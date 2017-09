Camilo y Evaluna, la energía del amor

Basta mirarlos un rato para entender que están enamorados, y lo reafirman en cada frase, en los juegos y bromas y hasta en las palabras más serias. Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son esa pareja mediática que derrocha felicidad a través de las redes sociales, pero también una dupla que desea evidenciar que el sentimiento puede ser puro y no está pasado de moda.

Toda Colombia recuerda a Camilo como ganador de la versión 2007 del “Factor XS”, para entonces pisaba su adolescencia, sin embargo su evolución daba cuenta de un chico con gran madurez y deseo de triunfar en lo que había trazado como proyecto de vida.

De esta manera fue creciendo y dos álbumes de estudio respaldaron su carrera, “Regálame tu corazón”, inmediatamente salió del reality y “Tráfico de sentimientos”, cuando demostró con buena música que lo suyo si estaba ahí, vislumbrando un futuro al lado de grandes figuras, a las que admira, como Jorge Drexler, con quien sueña cantar algún día.

Hace un tiempo su vida personal y profesional dio un giro y lo situó en Miami, al lado de mentores de renombre que influyen de la mejor manera en su carrera y lo más representativo, está al lado de su gran amor.

Por su parte Evaluna, la hija menor del reconocido cantautor Ricardo Montaner, se hizo muy conocida en el país por su actuación en la serie de Nickelodeon “Grachi” y su impecable voz, pues además heredó la vena musical de la familia.

Con una personalidad arrolladora, Evaluna se hizo rápidamente a un público en Colombia, todos recuerdan su melodiosa voz al lado de su padre en la interpretación del tema “La gloria de Dios” y sus intervenciones como conductora para el programa “Día a día” en el segmento de “La Voz Colombia”, donde Ricardo Montaner y sus hermanos estuvieron como entrenadores.

¿Y cómo se conocieron?

La relación que ya pasa de los dos años, tuvo un preámbulo especial, tanto como el aura que los envuelve. Evaluna toma la vocería y cuenta como fue ese primer encuentro. Se llevó a cabo en Bogotá cuando ambos resultaron contratados para presentar un evento, ella no lo conocía y él si la había oído nombrar.

No fue trascendental esa presentación y Camilo se limitó a regalarle el sencillo que había lanzado llamado “Déjame quererte hoy”, del cual recuerda lo firmó dedicado a Evaluna y se despidieron sin mayor información el uno del otro.

Evaluna confiesa que un año después encontró el sencillo y fue cuando lo escuchó y por twitter le escribió para saludarlo y comentarle que había encontrado el disco, de la misma manera afirma que Camilo le respondió, “qué bueno, últimamente he estado pensando mucho en ti”, aunque el refuta y dice que la conversación se inició con el coqueteo de ella.

Acto seguido, Evaluna le pidió el número para agregarlo al WhatsApp, pues podían hablar un poco más y por allí no resultaba tan cómodo, por eso advierte que no está mal que las mujeres den el primer paso.

Camilo advierte que siempre tuvo la idea de que las relaciones requieren de una interacción personal, el tema virtual no estaba en sus gustos, es más, se declara “alérgico” a ese tipo de comunicación y menos aún “ensamblar” un corazón con otro, sin embargo, la estancia de ella en Miami y la de él en Bogotá, los llevó a ser aliados de la tecnología por un año.

Comenta que hace poco escribiendo una canción con un par de amigos, saltó una frase que le resulta clara para describir lo que sucedió en ellos, “esto no es amor virtual, es telepatía” y lo aplica al recordar que cuando estaban lejos, algo los mantenía unidos y era tan sincera esa aproximación, que se sentían juntos realmente.

Se hicieron compañía durante todo ese tiempo, al punto que unos meses después Camilo le escribió una canción, donde mostraba su interés y cuando Evaluna la mostró a su familia, encontró aceptación de la misma.

