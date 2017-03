Alergias, alteradoras de la calidad de vida

Es común en los padres advertir sobre alergias que padecen sus hijos, algunos indican que ahora los niños son más propensos a este tipo de padecimientos y aunque eso puede ajustarse un tanto a la realidad, también es preciso decir que los tratamientos son más efectivos.

La alergia es una hipersensibilidad desarrollada a algo en concreto y generalmente es hereditaria, aclara la doctora Isabel Gil de Escamilla, pediatra alergóloga. De la misma manera advierte sobre sus divisiones, que van desde alergias respiratorias, rinitis alérgica, de la cual un 25% de la población la padece y el asma bronquial con un 20%.

Cuando se trata de las alergias en piel, la dermatitis atópica es la más frecuente con un 14% en la población general, seguida de la urticaria, alergia a los alimentos, a medicamentos e insectos, indica la doctora Gil.

¿A qué edad se inicia y los síntomas?

Desde los seis primeros meses de vida un niño puede dar muestra de padecer una alergia. Generalmente se trata de una dermatitis atópica originada por la proteína de la leche de vaca, desencadenada por el consumo casi inmediato al nacimiento de diferentes fórmulas, reemplazando la lactancia materna, alimento con alto grado de protección para los infantes.

En cuanto a los síntomas, los padres deben estar atentos a cambios evidentes en la piel. Pues una vez que se empieza con la dermatitis, le sigue lo que los alergólogos llaman la “marcha atópica” que conlleva rinitis y asma bronquial.

Otro de los síntomas está en los niños que con frecuencia incurren en gripas, pues es claro inicio de rinitis alérgica; y otro signo de alarma es la tos que persiste pese al uso de medicamentos, pues de ese cuadro pueden pasar al asma.

La conjuntivitis alérgica es otro tipo de alergia muy frecuente y se hace notoria cuando el niño se rasca los ojos frecuentemente y de no ser manejada a tiempo, puede lesionar la córnea.

Tratamientos

La principal causa de la aparición de alergias respiratorias está en los alérgenos del medio ambiente, por lo que el control ambiental sería el primer paso al momento de iniciar un tratamiento. Erradicar fuentes de ácaros, moho, caspa de animales (pero y gato) y polen, resulta positivo en este proceso.

De otra parte existe una herramienta muy poderosa que es la prueba de alergia, un examen especializado mediante el cual se puede conocer el alérgeno de ese paciente y posteriormente se hace educación, control ambiental y medicamentos, de los cuales se obtienen excelentes resultados.

Otro método que responde positivamente a los tratamientos es la inmunoterapia o las vacunas de alergia, siendo los únicos capaces de modular el sistema inmunológico, haciendo que se revierta la alergia, indica la doctora Isabel.

La inmunoterapia está avalada por la Organización Mundial de la Salud en asma, rinitis alérgica y conjuntivitis alérgica, para tratar dermatitis atópica y urticaria, su uso aún no ha sido aprobado.

Es de aclarar que las alergias no se desarrollan solamente en niños, una persona puede alcanzar este padecimiento en la edad adulta, pues si genéticamente está dispuesta y en los primeros años no se sensibilizó, a través de los años puede debutar con una alergia o asma.

Existen genes para la alergia y para el asma, entonces un paciente puede ser alérgico y no asmático si no tiene el gen de la hiperreactividad bronquial y puede hacer rinitis, conjuntivitis alérgica, urticaria, dermatitis atópica, pero no asma.

El asma bronquial es una enfermedad que lesiona el bronquio de forma permanente, lo que indica que un paciente no controlado con crisis frecuentes, puede padecer algo que se denomina “remodelación de la vía aérea”, afectando notablemente su calidad de vida.

Los tratamientos actuales se han diseñado para que el paciente tenga un control total, es decir, una persona asmática no debe tener crisis, sea niño o adulto, indica la doctora, pues para ambos está diseñado el proceso de tal manera que pueda llevar una vida normal.

Para las enfermedades alérgicas, como tienen un componente genético muy importante, no se puede hablar de cura total, pero si de un control que permite vivir sin la presencia de síntomas.