Las fortalezas de Greeicy Rendón

La polifacética Greeicy Rendón vuelve a ser noticia, y como se puede afirmar, está de moda. Si bien Colombia la relaciona más con la actuación, un alto porcentaje de su público que la sigue desde sus inicios sabe que lo suyo también está en la música.

Precisamente ahora indica que ambas facetas le apasionan y aunque no hay comparación, porque las dos van de la mano, la artista caleña se encuentra más enfocada en la parte musical y le apuesta como base de su carrera.

Con ese acento caleño que suele manejar con la misma sensualidad que lleva implícita en su presencia, Greeicy anota que estar frente a las cámaras tiene sus garantías, pues si de una equivocación se trata, todo se puede corregir, algo que no se puede permitir en el escenario, donde la oportunidad es única para entregarse al público y eso la llena de total satisfacción.

En ese mismo contexto aclara, que de no haberse arriesgado a cantar, no se hubiese dando cuenta de lo feliz que puede ser. Afirma que se sube a un escenario y su emoción llega a ser indescriptible, entonces su camino en la música está marcado, aunque la actuación no está descartada, es otra pasión que compartirá.

Apartarse un poco de la pantalla cuando más interpretaciones se avecinaban no fue una decisión fácil de tomar, indica Greeicy, pero está convencida de que los momentos de retos y de mayor incomodidad son los que aportan al crecimiento, fue una prueba superada cuando justo al tomar la decisión le llamaron para un protagónico sin casting, pero la incertidumbre no aparece en sus planes.

Motivaciones que cumplen sueños

Greeicy compara el inicio de su carrera musical con la salida del cine en la mejor parte de la película, sólo que en su caso, un buen respaldo la esperaba afuera, como también ese deseo interno por cumplir con un sueño que traía desde niña y que se abría paso en medio de letras y notas atrayentes.

De otra parte, en ella la palabra ‘intentar’ parece tener otra connotación, se acerca más a ‘cumplir’ y en ese orden de ideas, siempre pensó que si al cabo de muchos años alguien le preguntaba por la música, ella no iba a responder, ‘nunca lo intenté’.

Y remitiéndose un poco a la televisión y los papeles que interpretó, “Chica vampiro” marcó pauta musical, pues con la actuación también venía algo de música, sumado al “Vampitour” que se llevó a cabo en varios países de Europa y que le generó toda suerte de emociones al ver que cantar en esos escenarios era bien recibido y lo mejor, lo disfrutaba al máximo.

Esa gira la motivó mucho para hacer música y obviamente contar con el apoyo incondicional de su novio Mike Bahía, la llevó a tomar más rápido la decisión, pues al llegar a casa la conversación en torno a lo vivido, se vuelve una experiencia maravillosa.

La respuesta interna a todo esto es que cuando algo apasiona de verdad, ninguna decisión se presenta apresurada, siempre lleva una alta dosis de seguridad y a partir de allí, lo siguiente fluye. Greeicy está disfrutando al máximo el proceso.

Este buen momento musical se enmarca en la búsqueda constante que llevan los artistas y en ella no ha sido diferente, sabe que en veinte años no sonará como ahora, la evolución es un requisito que va unido a los cambios del tiempo y las exigencias del público.

En la actualidad, afirma sentirse cómoda con lo que hace, no es bailarina, pero también le apasiona, por lo que todo lo que se ha trabajado y se presenta, va muy acorde con lo que ella es, tanto que se atreve a decir que va por buen camino.

“Amantes”, interpretado al lado de Mike Bahía ha sido un éxito y Greeicy asegura que la reacción fue muy rara en sus inicios, llegó a pensar que se habían equivocado, pero siendo fiel a su gusto, continuaron con el proceso, superando expectativas y lo mejor es que la canción sigue creciendo.

Este tema es tan especial para la caleña, que afirma haber un antes y un después del mismo. Todos los artistas necesitan esa llave que abre puertas y en su caso, tras haberse dejado llevar por el instinto, “Amantes” se convirtió en ese tema clave que funcionó y la marcó.

El trabajo musical de Greeicy está afianzado y “Más fuerte” llegó en su tiempo, pues si bien una enseñanza motivó la letra, la aceptación del público ha sido fundamental para darle a entender que está en el mejor momento de su vida.

Greeicy y Mike tienen una relación de amor y equipo, comparten una vida, pero de la misma manera tienen otra independiente que se fundamenta en el trabajo, son diferentes y lograron un equilibrio que los mantiene en la línea del complemento.

Como todos los de su generación, esta talentosa artista trabaja mucho desde las redes sociales, comparte con su público y es precisamente por allí donde recibe elogios por esa figura bien lograda que se caracteriza por su naturalidad, a lo que no duda en responder que no sería la mejor para dar consejos, pues no es tan disciplinada con la alimentación y el ejercicio, aclarando que la genética influyó mucho en ese cuerpo que es su mayor identidad.

Enfocada en la parte musical, Greeicy asegura que lo que resta del año traerá más propuestas, tal vez cada tres meses, hasta completar un álbum y en la parte actoral, quisiera un proyecto que le despierte ese interés, que no dudaría en aceptarlo.