La versatilidad de Pipe Bueno

La vida está hecha de ciclos y cambios y más cuando se trata de una carrera musical como la que este joven ha llevado, reinventarse es parte de ese proceso y está demostrado, por lo que Pipe Bueno no dudó en apostarle a un nuevo reto.

Con nueve años fortaleciendo su profesión y presencia en los escenarios, Pipe Bueno en esta oportunidad se motivó no sólo por hacer variaciones en lo que a música se refiere, también se sumó a un renovado look que lo muestra más maduro e interesante.

Afirma el artista que nada estuvo tan planeado, un día se levantó con una fuerza interior que se reflejó en esta nueva etapa de exploraciones y aunque el público lo enmarca en el género popular, no significa que su voz esté condicionada sólo allí, ha probado que puede “coquetear” con otros estilos y triunfar de la misma manera. De otra parte, ese espíritu festivo se nota en todas sus actuaciones, de hecho Colombia lo conoce como un consumado bailarín.

Pipe Bueno nació en Cali, pero creció en Medellín, la “capital del reggaetón” en Colombia, entonces ha estado familiarizado con ese sonido urbano y bien puede interpretarlo sin prevenciones, más cuando el público mostró su apoyo en temas pasados, como “La invitación”, grabado al lado de Maluma.

El tema era de decisión y si bien interpreta algún tema en este género, no indica que va a abandonar la música popular o la ranchera, ahí está su pasión y simplemente está demostrando su versatilidad.

El artista se reinventa

Pipe Bueno comenzó su carrera a los 16 años, en un género que no resulta fácil, el popular, pero aún así forjó su estilo y cada día se reinventa para adaptarlo a las nuevas generaciones, en este sentido asegura que todo ha radicado en seguir el instinto del corazón, buscando temáticas diferentes, por otro lado, su trabajo se ha centrado en crear un sonido más internacional.

Es consciente que se debe siempre buscar un nivel más alto en cuanto a la calidad interpretativa, a fin de llegar a muchos públicos, allí está el enfoque de su trabajo en los últimos años y el resultado ha sido satisfactorio.

La música popular es su pasión, ha grabado en México, específicamente en Guadalajara cuatro rancheras que define como increíbles, igualmente en Mazatlán grabó unas canciones en banda y en Monterrey un par de temas norteños y otras netamente populares en Colombia y por eso advierte que la próxima temporada estará llena de música para todos los gustos, donde incluye la tendencia mundial con el toque urbano.

Con respecto a la controversia que han generado las letras del reggaetón, Pipe aclara que sus temáticas se alejan un poco de ese debate, aunque él considera que el primer síntoma del éxito está en la polémica que se pueda generar, sin embargo lo que hace no tiene esa línea, porque lo que menos desea en su carrera son las consecuencias negativas.

“La gente no está acostumbrada a lo diferente, al mismo tiempo eso es lo que les atrae, por eso lo comparo con la moda, cuando hay algo arriesgado en ella todo el mundo habla, aunque sea con gustos opuestos y ahí es donde de verdad se hace el trabajo, lo mismo pasa con la música, cuando no dicen nada es causal de preocupación”, indica Pipe.

Un dulce trago

“Aguardiente” es el más reciente trabajo de Pipe Bueno junto a Pasabordo, además repite la fórmula que había hecho hace algún tiempo. “Es una canción increíble, no tenía pensado lanzar nada más para este año después de “Masoquista”, mi sencillo de música popular, entonces resulta gracioso, pues mi equipo me sugirió hacer algo urbano y llegamos a la conclusión de que sí se podía”, indica el cantante.

Se trata de un tema muy orgánico, que supera las nueve millones de vistas en Youtube con tan sólo un mes de haber salido al mercado, además ya el público lo entona en las presentaciones de Pipe, dando a entender que de manera natural llegó a la gente.

El trabajo ahora se enfoca en mantener a “Aguardiente” como un dulce trago musical, por lo que se prepara el proceso del video para hacerla más contundente. La radio también la está convirtiendo en un hit, buen pronóstico para esta temporada.

Pipe Bueno aclara que los chicos de Pasabordo son más populares que cualquiera, tienen su esencia cantinera y componen temas de ese estilo, precisamente son los autores de “Ingrata”, que en un momento grabó con John Alex Castaño, por eso siempre se acoplan a la perfección.

“Aguardiente” es una canción que une lo mejor de los dos universos musicales de Pipe, tiene mucha “tusa” que invade a la música popular, y se combina con un sonido muy urbano con toques de pop, una propuesta diferente que no se aleja de lo que él ha hecho siempre.

Las colaboraciones

Cantar al lado de otras estrellas es algo que se volvió costumbre en Pipe Bueno desde sus inicios, lo disfruta y es el verdadero aporte a la interpretación de sus letras. Por eso indica que le faltan muchos, que sus aspiraciones son grandes y le gustaría poder grabar algún día con Alejandro Fernández o Marc Anthony y aterrizando en algo más palpable, advierte que acaba de grabar un tema con Nacho, una canción muy linda escrita por ambos, pero está guardada para el otro año.

La creación de las letras de Pipe no tiene misterio, no niega que las mujeres son su fuente de inspiración y de allí parte un tema feliz hasta uno muy triste y de despecho, esa ambigüedad le resulta maravillosa, pues no le encuentra nada negativo.

Para 2018 viene un doble disco, ranchera, popular, norteña y banda, pero también música urbana con fusión, se encontrará en ese trabajo que será un poco conmemorativo de la primera década de carrera profesional de Pipe Bueno, porque no piensa dejarla pasar desapercibida.