Majo Vargas, reinando en la pantalla chica

Se puede decir que el talento de María José Vargas estaba latente, esperando el impulso necesario para saltar y darle a conocer, todo fue fortuito, sin programación alguna, y a partir de allí, la adaptación de la pequeña actriz fue total, hoy, sigue su evolución.

Acompañar a su hermana, la también actriz Yuri Vargas a una grabación fue el punto de partida, eso le permitió ser extra en “Rosario Tijeras”, después vendría el papel que la metió de lleno en este competido universo, personificando a Milagros Rendón en “Tres Milagros”.

A partir de allí, Majo Vargas, como es conocida en el medio, no ha dejado de obtener papeles relevantes y de carácter, como Yeimi Montoya en su adolescencia, en la telenovela “La reina del flow”.

“Hola, mucho gusto, soy Majo Vargas”, saluda con una voz que aún no la aleja de esa niñez que se rehúsa a abandonarla, y explica que desde los ocho años la actuación ha sido su hobbie, cumpliéndolo de una manera disciplinada, enfocada en lo que quiere y aprovechando que poco a poco se han dado las cosas, para llegar a proyectos tan maravillosos como los enunciados anteriormente y ahora en Noobees, la serie juvenil de Nickelodeon.

Se trata de continuar un crecimiento personal y profesional al tiempo, con obligaciones escolares que tienen un nivel alto de exigencia y Majo Vargas ha llevando todo de la mano con responsabilidad.

“Todo ha sido maravilloso, se ha dado en el tiempo perfecto, cuando he estado grabando y estudiando a la vez ha sido un poco complicado, sin embargo lo he sabido manejar, en realidad los tiempos no son fáciles, pero ya terminé el colegio el año pasado, por lo que ahora la dedicación tiene otras expectativas”, advierte la joven actriz.

Si bien la actuación le sigue haciendo el guiño, Majo tiene muchos planes, a sus 17 años tiene la certeza de querer estudiar Diseño de modas, pero como ya lo advirtió, todo se cumplirá en el momento indicado, pues para esto requiere algo más de edad para trasladarse a otro país. Mientras espera trabajando en la televisión.

La esencia de una actriz

Personificar a Yeimi Montoya implicó para Majo Vargas entrar en otro espacio, indica que se trató de uno de los personajes más bonitos y a la vez difíciles de su carrera. “Cuando me enviaron el perfil de Yeimi, era una chica gordita, con pecas y gafas, lo cual me llevó a pensar mucho cómo lo iba a hacer, pero llegué al casting con todo el amor del mundo y a la semana me dijeron: es tuyo”.

Después de esa selección, la idea de preparación fue inmediata, empezó a investigar sobre chicas involucradas en la música urbana, a la vez hizo presencia en comunas de Medellín interactuando con su gente y buscando en cada niña la evolución de su personaje.

Al momento de grabar, todo se hizo más fácil, pues el estudio y la caracterización se dieron desde un primer momento, de otra parte, advierte que Yeimi ha sido un personaje tan fuerte, que llegó para cambiar su vida y su carrera.

En todo este proceso de crecimiento hay una maestra, su hermana Yuri Vargas, una actriz de trayectoria que apoya a Majo en todos los aspectos de la vida, precisamente con su ayuda crearon el personaje de Yeimi Montoya.

Majo Vargas aclara que su talento es innato, nunca ha tomado clases de actuación, a la vez advierte que algunos conocedores del medio le han indicado que siga su curso, todo ha salido bien y es la práctica la que hace al maestro.

En el mundo de los videojuegos

El cambio que tiene Majo Vargas en la televisión desde esta semana es radical. Noobees es la serie juvenil de Nickelodeon, donde una serie de historias envuelven a cada personaje, aunque el hilo conductor está en los videojuegos, en los cuales todos quieren ser el ganador.

Majo es Ruth, la antagonista de la historia, es una chica con una que otra travesura, pero que al final todo le sale al revés. Su personaje es muy actual, pues se trata de una apasionada influencer, youtuber que cuenta con miles de seguidores.

Cada interpretación resulta para esta joven actriz una experiencia que atesora, con la etapa de Ruth, haciendo travesuras, algo que nunca había hecho, solo pensó en que se lo gozaría al máximo, como en realidad lo ha hecho.

Trabajar para Nickelodeon resulta un sueño cumplido para Majo Vargas, quien desde cuando inició a los 8 años se visualizaba en una de estas bellas series. Llegó a esta meta, sin embargo cree que ya es momento de proponerse otra, aunque aún no la define.

Este año ha sido muy productivo para la actriz antioqueña, quien también estará encarnado a Manuelita Sáenz en su primera etapa para la serie Simón Bolívar, un proyecto que le dio muchas satisfacciones.

En medio de las grabaciones de Noobess, lo que ya está listo para salir y muchos sueños, transcurre el día a día de una chica que sin proponérselo llegó en el momento justo a la pantalla chica nacional para engrosar la lista de nuevos talentos.

Anterior Hallan explosivos que iban a ser usados para atacar a la Fuerza Pública en Cauca