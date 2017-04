Así es Farina

Regresó para quedarse. Así se muestra Farina, la chica que toda Colombia vio hace trece años aparecer en un reality demostrando que si podía hacer música urbana, pese a no existir un referente femenino en el género y a enfrentarse a detractores que no le encontraban sentido a su gusto.

No ganó entonces el concurso, debió conformarse con un tercer puesto, sin embargo las paradojas del destino no se hicieron esperar y ella resultó con más trabajo y mejores oportunidades en la música que quienes le aventajaron en el título.

Como lo ha afirmado siempre, nada sería como es hoy sin el “Factor X”, hasta donde llegó con tan sólo 17 años y un cargamento de ilusiones, anhelos casi imposibles, pues su madre no contaba con recursos para ayudarle a cumplirlos y en la música no sólo se requiere de talento, la inversión inicial es muy importante.

Seguridad y confianza son parte fundamental en la personalidad de Farina, se complementan con su inagotable talento, eso se puso en evidencia desde sus inicios, cuando sin indicio de miedo escénico subía al escenario con la advertencia vestida de presentación diciendo “Yo soy Farina” y así se ubicó en el corazón de muchos.

En la actualidad hace gira de medios por las principales ciudades del país y ha superado sus propias expectativas con respecto a su posición en los medios y el cariño de los colombianos, pues pese a su ausencia por razones médicas, no la olvidan y por el contrario están atentos a sus próximos lanzamientos.

La evolución

Siempre estuvo afianzada a lo que quería, hoy siente que lo logró, obviamente no fue fácil y muchos obstáculos se presentaron en un camino que empezó a recorrer sola y que en 2005 se despejó gracias a su participación en el reality.

Ha pasado de todo, afirma, igualmente se ha caído y se ha levantado, también fue a vivir a San Andrés, donde se nutrió de buenos ritmos que lograron enriquecer su ya cimentada carrera, enamorándola del dance hall y el reggae.

En 2011 otro hecho relevante se posa en la vida de esta artista, llegó a la actuación casi que de manera obligada y en el personaje de “Milagros” puso todo su corazón, llegando a estar nominada a mejor actriz, aunque todo salió bien, cree que allí se cumplió esa etapa.

A partir de allí volvió a presentar música, lo que realmente la representaba y lo que había estado haciendo esos años, entonces sale “Pum Pum”, un tema que aún suena y que la llevó nuevamente a la escena musical, seguido de “Pongan atención”, “Ácido” con Rayo y Toby y “Jala jala” con J Álvarez.

Una nueva ausencia se evidenció, pero en esta oportunidad por razones médicas, ya que se estaba afectando su parte funcional, sin embargo, nunca dejó de trabajar, esta separación de los estudios la llevó a organizar su nueva fórmula para regresar con lo que hoy realmente representa a Farina.

En este tiempo el miedo se apoderó de la cantante, pues todo indicaba que el problema funcional que afectaba su rostro y que se pudo corregir tras un proceso quirúrgico, podría estropear su voz, entonces nuevamente la obstinada Farina sacó sus mayores fuerzas para sobreponerse y aunque el cambio físico es muy evidente, la voz se conserva intacta.

El retorno

La actual es una nueva era y la que define ese futuro merecido para la cantante. El lanzamiento más reciente es “Mejor que yo”, con el apadrinamiento de dos de las disqueras más importantes del mundo, una de ellas Roc Nation Latin, perteneciente al rapero Jay Z y donde reposa el talento de grandes artistas.

“La Nena fina”, como también es conocida Farina, llega a ellos con su talento y en medio de este proceso, conoce a Wyclef Jean, quien no dudó en nominarla para la campaña “Artist of tomorrow” (Artista del mañana), en asociación con la edición 59 de los Grammy y CBS. com, siendo la única artista latina en participar en el programa.

Los sueños de Farina empiezan a materializarse, si bien está firmada con esta importante compañía y cuenta con el apoyo de grandes exponentes de la música, su trabajo se debe multiplicar, la responsabilidad y el reto son ahora mayores.

Farina se siente orgullosa de su historia, sabe que en sus inicios faltaba mucha preparación, no sólo de su parte, pues contaba con 17 años, también de un público que no aceptaba a una mujer en el género urbano, sin embargo dio a entender que su sonido evolucionaría, ganándose el respeto que la ha llevado lejos. El concepto se cambió con trabajo.

“La Nena fina” tiene una mezcla incomparable de ritmos en sus vivencias, aunque para todos es la paisa que salió de Medellín a rapear, ella confiesa que sus raíces la remiten también a Mompox y a una de sus grandes exponentes musicales, Totó la Momposina, quien es prima de su abuela materna.

Al principio su mamá, Martha Franco, no entendía de qué se trataba ese ritmo al que Farina se aferraba, para ella el folclor era el camino, toda vez que su familia lo vivía, pero el apoyo fue incondicional, lo mismo que el de Alonso, su hermano, quien la acompaña en todas las decisiones que ha tomado y hace parte de su equipo de trabajo.

Los tiempos han cambiado y la fuerza del reggaetón es incomparable, de tal forma que quienes desean probar suerte, tienen las puertas abiertas, además, como advierte Farina, los medios de comunicación son parte fundamental en ese apoyo a los artistas.

En este sentido, ella sabe que su compromiso es mayor, toda vez que sigue siendo ese referente ante el país, donde pocas mujeres se han lanzado al ruedo y eso la hace sentirse profeta en su tierra.

La nueva propuesta

Impregnada de ritmos maravillosos, extraídos de la sabiduría musical de San Andrés, Farina se involucró con el folclor y le dio toques urbanos, como en el tema “Aguacero de mayo” de Totó la Momposina, donde el dance hall surge en un verdadero homenaje a Colombia.

Ese y los otros temas que componen el nuevo álbum, llevan trap, reggaetón y una cantidad de colores y sabores que pretenden llevar un mensaje directo a la nueva generación, para que si bien experimentan con la novedad, no se olviden de las raíces.

Siendo una artista empírica, Farina se nutre de muchas corrientes, además de adentrarse en la creación de sus letras, brindándole mayor seguridad en las interpretaciones y siendo temporada de colaboraciones, la paisa no duda en afirmar que en un futuro no lejano le gustaría cantar con Shakira y la norteamericana Beyoncé.

Actualmente está componiendo para otros artistas, aún no está fuerte en ese proceso porque está concentrada en su gira, pero es algo que la compañía le expuso y para lo que piensa dedicar un tiempo específico.