David Bisbal está de vuelta

Nuevamente el español David Bisbal llega a Colombia, siempre que puede lo hace, desde cuando su exitosa carrera despegaba y era un chico de largos rizos que deslumbró con su potente voz, convirtiéndose en una de las jóvenes promesas de la música latina.

Con lo anterior llegaron los reconocimientos, y continúan apareciendo cada vez que presenta un nuevo trabajo, de la misma manera se ha reinventado, su trabajo guarda la misma línea, sin embargo el almeriense suena como está la propuesta en cada época.

Está de vuelta en Colombia para hacer de todo, como presentarse en “La Voz Kids”, ese formato que le es tan familiar, aunque ahora con niños y desde un lugar más sosegado, está apoyando talentos, algo que también tiene su faceta en Bisbal.

De otra parte, promociona su más reciente sencillo “A partir de hoy”, al lado del colombiano Sebastián Yatra, una propuesta que si bien suena innovadora, mantiene ese sonido inicial que identifica a David Bisbal, porque ciertamente, invita a bailar.

El español habla de música con la misma pasión que pone en su creación, tiene mucho por contar de lo que ha sido este recorrido y de lo que viene, como también de esa preparación constante y la atención a los requerimientos actuales de la industria.

Hablando de música…

Eres un artista de la transición musical, donde es evidente el cambio de la industria, ¿cómo has aprovechado todo esto?

Considero que es importante no haberse quedado de brazos cruzados. En esta década se han dado muchísimos cambios musicales, y lo más importante de todo es que no dejamos pasar el tiempo, la industria buscó la solución ideal. Estamos viviendo un buen momento, donde la gente consume mucha música y con más facilidades, como ver el video de inmediato y realista, algo especial para los artistas y su público.

¿Cómo podemos definir la evolución de tu música?

He disfrutado mucho la evolución de mi carrera, no me estanqué en un solo sonido, siempre me he ido acercando a la actualidad musical. Mis dos primeros discos sonaban muy tropicales y latinos, pero llegó un momento en que se fue más hacia el pop-rock, después hacia el pop latino, incluso me di el placer de ingresar a algo menos convencional con ese concepto más acústico que fuimos al Royal Hall de Londres, también en el Teatro Real, que me hizo crecer como artista, más adelante llegó la parte más electrónica que se mezclaba muy bien con la música pop y ahora, parece que todo vuelve a esa esencia de rumba latina.

Saliste de un concurso, ¿visualizaste esa carrera que tienes hoy?

Uno siempre se visualiza un poco más de lo que puede conseguir, para esforzarse, pero la verdad, nunca me lo imaginé. Cuando me dieron la oportunidad de grabar mi primer disco con Kike Santander, no pensé lo que venía y creo que él tampoco, porque tuve entonces que enviarle todas mis actuaciones en España, pues al ser un artista nuevo, tenía que convencer al mejor productor del momento. Estoy muy agradecido con él, porque apostó muchísimo, y tengo que decir siempre que no ha sido fácil, he tenido largas temporadas sin mi familia, de mi tierra.

¿En una carrera de más de 15 años, cómo tomas cada temporada que pasa?

Como una bendición, pues con cada año que pasa, más valor toman las canciones, como sucede con las grandes obras y contar con el cariño de la gente es todo.

Has cantado con importantes figuras, Plácido Domingo, Juan Gabriel…alguien con quien sueñes compartir un tema.

Tengo muchos deseos de colaboraciones, aunque hace poco cumplí uno con Juan Luis Guerra y con un “temazo”, “Si no te hubieras ido” de Marco Antonio Solís, a quien se le rindió un gran homenaje, además fue grabado el video en los estudios Abbey Road, en Londres y las voces en Capitol Records de Los Ángeles. Con Carlos Vives nunca he cantado y me encantaría, yo creo que él sabe cuánto lo admiro.

¿Qué han significado los premios?

Los Latin Grammy, Billboards, Premios Lo Nuestro y todos los demás, son importantes, sobre todo teniendo en cuenta que unos vienen por parte de la industria musical, otros son de la tierra de uno, como cuando condecoran con la medalla de Andalucía, de Almería, eso es algo muy hermoso, pues no hay nada más bonito que poder representar a la ciudad y al país donde se nace y después viene el público, que para mí es el mejor premio que hay, porque este lleva esfuerzo de su parte.

¿Qué te inspira?

Me inspiran las cosas positivas de la vida, esas son las que me mueven diariamente.

¿Cómo fue trabajar con Sebastián Yatra?

Es muy sencillo y tengo que decir que me encanta colaborar con artistas que están empezando, eso es algo que aprendí del señor Juan Gabriel. Sebastián tiene un éxito tremendo, cuando lo conocí en Londres estaba preparando mi vuelta a los sonidos iniciales de mi carrera y pensé que sería mejor con un artista latino, entonces, quien mejor que él.

“A partir de hoy” es lo más reciente, ¿cómo lo defines?

Con este tema he vuelto a los sonidos de mi inicio y más orgánicos, porque están grabados de verdad y la rumba está mucho más actual.

¿Cuál es el disco que más te ha llegado al alma?

Creo que los discos que más me han hecho crecer como artista y por tanto más he aprendido son los grabados en directo en el Royal Albert Hall de Londres y el Teatro Real de Madrid. Se trata de música menos convencional, pero realmente me hicieron descubrir rincones de mi voz que desconocía.

¿Cómo no perder la esencia cuando quiénes consumen más música exigen el género urbano?

Hay que seguir adelante, lo importante es encontrar la manera de conservar raíces y gustos, y a la vez estar cerca de la actualidad musical. Siempre lo he hecho.

Eres Embajador de Unicef, ¿cómo tomaste esta designación?

A lo largo de mi carrera siempre he colaborado en eventos solidarios y lo más bonito ha sido aportar mi granito de arena a favor de la infancia donde hay tantas problemáticas. Por eso va a la par con mi música, y este nombramiento es un honor que recibí con una responsabilidad grande.