Acostumbrados a comunicarse por FaceTime, un día Evaluna le propuso una cita en cine y Camilo le respondió si llevaba el celular y lo ponía a su lado, a lo que ella le indicó que estaría en Bogotá y por fin se verían. El encuentro no pudo ser mejor, advierte la feliz pareja, pues sintieron que siempre habían estado allí el uno para el otro.

La separación geográfica regresó, pero con menos intervalos, Camilo aprovechaba cada ocasión para viajar, hasta cuando decidió establecerse en la Capital del sol y continuar su carrera desde ahí, además de estar cerca de su novia, donde la inspiración no se hacía esperar.

Un detalle muy favorable es que las carreras de Camilo y Evaluna involucran totalmente a la familia Montaner, se han convertido en un gran equipo que trabaja en pro de los proyectos de todos y su idioma es la música.

Las redes sociales

Activos en las redes sociales como todos los chicos de su generación, así se muestran y dan a conocer su amor. Compartir sus vivencias desde las espontaneidad, ha llevado a Camilo y Evaluna a una relación muy estrecha con sus seguidores.

Actualmente tienen un canal en donde emiten “Lunes de Camilo y Evaluna”, segmentos divertidos que recopilan de manera divertida el día a día de estos artistas y lo mejor, son aclamados por sus seguidores. Ante esto, Camilo indica que su propósito, más allá de la popularidad, está el plan de mantener esta plataforma y llevarla al plano familiar, porque el mayor sueño de ambos es casarse y tener muchos hijos.

Evaluna advierte que lejos de seguir la tendencia de videos vacíos, optaron por mostrar que el amor verdadero si existe, se puede tener una vida plena y feliz y el futuro programado de una pareja puede ser ejemplo para esta generación.

Las bromas son constantes en esta pareja, de la misma manera se abrazan, se dicen cuanto se aman. Camilo llama “pulga” a Evaluna, ha de ser por su estatura y ella siempre le responde con una sonrisa, parecen sincronizados y su día a día los mantiene unidos.

Sus vidas giran en torno a lo que más les gusta y los hace felices, comparten desde sus tiempos en oración, de meditación, hasta la productividad, él componiendo y preparando su próximo disco, mientras ella adelanta sus estudios de Consejería bíblica, que lleva un enfoque psicológico desde la espiritualidad.

Detalles que enamoran

Al interrogárseles sobre lo que más aman de cada uno, Camilo indica que esa respuesta la ha cambiado muchas veces porque a medida que pasa el tiempo descubre una cosa distinta que lo enamora y lo ilusiona más y en la actualidad, con dos años y medio de relación, lo que más le ancla a Evaluna es su como su espíritu ha despertado el de él.

Por su parte, Evaluna advierte que ella no es tan poética como su novio, pero siente que siguiendo en esa línea, él la ha hecho crecer muchísimo espiritualmente, tanto que siempre le ha comentado a su mamá que las preguntas de Camilo la hacen estudiar de todo, manteniéndola preparada.

Y si se trata de cambiar algo de su pareja, Camilo como buen caballero le da la palabra a Evaluna y ella sostiene que si bien está muy enamorada, le cambiaría esos pequeños instantes de malgenio por cosas menores, una de ellas cuando hace una siesta larga y despierta con hambre y mal humor. Le recomienda que vaya a la cocina y se coma una manzana y no ha pasado nada, él es un chico amoroso y lleno de vitalidad que no debe desgastar su sonrisa en un momento que se puede evitar.

Camilo no cambia nada de su “pulga”, pero en ocasiones le incomoda que aún no haya tomado la determinación de leer unos libros que le recomendó, cree que no tiene esa constancia y que debe dejarse atrapar por las letras y tomar ese gran gusto.

La boda no es muy remota para ellos, la edad es lo de menos, sin embargo afirman que requieren más estabilidad en muchos aspectos para dar el paso. Camilo cree que la organización que demandan para casarse es más de orden material y eso lo están preparando.