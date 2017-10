Aleks Syntek y su tributo más allá del mar

El viaje de Aleks Syntek esta vez fue más lejos, cruzó el Atlántico para entrar en sus gustos musicales y tomar en calidad de préstamo esas canciones que en su momento le hicieron soñar, de allí salió su séptimo álbum.

Se trata de un compendio de temas inmortales de la música española, la que más influencia tuvo en Latinoamérica en la década de los 80 y no sólo eso, las colaboraciones con los intérpretes originales de cada canción, un acierto que pone de manifiesto la importancia del músico mexicano.

Aleks Syntek es ese referente de la música que se mantiene vigente en cada trabajo, ahora se aventura con este tributo que ha llamado “Trasatlántico”, donde hace eco a la “movida española”, la trae al presente y se involucra en unos arreglos magníficos que lo hacen especial en el momento y la época.

El público es lo más importante para Aleks Syntek y en esos seguidores fundamentó ese trabajo que a su modo de ver, no podía pasar inadvertido para los millenials, allí estaban esas joyas y no había motivo para conservarlas en sólo aquella generación, la misión se cumplió y “Trasatlántico” es un hecho, es música para disfrutar.

La música tiene sus variantes y él ha tratado con este álbum que las influencias en lo actual no se hagan esperar. La “movida madrileña” expresó libertad en la juventud de su época y convirtió cada tema en una pieza atemporal que ahora toma un nuevo aire.

Más de este maravilloso viaje

¿Cómo decides irte en un trasatlántico?

Fue el nombre que elegí para este tributo, algo que no había hecho en 27 años de carrera con la música que me influenció de joven. Escogí la “movida madrileña” por una simple razón, en la década de los 80 la música que llegaba a México era muy tradicional, mucha balada conservadora, pero cuando empiezan a llegar esas bandas, incluso de manera subterránea y tuve en mis manos por primera vez un disco de Mecano, Hombres G, La Unión, entre otros, me sorprendí muchísimo al escuchar música vanguardista en español y en un contexto similar al de los roqueros ingleses, eso me marcó e influenció lo que hice con “La gente normal” y lo que hago actualmente.

El disco está cargado de sorpresas musicales, ¿qué influyó en la escogencia del repertorio?

Se me hizo muy original invitar a los cantantes originales de cada banda como un valor agregado al disco, porque no es muy común que suceda. En cuanto al repertorio, fue complicado, hay tantas canciones que me gustan y estos grupos tienen mucho material, pero traté de ser muy honesto y escoger los temas que me influenciaron en esa época, como “El ataque de las chicas cocodrilo” de Hombres G, que me inyecta una energía muy alegre, se me hacía muy lúdica y por eso la traje de vuelta y la manera como “conquisté” a los originales fue con los arreglos, porque a David Summers le sonó fantástica la actualización y lo mismo hice con cada uno, a quienes les envié los arreglos e ideas musicales, son once invitados en el disco.

¿Cómo fue la producción del álbum?

Trabajé con mi coproductor que es Armando Ávila, los dos en el estudio organizamos las ideas, grabamos las pistas con mi voz y luego las enviamos a cada uno de los artistas, una vez aprobado, me fui a Madrid, buscamos estudio allá y ellos fueron a poner sus voces. Todo esto está grabado en formato cine, porque más adelante quiero hacer un documental, ya que es muy interesante todo lo que cuentan, sus confidencias y anécdotas, un contexto histórico, pues muchos venían de la dictadura y vivían una situación social difícil y estas bandas representaron un destape de libertad de expresión en España.

Algunos temas son conocidos en Colombia y otro no tanto, pero en México todos sonaron fuerte en la radio, fueron éxitos, pero sé que van a descubrir canciones muy bellas y el disco en general lo van a disfrutar.

¿Qué llamó poderosamente tu atención?

La manera como agarraban una idea muy simple o muy superficial como una ida al cine y la convertían en toda una ceremonia espectacular a través de la poesía, de la metáfora, como te iba describiendo Nacho Cano (Mecano) esa situación en el tema “El cine”, pasando de un instante frívolo a una letra sofisticadísima.

¿Cómo evolucionó el video de “El ataque de las chicas cocodrilo?

David Summers llegó a México con poco tiempo y tuvimos que hacer un video que no fuera muy complicado y si bien yo traía una idea con efectos especiales, al final hicimos una fiesta ochentera en un estacionamiento con todo lo que recordaba a esa época. Fue muy divertido porque no era para algo muy poético y la historia lleva el mensaje en las chicas guapas con cola de cocodrilo.

¿Cuál es tu fórmula para conquistar al público actual con esta música?

Le tengo mucha fe a la música atemporal, cuando sé que ésta va más allá de la moda, que igual no la sigo, cada vez que saco una canción, está lejos de la influencia del momento. “Trasatlántico” tiene arreglos pop muy de lo que está pasando en el mercado anglosajón, pero no tiene la esencia urbana que se impone, herramienta que no quise usar porque creo que todo está muy saturado.

Lo interesante es que las estadísticas de importantes plataformas, arrojan que hay un público muy grande de chicos entre 16 y 22 años que están escuchando mi disco, lo que quiere decir que atrae.

¿Incursionarías en otro género?

Hace poco se creó toda una polémica por un comentario que hice sobre estar saturado del reggaetón, no satanizo este género, lo respeto, el problema es que el 90% de la programación de radio es el mismo ritmo, el mismo sonido y tipo de canto, no siendo identificable un artista del otro, me suenan todos igual; y algo que caracterizaba la música de los 80, cuando yo era adolescente, era que cada grupo tenía su identidad y era algo muy propio. No quiero sumarme a esa fórmula actual, por más que sea la comercial. Lo que más vende no siempre es lo más positivo. Invito a los jóvenes a escuchar jazz, música clásica, a diversificarse y lamento que la radio tenga una programación tan repetitiva.

¿Habrá gira de Trasatlántico?

Claro que sí y voy a visitar Colombia. Estoy haciendo un esfuerzo muy grande para llevar algunos de los invitados, es complicado, pero sería genial, es una opción, la otra es invitar a gente local a que cante conmigo si es que me lo permiten. En Colombia llamaré a mis amigos y los voy a involucrar en “Trasatlántico”.