Alejandro López, el reto de actuar

Si bien como ha contado en más de una oportunidad, llegó tarde a la actuación, es consciente que allí está por talento y constancia, también porque sabe aprovechar cada instante de la vida sin pensar más allá.

Alejandro López es de esos actores que dejan huella, y piensa que más que un personaje, quiere contar siempre con la suerte de que en sus manos caigan buenos libretos, personajes con conflictos internos como es la vida real. “Quiero escarbar en la psiquis de cada personaje para lograr interpretar emociones que me sorprendan y por ende al público. Personajes que tengan ‘carne’ que no sean blancos o negros, sino diversos en colores. Es muy importante que los libretistas nos entreguen un buen dibujo del personaje como punto de partida. La creación se da por parte y parte”, advierte.

Hace tres años Alejandro López decidió radicarse en México, porque sencillamente es de las personas que viven el ahora, construye cada día el presente mientras siembra buenas semillas, pues de allí es más fácil que retornen las buenas cosechas. En ese sentido nunca ha pensado en el cumplimiento de ciclos, sólo agradece profundamente por todas esas cosas buenas que el universo le da.

En el país azteca ha sido muy bien recibido, se ha sentido a gusto desde el primer día, como en casa y es por esto que el trabajo se ha extendido, de otra parte, no le gusta la monotonía y siempre está inventando algo, o como él mismo dice, pintando sus días de diferentes colores.

No se ha sentido extraño, de hecho son dos culturas similares, la empatía entre colombiano y mexicanos es inmediata, la manera de hablar, de bromear, ver la vida, gozársela, entonces se ha sentido como en casa.

Alejandro es fiel seguidor de la frase “en la variedad está el placer” y eso lo motiva a continuar, a vivir intensamente y a plenitud y de esta manera transcurre su estadía en México, mientras graba otra temporada más de “El señor de los cielos”.

Un personaje particular

Alejandro López es “El Súper Javi” en “El señor de los cielos”, la serie más vista en la televisión de habla hispana, una permanencia poco usual, pero que el actor atribuye a la libertad que ha tenido para moldear el personaje.

“No soy muy bueno para hablar de mis logros... yo creo que conté con la suerte o bendición de poder interpretar un personaje que pude ir amoldando a mi gusto. Le debo esto al libretista. Es una producción donde todos los personajes son ‘malos’, yo le aposté a hacer un malo que despertara cariño. Que fuera humano, inteligente. No solo un pistolero”, indica.

Al preguntársele si existen otros planes o propuestas a largo plazo, advierte que por ahora está concentrado en lo que está grabando, no tiene tiempo para algo más y ya vendrán oportunidades buenas para aprovechar. “Por ahora le estoy entregando mi vida al Súper Javi”, agrega.

Alejandro es un actor polifacético, con un amplio espectro dramático, por lo que no teme a quedar encasillado después de las temporadas seguidas en la serie con este personaje. Para él su oficio como actor no lo lleva a pensar si se vuelve leyenda o se encasilla, pues cada trabajo es un reto y cada personaje que interpreta procura llevarlo tan lejos como se lo permitan y considera que esa debe ser la consigna de quienes trabajan en la actuación.

Este colombiano exitoso advierte que no le quitaría nada a su carrera porque ve que el proceso del actor es como la vida misma. “Cada quien va a su ritmo y a su nivel de consciencia. El talento también creo existe en todos nosotros, pero así como la inteligencia, de acuerdo al proceso que cada quien decide vivir, puede surgir más rápido o más lento, o no surgir, podemos despertar cuando queramos o mantenernos dormidos siempre; la decisión es nuestra. Más bien quisiera ponerle más dedicación, más consciencia, más respeto cada vez. Es una maravillosa profesión de nunca se terminar de aprender”, indica con la mejor de sus expresiones.

Procura vivir en lo personal con mucho equilibrio, en la actualidad no tiene pareja, sin embargo espera que llegue pronto, es muy romántico y cree profundamente en la felicidad en pareja, pues le gustaría compartir su vida con alguien y ver la felicidad a través de cuatro ojos, para Alejandro López no tiene mucho sentido obtener cosas si no hay con quien compartirlas.

Con un positivismo que desborda, Alejandro se ve a futuro con más canas de experiencia, más arrugas producidas por sonreírle a la vida, liviano y maduro, agradecido y más cercano a su verdad, rodeado de gente sincera y leal, pero también más consciente y con las mismas ganas de retarse, porque esa es su esencia.