Los lanzamientos de Gusi

Luego de cinco meses de haber lanzado “Quiero contigo”, sencillo que se mantuvo en listados tropicales de Colombia y que logró más de un millón de streaming en plataformas y más de 5 millones de visualizaciones del video, ahora el turno es para sus nuevos lanzamientos; se trata de “Te quiero tanto” y “Soltero”. La primera es una canción con la cual el artista regresa a la escena musical del vallenato romántico; con ese generador de emociones y sonidos del pop del Caribe que lo caracteriza; sin dejar de lado el beat moderno, influencia del pop urbano con acordes de guitarra y acordeón.

“Te quiero tanto” lleva a sus seguidores por una historia de amor por la que muchos han pasado. Un enamoramiento de juventud, un recuerdo de ese amor de niños y un reencuentro ya de adultos para no dejar escapar. La canción se estrenó hace menos de 1 mes y con ella inició su plan de lanzamientos continuos de nueva música.

Cuenta la historia de amor de dos jóvenes que al crecer vuelven a recorrer esos lugares donde estuvieron juntos y se enamoraron. Vuelven a encontrarse en una fiesta que les permite continuar su historia de amor en una locación muy romántica (tepee, fogata, estrellas y serenata) que insinúa una propuesta de matrimonio. El video se hizo al aire libre haciendo uso de la naturaleza y distintos paisajes a unas cuantas horas de Bogotá. Se buscó hacer una mezcla, entre el lado tropical de Gusi y la naturaleza del páramo y el campo, que invitara a un ambiente romántico e íntimo.

De otra parte, aparece un segundo lanzamiento para el artista. Se trata de “Soltero”, al lado de Koffe el Katefero. Sobre la canción y el video en palabras textuales de Gusi: "Es una canción que escribí el año pasado pensando siempre en la fusión de la música tradicional que yo he hecho, a partir de la caja, la guacharaca y el acordeón; esto es un derivado del vallenato que es la Guaracha, fusionado con la champeta. Quise invitar a Koffee el Kafetero porque veo que es una figura muy respetada dentro de la champeta. Lo descubrí justamente en el lugar donde grabamos el video (San Bernardo del Viento) y por eso hicimos el video allá y por eso estoy haciendo esta canción también, en honor a la población y más exactamente a Paso Nuevo que es ese lugar donde descubrí la champeta cuando tenía 5 años, cuando empecé a ver que en esa zona del país también se escuchaba esta música pues la champeta no llegó a mis oídos por Cartagena sino que llegó por la tradición que tienen ellos de bailar en el picó.

“El Picó de la zona se llama El Azote que es el que está mandando la parada en esta zona pero en esa época el tema del picó era más pequeño y era algo totalmente rústico en una calle destapada ponían un equipo de sonido y se armaba la fiesta. Nosotros llegábamos pelaitos a esas fiestas y ahí fue donde me enamoré de esta música. Por eso mismo quise hacer el video allá, como también el que grabamos en Isla Fuerte (este es el de Que vaina buena que es la canción que viene el 2 de noviembre y cuyo video es la continuación del de Soltero). Quise mostrar el lugar donde pago el mayor tiempo de descanso que tengo con mi familia, donde he pasado los mejores momentos con mis primos, mis hermanos, mis padres, mis abuelos. Todo esto lo van a poder ver a través del video. Esto es con mucho respeto hacia los champeteros, pues yo sé que es una tradición, es una música con un encanto muy particular y también fusionándolo con este ritmo derivado del vallenato (guaracha). La idea nace a partir de poder jugar con estos dos géneros pues siempre he tratado de agarrarme de lo mío y así mismo poder estirar la mano y agarrar otro ritmo, otro sonido y hacer una fusión.

Y luego llegará el lanzamiento de “Que vaina buena” es una siguiente canción que tiene todos estos ritmos africanos y guitarras. Es una canción que escribí con Mau y Ricky y Camilo Echeverri. Fue producida por Gusi y el Yera. Lo que más me ha impactado de éste mágico lugar no es solo su paisaje sino que es un lugar de una gran pobreza que se ve superada por una gran riqueza de sonrisas y de buena actitud por parte de su gente. Esto es sin duda lo que más me enamoró de este lugar”.