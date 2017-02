“El periodismo es servicio”: Mábel Lara

Llega a tierra caliente y su sonrisa es más llamativa, fluye entre el calor y los atuendos propios de la Costa, ella se siente en casa, aunque su seguridad es tan grande, que siempre puede posar de anfitriona.

Mábel Lara es uno de los rostros más conocidos de la televisión nacional, pero a eso se le tiene que agregar que es una de las periodistas y presentadoras que mayor respeto inspira en el público, nunca ha estado en el papel de diva, pese a su innegable belleza, siempre ha sabido y esgrimido que el periodismo es servicio.

Otro aspecto relevante en la comunicadora es que ha sido profeta en su tierra y fuera de ella, logrando que su trabajo sea valorado con distinciones que si bien no son su bastión, si le otorgan esa licencia de ser nombrada como una de las mejores por quienes la conocen y la tratan a diario.

Oriunda del Valle del Cauca, Mábel Lara se inició profesionalmente en Telepacífico y desde entonces no ha parado de trabajar, considera que el periodismo está pasando por un momento de crisis y por tanto los comunicadores abocados a ponerse un reto mucho más alto, donde la labor no sea sólo de informar, pues el bombardeo y la “chiva” son propiedad de las redes sociales.

Ante este escenario, Mábel indica que el trabajo actual del periodista debe traducir realidades, para que de esta manera el público forme criterio y opinión al ver las versiones, que si bien es la columna vertebral de este oficio, en ocasiones se olvida y es cuando las audiencias exigen con autoridad.

Advierte que el periodismo está atravesando un tiempo de tránsito, es muy sabido que el desprestigio internacional de los medios de comunicación ha crecido a pasos agigantados, en buena parte por el acompañamiento que tienen de grandes grupos económicos y el público lo sabe, pero de la misma manera es conocido que de forma independiente no van a subsistir, es allí donde los periodistas se enfrentan al desafío de mostrarse como lo que realmente son, servidores.

De vuelta a la provincia

Desde su primera aparición en las pantallas, Mábel Lara es sinónimo de profesionalismo y credibilidad, por lo que no tardó en triunfar cuando decidió empacar maletas y lanzarse al ruedo de la convulsionada Bogotá, también salió del país y se preparó aún más, porque las autoexigencias en ella no tienen límites, sin embargo ahora está de regreso en su tierra y desde Cali sigue su proceso.

El cambio no obstaculizó su proyecto profesional, Mábel tiene la capacidad de reinventarse, a tal punto que puede afirmar que ahora hace más periodismo que antes. Sabe que en un país tan centralista las miradas con desdén hacia la provincia no se hacen esperar, pero la noticia real está allí, en las regiones y más en la de ella.

Aún no sabe que va a suceder, si regresará o no a Bogotá, no cierra posibilidades, pero en su proyecto de vida profesional se está reinventando y saliendo de la zona de confort, por lo pronto le apostó a su proyecto personal representado en Luciano, su hijo de tres años, para quien desea calidad de vida.

Por ahora, otros formatos y otra condición para hacer las cosas son su meta diaria y las cumple a cabalidad, porque no ha dejado de estar presente en el hogar de los colombianos a través de la pantalla y sus informes merecen la atención que siempre han captado.

Mábel Lara advierte que la vida se encarga de darle “luces”, no dice si o no, sencillamente quiere estar con su hijo en esta primera infancia, que es cuando se le pueden aportar las herramientas para ser una persona que más adelante pueda servir a la sociedad.

Periodista, no diva

Algo indiscutible es que Mábel Lara es más bella personalmente, pues en una conversación además de su físico intervienen ese carisma arrollador y la inteligencia que la caracterizan, pero no se siente diva, para ella en la pantalla debe prevalecer la seriedad que todo profesional debe mostrar en el ejercicio de sus funciones.

Su tarea diaria va de la radio a la televisión, afirmando que el primer medio suele ser más agradecido, tal vez por la facilidad de ser llevado de un lado al otro por lo oyentes, quienes también desarrollan una fidelidad a lo largo de sus vidas.

Desde Cali la rutina laboral no ha cambiado, sólo que se hace más placentera estando en casa, cerca de los suyos. Mábel empieza muy temprano con lectura de diarios, seguimiento a la radio y consejo de redacción, el enlace que la mantiene en contacto con Colombia y el compromiso que no pierde a lo largo del día.

Para ella es un verdadero placer estar en contacto con la gente, le gustaría poder transmitir a diario mejores noticias, porque algunas hubiese preferido no comunicarlas, como cuando se trata de niños ultrajados, algo que no ha dejado de impactarle a través de los años.

En ese concepto de que el periodismo debe ser un servicio, Mábel afirma que su sueño aún no cumplido es el de tener su propio programa, donde pueda entrevistar personajes comunes, esos que hacen aportes valiosos sin saberlo y que trascienden en el tiempo.

Ahora recorre algunos departamentos como Embajadora de Teletón, pues sabe que desde esa fundación se ha logrado cambiar la vida de muchos colombianos y lo mejor de todo es que esa transformación es producto de la buena voluntad de la gente común.