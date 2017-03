Linda Palma, la gracia de ser auténtica

La autenticidad que irradia Linda Palma ha sido una de sus fortalezas para convertirla en la presentadora más querida por los colombianos, además de ser ese rostro amable que ha acompañado los programas más frescos de la televisión a lo largo de diez años de carrera.

Si bien siempre ha dicho que nunca dimensionó plantear su proyecto de vida desde la televisión, las cosas se fueron dando y ella aprovechó cada oportunidad para prepararse de la mejor manera, sin dejar de lado lo que fue su pasión inicial y que espera continuar, su carrera de Ciencias Políticas en la Universidad del Rosario.

Es una deuda que tiene consigo misma, no olvida que continuar y graduarse están pendientes, pero fueron tantos los proyectos de los que hizo parte que el tiempo no se daba, además porque entre los planes de continuar en televisión esta carrera también tendrá su aporte.

El momento ideal, como todo lo que ha ocurrido en su vida va a llegar, eso lo asegura, para unir esas dos pasiones y tener las bases para tal vez entrar a un programa con una temática diferente, donde primen las entrevistas a personajes, “sería otra Linda, en un rol completamente diferente, pero eso lo podría hacer en unos años, aún no”, agrega.

Un balance

Hace diez años empezó todo para Linda Palma. Un concurso la llevó a explorar su talento y con el apoyo de su familia trabajó incansablemente por consolidar su carrera, que si bien le ha puesto muchas oportunidades en el camino, agradece a Dios haber sabido tomarlas.

De otra parte, advierte que es muy trabajadora, enfocada en lograr lo que quiere y agrega que la única manera de conseguirlo es haciendo las cosas bien, entonces busca cambiar el molde, reinventarse en cada proyecto, obviamente sin perder su esencia.

Si de mirar atrás se trata, cree que hace tan sólo dos años era una chica con todo un mundo por descubrir, en la actualidad, pese a haber aprendido tanto, sigue asombrándose y le apuesta a lo que hace porque lo considera maravilloso.

Linda ha estado en una variedad de formatos, cada uno en el momento en que ha llegado ha sido ideal para ella, todo lo recibe con ansias de aprendizaje, pues en la vida llegan miles de cosas, pero nunca se sabe cuánto se va a estar allí y en disfrutar el momento está lo bueno y lo vivido. No tiene un favorito, asegura que todos los proyectos ejecutados están en su corazón, pues todos la han hecho feliz.

Un voto de confianza

Además de corresponder al público por su cariño, Linda Palma expresa gratitud infinita hacia el Canal Caracol, por ese voto de confianza depositado, pues ha sido hasta ahora la única presentadora en estrenar tantos programas, en esto se refiere a los formatos que se catalogan como nuevos en la pantalla chica.

En este sentido advierte que si puntualmente tienen en cuenta el talento, con ella también ha influido el efecto y seguimiento que le expresa el público, entonces no duda en advertir que es quien es, precisamente por todas esas personas que la consideran cercana.

Linda Palma es la amiga que todos tienen en televisión y aunque mantiene mucho contacto con el público por redes sociales, ha podido manejar esa fina línea que divide el trabajo de la vida privada. Considera necesaria la privacidad en cualquier labor, pero también valora el apoyo brindado por la gente cuando recientemente el tema de su quebranto de salud fue noticia.

Esta joven presentadora quiere que la reconozcan por lo que hace, no tiene pretensiones más allá de lo real, es consciente que tiene un trabajo maravilloso y como entra frecuentemente a la casa de los colombianos, el cariño se ha vuelto recíproco.

Son muchos los planes que tiene para el futuro, por ahora no le apunta a nada fuera del país, tampoco tiene propuestas y no ha buscado esa oportunidad, aunque confiesa que sería interesante. A corto plazo está enfocada en recuperarse completamente, no hay prisa, para todos los pasos hay un tiempo y ella los piensa vivir acorde al momento en que se den.

Sabe que vendrán cosas maravillosas y como debe estar bien para recibirlas, su meta ahora es la salud que se ha visto afectada y que la mantiene desde hace algunos meses alejada de la pantalla, pero sin perder vigencia.