Juan Carlos Coronel y su verdadera realidad

Sin falsa modestia, gusta, saber que tiene talento, encanta y siempre presentando algo novedoso, entonces sorprende, aquí está nuevamente Juan Carlos Coronel, con una producción maravillosa, llena de anécdotas, donde su calidad interpretativa protagoniza un álbum de colección.

Es un disco que aglutina un concepto generalizado de lo que es la música y lo que significa, pues en todas las artes, es la única manera de comunicación sin barreras ni fronteras y precisamente de ese juicio se extrae el título de la producción, “Lenguaje Universal”.

En esta oportunidad, Juan Carlos Coronel decidió cumplir otro de sus sueños, grabar piezas del contexto mundial que sólo han sido interpretadas por los más grandes exponentes del jazz norteamericano y que en algún momento contaron con versiones de franceses o italianos cantando en inglés, pero que nadie hasta ahora se había atrevido a hacer en castellano.

Un trabajo nada fácil en cuanto a producción se refiere, pero cómodo para el artista cartagenero, pues su formación fue precisamente con esa música en casa, sus padres fueron buenos melómanos y su madre, Mercedes Vargas, como cantante profesional, se nutría a diario del buen bolero, jazz y blues, y Juan Carlos era quien se encargaba de llevar los acetatos al tocadiscos, una rutina maravillosa que contribuyó a afianzar ese amor y conocimiento por lo que se convertiría en su proyecto de vida.

Imitar a su madre fue la mejor parte de su proceso formativo, advierte, a la vez que afirma que ella fue su maestra, quien lo indujo en este universo fantástico y quien definitivamente lo trajo al mundo para ser artista, porque si de algo está convencido Juan Carlos Coronel, es que la mejor herencia que pudo recibir de Mercedes, fue su voz.

El sabor de la música

Para quienes tienen la grandeza de disfrutar la música a plenitud, un disco puede generar al tacto un centenar de emociones, Juan Carlos dice que era como descubrir su “sabor” y él se regocijaba plenamente en ese ejercicio familiar que lo involucraba sin límites, cantaba con su mamá y así mismo se convertía en su extensión, de allí que al imitarla, conoció de cerca y a temprana edad esos cantantes.

Si bien los inicios de Coronel lo encaminaron hacia la música tropical, pues a los 14 años entra a la orquesta de Fruko y sus Tesos a reemplazar a su coterráneo Joe Arroyo, su verdadera pasión era ser un bolerista, jazzista.

Sin embargo las necesidades del momento lo llevaban por algo que igualmente conocía, pues su hogar era netamente musical y había información general. A partir de allí vivió un proceso rápido que incluyó la agrupación de Michi Sarmiento, el Grupo Casanova, la orquesta de Adolfo Echeverría, previo a convertirse en el vocalista estrella de El Nene y sus Traviesos, donde interpretar “Patacón pisao” y todos los temas que rodearon ese éxito, lo llevó más allá del entorno local y nacional.

Un paréntesis muy grande aplazó su sueño, que dormiría por años al amparo de más de 30 álbumes grabados y una carrera exótica, diversa e impredecible, porque como el mismo afirma, nunca le ha gustado encasillarse y menos mantenerse en la zona de confort.

Hablando un lenguaje universal

Siendo consecuente con sus principios, Juan Carlos Coronel decide trabajar en ese deseo arraigado que traía, sabiéndose un intérprete con una voz privilegiada que puede adentrarse en géneros más exigentes y llegar a un resultado de calidad.

Llegar a “Lenguaje Universal” fue para Juan Carlos Coronel el recorrido de un camino algo tortuoso, con obstáculos, frustraciones, muchas depresiones, pero también de alegrías, satisfacciones y esperanza, porque quienes son músicos por convicción y nacimiento, tienen una sensibilidad aguda y la manera de ver la vida y el entorno es distinto, entonces la pasión sale a relucir en todo momento.

