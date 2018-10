El makeup “no makeup” está de moda

Los tonos tostados en los labios llevan a un look sofisticado. //

La tendencia está inspirada en el exuberante terreno cultural de la península de Indochina, cuyas islas y países que la conforman son símbolo de paz interior y tranquilidad, es por esto que se ha denominado “aires de Oriente”. Adopta la estética zen que invita a la relajación, colores que revitalizan y resaltan la belleza natural de la mujer.

A continuación, unos tips para lograr un look de “make up no make up” que está inundando las pasarelas, revistas de moda y redes sociales de celebridades como Jlo, Shannon de Lima, Miranda Kerr, Gigi Hadid y Kendall Jenner, en unos sencillos pasos.

Piel:

Lo primero es preparar la piel para que luzca sana y radiante en 3 pasos: limpiar, tonificar e hidratar, esto se puede lograr con el limpiador en gel, la loción tónica y la crema hidratante. Luego de esto, recomendamos aplicar una base de textura ligera de manera uniforme para disimular imperfecciones, después aplicar corrector en forma de triángulo invertido en el párpado inferior, difuminar con ayuda de una esponjita o con la yema del dedo anular para eliminar ojeras, sellar el maquillaje con un poco de polvos sueltos.

Para finalizar, aplicar el color compacto en el hueso del pómulo, en el arco inferior de las cejas, sobre el hueso del tabique nasal y encima del labio superior, este es el paso más importante pues le dará un efecto luminoso, fresco e hidratado a la piel y será determinante para lograr el efecto de “no make up”.

Ojos:

Para este look es ideal contar con una paleta de sombras que te proporcione tonos tierra. En esta ocasión, sólo utilizaremos un tono perla y un marrón nude suave casi similar al tono de la piel. Bastará con aplicar el tono perla en el arco de la ceja para iluminar y el tono nude en el párpado móvil, luego difuminar. Para finalizar, rizar las pestañas y aplicar una capa de mascara para realzar la mirada.

Labios:

Los labios para este look van en tonos neutros y tostados, para dar efecto natural, quedan a un lado los aclamados mates.

Para completar el look…

Uñas:

Esta temporada las uñas se llevan en tonos nude. Los esmaltes están inspirados en la calma de los campos de arroz y cereales creando una paleta de colores neutros, que van desde el marfil hasta los marrones.