María Fernanda Yepes, una actriz con carácter

Hace parte de esa nueva generación de actores que con voluntad se ha creado un espacio en la televisión nacional, con tanta preparación, que lograron igualmente un sitio en las pantallas internacionales, esfuerzo que se ve recompensado con el reconocimiento.

María Fernanda Yepes ha hecho carrera, encarnó a la inolvidable Rosario Tijeras, también fue “La Diabla”, en “Sin senos no hay paraíso”, sin embargo las fronteras se abrieron y México le acogió con gran expectativa, la misma que fue superada con interpretaciones que le valieron una estancia más prolongada.

Ahora estuvo dispuesta a regresar a Colombia y de la mano de una llamativa propuesta, se alistó para interpretar a María Magdalena, el personaje bíblico del que se conocen aspectos muy puntuales, pero que se sabe, su vida fue más allá.

En esta oportunidad comparte reparto con los actores Andrés Parra y Manolo Cardona, en una producción de nivel internacional de la cual sus grabaciones transcurren entre Marruecos, Bogotá, La Guajira, desierto de La Tatacoa, aunque mayormente se desarrolla en la capital.

La serie, de 60 capítulos, con un enfoque cinematográfico, se compone de un elenco muy especial y María Fernanda tiene sobre sus hombros la responsabilidad de encarnar a María Magdalena, algo que le da mucha felicidad, pues la remite a la historia universal y todo lo que conlleva este personaje.

Si bien María Fernanda se le ha conocido en el papel de villana, advierte que no es precisamente lo que busca, aclara que le gustan las mujeres con carácter, empoderadas, esas que luchan por lo que persiguen, es decir, personajes fuertes.

En el caso de María Magdalena, la preparación ha sido compleja, se trata de alguien que a ciencia cierta no se sabe quién es, hay algunas referencias en la Biblia, pues allí no tiene mucha aparición y su historia, o sus historias, son muchas, lo que indica que siempre será un misterio. En todo caso, en esta narrativa hay mucha ficción y se respetan algunos parajes de las Escrituras, sobre todo la línea de Jesús.

Entre las teorías que encontró María Fernanda en su investigación del personaje está la que se maneja en el mundo católico, donde se ha visto como una prostituta, mientras que otras vertientes la sitúan conviviendo con Jesús, entonces esa complejidad la hace más interesante y la actriz la interpreta revolucionaria y avanzada para su época, lo cual no la dejaba bien ante la historia, por eso la ha disfrutado.

María Fernanda Yepes ha tenido papeles de trascendencia, algo que valora y atesora, pero no puede indicar cuál de esas interpretaciones la ha marcado, pues cada papel lo recibe como un hijo, del cual no se puede indicar el preferido, cada uno ha dejado una enseñanza y representa un paso adelante en la carrera, sin embargo no duda en afirmar que de los más recordados han sido Rosario Tijeras y “La Diabla”.

Otro reto cumplido

Estando en México, los personajes reales y propios de esa cultura no se han hecho esperar. Lo más reciente puso a María Fernanda a viajar en el tiempo, específicamente a los años 70 del siglo pasado, encarnando a Anel Noreña, la segunda esposa y gran amor de José José.

Este papel supuso un reto actoral para María Fernanda, toda vez que personificar a Anel en la bioserie de Telemundo “José José, el Príncipe de la canción”, la llevó a buscar información específica. Por tratarse de un personaje vivo, todo fue más complejo y uno de los mayores desafíos era interpretar a una mexicana, con su acento, de otra parte la transformación física era indispensable, sin obviar que es una persona muy querida por los mexicanos, haciéndose aún más delicada su caracterización.

Nunca la conoció, no pudo entrevistarse con ella, lo que obligó a María Fernanda a crearla sobre referentes, viendo entrevistas y leyendo su libro, además de ese cambio físico que la época y las situaciones obligaron, llegando a sorprender a misma la actriz.

La expectativa se superó tras la transmisión, la colombiana ha dado vida a este personaje ampliamente conocido por los mexicanos y que representa a alguien muy importante en la vida del artista.

Acostumbrada a los cambios, la colombiana ha demostrado la capacidad actoral al máximo, en un papel es muy distinta a otro. Lo disfruta, por eso su esfuerzo se concentra allí y nunca pone objeción a los cambios dramáticos, porque para ella hace parte del trabajo.

En la actualidad hay un grueso número de colombianos en producciones mexicanas, María Fernanda advierte que desde 2011 empacó maletas y se marchó, más que persiguiendo un sueño laboral, partió enamorada de su entonces pareja, hoy siente que el universo conspiró, pues si bien la relación ya acabó, ella quedó enamorada del país, de su gente y su forma de hacer televisión, llegando a convertirlo en su nuevo hogar.

Hacer buenas cosas no es fácil, sin embargo la paisa se dio la tarea de lograr lo que ha conseguido y le ha ido muy bien, México le acogió y aunque ahora está en Colombia con fines laborales, su regreso al país azteca es seguro.