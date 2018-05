Madre, el mejor papel de Flora Martínez

Talentosa, hermosa, sensual y muy reservada con su vida personal, tal vez por eso pocos conocen de esa faceta que ha desarrollado con la misma tenacidad y afianzada en el amor innato que la convirtió en madre y que puede ser el mejor papel de su vida.

Flora Martínez ha hecho carrera en la televisión y el cine, allí su talento no tiene discusión, con interpretaciones magistrales que marcaron un precedente actoral, sin embargo, aunque inmersa en esa pasión, su rol de madre es de admirar.

La bella actriz afirma que es madre desde cuando conoció a José Reinoso, su esposo, de lo cual hace ya 13 años. Esto lo indica porque él tenía dos niños de su primer matrimonio, Malena y Borja, quienes eran muy pequeños en ese momento y Flora definitivamente se enamoró de los tres, cayó rendida ante el amor de esos niños y de José, pues es un gran padre.

Los niños se convirtieron desde entonces en sus hijos y viven con ellos, afianzando una hermosa relación entre todos, la cual se extiende a la madre de ellos y su pareja. Después llegó Sofía, su hija biológica.

Flora es madre de tres niños, los dos mayores le enseñaron el arte de ser mamá que no es nada sencillo, ellos llegaron con todo su amor y como dicen que más fácil es con prestados, rápidamente aprendió bien la lección y hoy muestra con orgullo una bella familia.

Malena tiene 15 años, Borja 14 y Sofía 7, entonces su misión es mayor, se trata de lidiar con la etapa adolescente, aunque advierte que son unos niños maravillosos que no han obstaculizado su trabajo, incluso fuera del país, aunque también divide el crédito con su esposo, pues ha sabido responder perfectamente ante sus ausencias por motivos laborales.

Frentes cubiertos

La carrera de Flora Martínez está llena de éxitos, su nombre es sinónimo de calidad, sin embargo cuando llegó el embarazo, se dio una pausa actoral, aunque nunca detuvo sus estudios de música, ni las clases de actuación de dicta, se dedicó a enseñar, pero con un tiempo prudencial para la crianza de su niña, pues ella era su fuente de alimento y seguridad.

Afirma que se sintió muy satisfecha con cada decisión en torno a la crianza de Sofía y es por esto que aboga por políticas de Estado para proteger a la madre y su niño en esa etapa, conexión que se notará en el nuevo ser por el resto de su vida.

Flora se describe muy maternal y recuerda que cuando estaba estudiando teatro se metía tanto en sus personajes, que llegaba a sus puntos de partida, sin embargo no había descubierto como era ser madre, no lo encontraba compatible, algo que resultó gratamente sorpresivo cuando llegó José con sus niños.

Hoy tiene un equilibrio que le permite trabajar y ser la esposa y madre que llena su hogar con consejos y participa activamente del crecimiento de sus hijos, teniendo en cuenta la personalidad de cada uno.

Es consciente de que los roles han cambiado mucho en la sociedad, ella viaja mucho y su trabajo es muy exigente, para lo cual su esposo ha sido fundamental. Él cocina y como ella afirma, lo hace mejor, se encarga de la casa, de los niños, también trabajan juntos en la música, entonces dedican otro tiempo a organizar repertorios, definitivamente es un equilibrio que requiere de organización y mucho amor.

Es un hogar de artistas, además de Flora y José, los niños ya empezaron a demostrar sus destrezas en el arte, entonces hablando un mismo lenguaje todos se entienden y hacen más manejables las metas dispuestas.

Flora es muy madura desde temprana edad, desde los 15 años vivió sola, entonces considera su núcleo familiar su mayor fortaleza y aun cuando tenga compromisos fuera de casa, su obligación para con ellos está presente en su día a día.

Frida, pasión que llegó para quedarse

Siendo consecuente con su arte, Flora Martínez tiene su esencia puesta en la actuación. “Frida” es un proyecto que la cautivó desde el principio, pero aunque se trata de música, no la sustrae de lo que la dio a conocer, hay talento de sobra y para todo tiene una respuesta.

Advierte que siempre ha estado dispuesta a dejarlo todo en un papel y últimamente eso no se ha podido dar, la carencia de buenas historias es cada vez más acentuada y ella no está dispuesta a prestarse para interpretaciones en las que no cree, entonces la música tomó una delantera.

El disco que acaba de presentar surgió por el monólogo musical, pues una vez se terminaba, el público quería saber más de esas canciones y fue así como su esposo la convenció y apoyó en ese proyecto que dista del facilismo.

Los comentarios más bellos de la obra los generaba la música, pues logra un protagonismo impresionante, pues se trata de contar la historia tan dura de Frida y matizarla con esas canciones que marcaron su existencia.

Ante todo eso José Reinoso se dio la tarea de involucrarse en ese trabajo que no es comercial, no tiene pretensiones más allá de ser un homenaje a Frida Kahlo y las canciones que ella adoraba, entonces allí está otra faceta de Flora Martínez que reafirma su compromiso con el arte.

El trabajo continúa en el Teatro Nacional, con funciones importantes y ella lo está disfrutando, es apasionada y juiciosa con todo lo que hace y tener un maestro en casa como lo es José, sabe que todo va a seguir fluyendo, de otra parte, sueña con que lleguen esas películas y series para dejarse llevar por un personaje de gran valía.