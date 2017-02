La audacia musical de Silvestre Dangond

En la actualidad es el artista número uno de la música vallenata en el país, sus trabajos son esperados con gran expectativa y ese interés del público lleva a Silvestre Dangond a exigirse aún más, por lo que cada álbum marca historia.

“Gente valiente”, su más reciente trabajo discográfico corrobora lo anterior, en el mismo el artista sale de su zona de confort y va mucho más allá, la meta es la internacionalización y consolidar un sonido propio, pues sin dejar sus raíces, prueba fusiones que exige la actualidad y que le van bien en esta faceta.

El sugestivo nombre define al cantautor de Urumita, es lo que practica cada día, haciendo acopio de valor y saltando al ruedo a defender una carrera hecha a pulso, entonces no cabía otro título para esta producción que no fuera “Gente valiente”.

Más del disco

Escuchar “Materialista” fue una verdadera sorpresa. Silvestre Dangond está acostumbrado a innovar y lo hizo nuevamente, pero las cosas no quedaron allí y sonó con todas sus ganas “Ya no me duele más”, un tanto atrevido, sin embargo sigue siendo vallenato, tal vez un poco del Silvestre de antes, de la época de “Me gusta, me gusta” y si que ha gustado.

“Gente valiente” se trabajó con el productor Andrés Castro y Dangond define este proceso como exitoso, a la vez que aclara que para tener éxito no se necesita ser el mejor, sencillamente se requiere paciencia, saber escuchar y digerir las canciones, magia y ese pálpito de saber qué es lo que quiere la gente, pues al final esa conexión es la que trae consigo el éxito.

“Este álbum es cien por ciento pueblo, pero cool, mi esencia está allí, ese soy yo y Andrés Castro entendió bien mi lenguaje, es un verraco”, advierte el artista de Urumita al hablar de este trabajo que tantos comentarios ha generado desde su salida al mercado.

Cuando se le consulta por los cambios evidentes advierte que su disco es vallenato y no piensa cambiar, lo que sucede es que está haciendo un vallenato con sonido mundial, una propuesta donde al final se baila y se divierte.

Silvestre Dangond ha sido un luchador constante de la música, demostrando que sí se puede y ama tanto el folclor vallenato que siempre rescata compositores de la vieja guardia, de la misma manera ha creado discos conceptuales que lo mantienen en el corazón de la gente.

“Al atreverme le conviene a todos. Diomedes Díaz, Rafael Orozco, Jorge Oñate y Poncho Zuleta abrieron camino, ahora me toca a mi tocar puertas para que el vallenato salga de Colombia y se posesione en otros mercados, es mi responsabilidad con quienes vienen atrás”, afirma.

Un antes y un después

Al escuchar los catorce temas que componen “Gente valiente” algo queda muy claro, esta producción marca un antes y un después en la historia musical de Silvestre Dangond, el sonido es especial, si bien hay instrumentos que hicieron parte de álbumes anteriores, en esta oportunidad son más notorios.

De otra parte, el consejo de Andrés Castro fue bien recibido por el artista, el disco se despojó de otras voces, es evidente que el público quiere escuchar la voz del cantante y eso se cumplió, la voz de Silvestre está en el disco de principio a fin.

Con respecto a la escogencia de las canciones, advierte que no resultó difícil, el material que se pidió a los compositores se ajustaba a lo que se quería, fue como si los planetas se alinearan para que todo llegara directo. Y las composiciones propias contaron con la colaboración del equipo, fueron cinco canciones para lo cual se devolvió a las historias, pues nunca ha dejado de ser bohemio.

Al terminar el trabajo quedaron cosas en lista de espera, eso suele suceder, pero también esa satisfacción de haber involucrado grandes músicos en este proyecto, como el pianista de Ricardo Arjona y un baterista estadounidense que nunca había trabajado para el vallenato. Silvestre quiere que esta fórmula continúe, pues es la mejor manera de explotar el vallenato.

“Gente valiente” no es un álbum autóctono, es para disfrutar, tiene su esencia y eso hace que Silvestre aclare que el género no se va a acabar, se está viviendo un relevo generacional y el mundo está a otro ritmo. “Declarar el vallenato como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad es promover la conservación de lo que ya está, de lo que se hizo y mostrarlo a quienes vienen”, advierte el artista.

Después de este álbum Silvestre Dangond espera muchas propuestas. Tuvo la inquietud de hacerlo a dúo con grandes artistas y de hecho se hubiese podido lograr, pero siempre estuvo convencido de que para lanzarse al mundo debía hacerlo solo, era su responsabilidad y de su equipo, también está seguro que ese momento llegará y sabrá aprovecharlo.

Fueron casi dos años de trabajo que hoy se traducen en “Gente valiente”, un título que surgió cuando el material estaba listo y luego de mirarse al espejo y relacionar todo lo que pasaba, concluyó que no tuvo miedo al cambio, es un valiente.