Hacer buena música tiene un principio, pero de ahí en adelante no hay límites y Coronel es muy exigente, busca darle la complejidad y el respeto que este arte merece, lo mismo que esas personas que van a escuchar un trabajo finalizado.

A “Lenguaje Universal” le antecedió “De un Coronel a un Príncipe, Homenaje a José José”, un disco donde quedó plasmado el rigor que requiere este tipo de procesos, entonces ya no hubo duda de lo que siempre quiso hacer.

Un llamado al productor colombiano Kike Santander fue el punto de partida, a quien le explicó la complejidad de su proyecto, teniendo en cuenta el tránsito hecho y la aspiración por una obra que le diera más notoriedad a su trayectoria.

La respuesta fue positiva, pero a la vez llevaba la advertencia que Los Ángeles era el escenario propicio para esa producción y la sugerencia de Jorge Calandrelli, la figura emblemática en este tipo de trabajos, esto puso a Coronel a soñar con la majestuosidad que siempre esperó para un futuro.

La comunicación se hizo a través de un correo y la respuesta escueta, pero llena de esperanzas lo llevó a esperar con ansias esos seis meses que tardaría el encuentro con el productor argentino en Los Ángeles. El 26 de octubre fue la fecha pactada, media hora en un restaurante, donde tendría la oportunidad de exponer sus ideas.

En medio de ese tiempo medido, Coronel expuso su intención de versionar a los crooners, Sinatra, Dean Martin, Nat “King” Cole, Tony Bennett, entre otros, pero en español, la respuesta por parte de Jorge Calandrelli fue válida, pero le siguió un interrogante, ¿y quién va a cantar?, a lo que el cartagenero le aclaró que sería él, pues tenía toda una carrera de respaldo.

Allí el panorama cambió, pues para Calandrelli, un latino en este tipo de proyectos era prácticamente una osadía, de otra parte grabar con sinfónica y en vivo, además de los escenarios, incrementaría el presupuesto y un colombiano no le daba la confianza necesaria para trabajar.

En ese instante Coronel supo lo que era la frustración, más cuando el maestro le indicó que no creía en sus argumentos para cantar, pero la reparación llegó al escucharlo entonar a capela “All the way” de Sinatra y el tiempo inicial se convirtió en siete horas de conversación en torno a la música y el cartagenero que lo acababa de sorprender.

Tras socializar canciones al siguiente día, Jorge Calandrelli entendió el nivel y sensibilidad de Coronel, sin embargo un nuevo plazo apareció en escena, mientras, tocar puertas era primordial para consolidar la producción.

Después vinieron otros requerimientos como la grabación en Capitol Records en Hollywood, con el acompañamiento de la Sinfónica de Los Ángeles, otro sueño cumplido que se complementó con la participación de Claudia Brant para la versión en español de los temas.

“En la oscuridad” es la versión en español del clásico “Strangers in the Night” de Frank Sinatra, fue el primer sencillo del álbum, le sigue “El beso que imagino”, versión de “A Kiss To Build A Dream On”, interpretada por Louis Armstrong.

Muchas más sorpresas rodean a “Lenguaje Universal”, como la participación de la multipremiada cantante de jazz Mónica Mancini, quien canta a dúo con Coronel “Unforgettable”, tema de Nat “King” Cole y Natalie Cole, donde hacen una maravillosa combinación del inglés y español, además del bonus track “The Good Life”, donde el mismo Calandrelli se suma en el piano y Lisa Liu en el violín.

En este trabajo Juan Carlos Coronel trabajó a plenitud, pues si bien las versiones estuvieron a cargo de Claudia Brant, él se sumó en la traducción de “The Good Life”, pues allí está plasmada su forma de ver la vida.

Obstinado y obsesivo, son dos componentes de su personalidad que lo han llevado a creer en sí mismo de una manera pura, y que también le han dado ese elemento diferencial ubicándolo en el mundo y dónde quiere estar, y ahí, en medio de su fortaleza, está este nuevo trabajo que nunca fue negociable, que le abre el espacio para la longevidad en la música.

