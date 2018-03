ChocQuibTown, sin miedo, e invencibles

“Invencible”, así se denomina el más reciente sencillo de la agrupación ChocQuibTown, el segundo de “Sin miedo”, el octavo álbum de su carrera previsto para salir en el mes de mayo, y de la misma manera se encuentran sus integrantes, enfrentándose a los nuevos tiempos con buena música.

A ChocQuibTown se les sigue por su trabajo excepcional, tienen un diferenciador que les da identidad y es precisamente eso lo que gusta. Su música tiene sabrosura, ritmos que invitan a bailar, mucho romanticismo y sin embargo se pueden enmarcar en la propuesta urbana que se impone en el mundo.

Goyo, Tostao y Slow Mike regresan recargados, han trabajado al máximo, y el resultado no se ha hecho esperar. Como indican, este álbum ha sido producido en casa literalmente, pues corrió por cuenta de Slow, quien le imprimió una carga de sonidos maravillosa.

Esta canción, “Invencible”, está dedicada al amor tratado de una manera diferente, distando de ese que se narra en la música actual, por eso su letra va encaminada a mostrar ese amor de tiempo, el que dura por encima de todo lo que se pueda presentar en una relación; su objetivo es enamorar a quien la escuche.

“Dinero no hay” antecedió a “Invencible”, salió en noviembre pasado y la idea de ChocQuibTown era calentar el ambiente antes de acabar el año. “Aquí va esta locura, fue un poco la idea que se resumió en ese trap, pero con una letra real, con eso que le sucede a uno, dinero no hay pero mala vida no nos damos, la alegría está por encima de las cosas materiales”, afirma Tostao.

Y al hablar del nombre del disco, no dudan en afirmar que si bien los trabajos anteriores tuvieron distintos productores, en este no tuvieron prevención para dejar la misión en Slow, quien dijo, yo voy solo, sin miedo.

“Sin miedo” también es una canción incluida en el álbum, con el amor como marco, con ese referente de juventud, cuando no se hicieron muchas cosas por temor y al final pudo haber sido mejor si se tomaba el riesgo.

Cada canción de este álbum tiene su propia energía, va por encima de lo que puedan decir, entonces, está hecho sin miedo, como siempre lo ha afirmado Slow. Hoy sale el segundo sencillo y es expectativa general.

Un universo de canciones

Siguen con su línea romántica, ¿cómo mantienen esta temática al tiempo que se perciben como artistas urbanos?

Somos artistas urbanos porque venimos de la escuela del rap, pero al mismo tiempo somos músicos que podemos fusionar con otro tipo de elementos como folclor del Pacífico, la salsa, que siempre está en nuestras producciones, el tumbao, la conga y toda esa gozadera latinoamericana y obviamente pensamos que nuestra propuesta es para todas las edades, por lo que se cuida el lenguaje y que siempre lleve un mensaje positivo. Al final no mandamos en lo que pueda hacer la gente al escuchar la música nuestra, pero si podemos insinuar esa línea positiva.

“Sin miedo” es el octavo álbum de la carrera de ChocQuibTown, bastante si se tiene en cuenta el tiempo y el formato que ofrece el mercado, ¿cómo ha sido este trabajo?

Nosotros estamos todo el tiempo creando en el estudio y en lo que refiere a Slow va buscando nuevos ritmos, entonces esa constante productividad nos lleva a pensar en sacar más y más música y nuestro volumen es tal, que superamos los tiempos de la disquera, bien podríamos tener un disco cada seis meses si nos dieran la opción. Es que somos tres personas con muchas ideas y cuando menos pensamos tenemos un álbum completo, venimos de una escuela con otro ritmo de creación que tiene otro cantar y otro sentir.

¿Tiene ChocQuibTown un compromiso con la cultura del Pacífico colombiano?

Más allá de sentir que tenemos un compromiso con alguien, creemos que los músicos estamos basados en una ley que hay que tener en cuenta, la música es el arte de combinar los sonidos de manera que sean agradables al oído, nadie en esa ley ha preguntado qué género es ni en qué idioma es. Nosotros hacemos música sabrosa, que tenga gozadera, que se pueda dedicar y por ahí derecho, como somos del Pacífico, se nos sale ese golpe aunque estemos tocando pop. Nos criaron comiendo “plátano con queso” y cuando vamos a componer, sale ese “plátano con queso”.

¿Qué trae del Pacífico este nuevo álbum?

En este disco hay un sonido que es bien característico de ChocQuibTown y que ha estado en álbumes anteriores. Es ese con un enfoque bien rap, pero con marimba chonta, no fue planeado, sólo que apareció en el proceso creativo y se ganó su titularidad, porque esto es como una eliminatoria al Mundial.

¿Qué balance hay del primer álbum “Somos Pacífico” a esta parte?

Los que podemos decir es que Dios es muy grande, porque cuando hicimos ese álbum pensamos que nos iban a escuchar en el barrio y nos iban a fiar en el billar y la tienda, pero de ese día a hoy, han pasado tantas cosas que sabemos que es obra de él. Nos hemos ganado dos Grammy Latinos, nos presentamos en los Grammy Anglo, cantamos con Carlos Vives, Marc Anthony, entre otros, estar en importantes festivales, entonces pensamos que sí se puede de una manera digna, con las uñas, pero limpias, con buenas palabras, sin denigrar, siempre haciendo las cosas con cariño y con la ley de la música.

¿Qué colaboraciones trae “Sin miedo”?

Lo único que adelantamos es que traerá colaboraciones de artistas con lo que antes hemos cantado. Entonces saquen la lista.

¿Cómo es la mecánica de trabajo de unos artistas que además son familia?

Va de diferentes formas, la tecnología nos ayuda mucho, pues pese a estar muy cerca todos, tenemos que tener una agenda. Hay mucha mente creativa en el grupo y siempre llegamos a un momento con muchas ideas y toca depurar, de otra parte llamamos a gente externa para que nos escuche, pues se trata de una sana competencia, la que gustó, quedó, pues nadie pelea con la buena música.

¿Cómo surgió la idea del concurso de la pedida de matrimonio?

La idea surgió de los mensajes de los seguidores pidiendo que se les ayudara con la pareja, entonces decidimos premiar a quien nos presentara una idea bien creativa para proponer matrimonio.

Actúan en muchos frentes. ¿Qué es ChocQuibFilms?

Se trata de un proyecto social creado hace tres años para el desarrollo de cinematografía con chicos, algunos con conocimiento y talento en el tema audiovisual, donde la idea es suministrarles herramientas para que ellos mismos vayan contándose sus historias y que el mundo las conozca. Hay uno muy destacado que se llama Rafa Caicedo, tiene su propia serie en internet que se llama “Esta es mi historia”, creemos que tiene futuro.

¿Los frutos cosechados hasta ahora por ChocQuibTown?

El chontaduro, el ñame (risas). Lo que nos atrevemos a decir es que en nuestro trasegar artístico hemos tocado muchas puertas, algunas no se abrieron hace algunos años y hoy están de par en par, lo que indica que tenemos un buen trabajo. Teníamos en mora hacer una línea de ropa con nuestro nombre, ya está en tiendas esa colección, el tiempo de Dios es perfecto.