiso perder oportunidad para lograr su propósito.

Participó en el certamen ‘Señorita Afrodescendiente’ en Cartagena, donde terminó como segunda princesa, pero no se dio por vencida y se presentó nuevamente en Bogotá, como concursante por el corregimiento de Rocha (Arjona, Bolívar) y se quedó con el premio.

Ganó una beca para estudiar ingeniería en la capital del país y se mudó con toda su familia. Allí su sueño tomaría otro rumbo: empezó a hacer extras para televisión, en producciones como ‘La Selección’ y ‘Niche’, del Canal Caracol, y se enamoró de la actuación. “Para ese entonces mi mamá cuidaba a un anciano y la esposa del señor le comentó que sus hijos eran profesionales y que uno de ellos era libretista en RCN. Un 31 de diciembre le entregamos mi hoja de vida, luego hice un registro, un monólogo de mi vida, pasé como diez filtros y después me llamaron para hacer el papel de Julia Cervantes en ‘Pambelé’”.

Pero nada fue fácil. Durante los ensayos, un día la llamaron y le advirtieron que le podían cancelar el contrato porque no estaba haciendo bien las cosas. “Ese día lloré, pero le escribí a Indhira Serrano, que era mi mamá en el proyecto, y le conté lo que me estaba pasando. Le expliqué cómo viví mi niñez y ella me aconsejó que me mirara en el espejo, que me vistiera como una niña y que mirara videos. Y al día siguiente fui Julia. Me felicitaron. Pero no había descubierto que Julia era muy parecida a Angely hasta que empezamos a grabar. Cuando llegué al set que vi la casa de Pambelé, que era de madera, me impresioné, porque así fue mi casa en la niñez y me dije: aquí está Angely. ¿Por qué se me está haciendo tan difícil este personaje, si así soy yo?”, cuenta.

¿Y qué pasó después de eso?

- Me enamoré de la actuación. Yo estaba en segundo semestre de ingeniería cuando me salió lo de ‘Pambelé’ y cuando terminé el proyecto, que volví a la universidad, estaba enredada. Llegué a la casa y le dije: ‘Papi, perdóname, pero yo amo es la actuación’. Él se quería morir, todavía me dice que hubiera seguido estudiando sin dejar la actuación, porque él siente que dejé de aprovechar una oportunidad. Y tiene mucha razón en eso, pero, realmente, si tú me preguntas qué otra cosa me gustaría estudiar... sería idiomas, para complementar, porque no quiero estudiar otra cosa que me desvíe de mi carrera.

¿Qué significa tu familia para ti?

- Mi familia es mi todo y me siento completamente agradecida con cada uno de sus integrantes. Primero, por darme la vida, y segundo, por apoyarme. No hay nada más maravilloso que eso.

¿Cómo piensas retribuirles lo que han hecho por ti?

-Ya lo estoy haciendo. Mi mamá sueña con su casa de dos pisos y ese apenas es uno de los proyectos que tengo con ellos.

¿Cómo crees que ven hoy a Angely en La María, el barrio donde te criaste?

- Como una persona que ha llegado lejos, que ha llegado donde quizá muchas niñas no han podido llegar aún. Creo que me ven grande pero con la misma humildad, porque yo voy a mi barrio sin ningún problema, a estar con mi gente. Y siento que muchos están orgullosos de mí y de lo que he logrado.

¿Quién es la Angely de hoy?

- Una mujer guerrera, empoderada, humilde, orgullosa de su trabajo. Me veo y a veces no creo lo que he hecho. Con todo lo que he vivido, aprendí a ser mucho más valiente. A veces, uno como que se siente menos que otras personas sabiendo todo lo que ha luchado y guerreado en la vida, pero he aprendido a amarme, a ser fuerte y a guerrearla cada día más.

¿Es decir que en algún momento te sentiste menos que otra persona?

- Digamos que sí. En ocasiones los complejos no faltan y para ser una mujer empoderada, antes seguro padeciste muchos complejos. Y sí, muchas veces me sentí así, pero aprendí a no sentirme menos ni más que nadie, aprendí a aceptarme como soy.

¿Cuál es tu gran sueño?

- Más que llegar a Hollywood, como muchos actores quieren, yo quiero llegar a ser un ejemplo a seguir, un ejemplo de lucha. Ser una actriz muy reconocida, no por lo que tenga, sino por mi trabajo, quiero que amen mi trabajo y que apoyen lo que hago. Ese es mi sueño.

¿Cómo te ganaste el protagónico de ‘Siempre bruja’?

- Mi mánager me propuso para el protagónico a una agencia de casting. Yo estaba acá, en Cartagena, de vacaciones, y me tocó improvisar porque no tenía cámaras ni nada, tuve que hacer el video varias veces porque a mi mánager no le gustaba, hasta que quedamos conformes y lo mandamos. Inicialmente en la agencia no nos dijeron nada y, en cambio, nos pidieron otro casting para otro personaje, así que asumimos que ya no me habían escogido para el protagónico, pero después nos llamaron porque me querían ver en callback en Bogotá y resulta que nos mandaron la escena para Carmen, la protagonista. Hice el casting y me gané el papel. Me acuerdo que ese día estaba Natalia Reyes, una actriz a la que le tengo mucho respeto, y cuando la vi pensé: ‘No voy a pasar’, pero les gustó la Carmen cartagenera, extrovertida, con su afro, su color, la forma como hablaba y como se expresaba.

¿Te has seguido preparando en la actuación?

- Sí, y estaré haciendo varios talleres mientras me organizo para estudiar la carrera como tal, porque obviamente un taller no es suficiente. Tengo que prepararme y ese es mi plan ahora que regrese a Bogotá.