Nuevas tecnologías en odontología

Desde el nacimiento de la odontología como profesión formal, se ha dirigido un gran esfuerzo a la creación y mejoramiento de instrumental, equipos y diferentes ayudas diagnósticas. Hoy en día con el avance de la tecnología, el odontólogo puede apoyarse en un sinnúmero de avances tecnológicos con el único fin de ofrecer diagnósticos y tratamientos óptimos a sus pacientes. La Tomografía Axial Computarizada y la tecnología láser, son un ejemplo palpable del avance tecnológico para la odontología en la actualidad. La utilidad y aplicación de estos avances en la odontología se describen a continuación:

Tomografía Axial Computarizada (TAC): Es una técnica de imagenología médica que utiliza radiación X para la obtención de imágenes de estructuras anatómicas del cuerpo en secciones o cortes. En odontología, este examen permite la obtención de imágenes tridimensionales de los maxilares utilizadas para establecer el diagnóstico y la planificación del tratamiento de los pacientes, permitiendo así, el análisis de las características del hueso maxilar para la colocación de implantes dentales, diagnóstico de lesiones de origen óseo como quistes y tumores, la localización de dientes incluidos (dientes que nunca erupcionaron), la visualización de lesiones o fracturas dentales, entre otros.

Debido a sus diferentes aplicaciones, el uso del TAC ha surgido como un nuevo método diagnóstico tendiendo a reemplazar en algunos caso las tradicionales técnicas de radiografía periapical y panorámica. La importancia de su uso radica en la calidad de las imágenes y por lo tanto en la utilidad que le brinda al odontólogo en el momento de establecer diagnósticos y tratamientos.

Tecnología Laser: El láser ha venido evolucionando y demostrando una amplia utilidad en el campo de la odontología. Su uso es muy variado y actualmente presenta indicaciones de aplicación ya sea para procedimientos diagnósticos o terapéuticos en las diferentes especialidades de la odontología. Se deben distinguir dos grandes grupos de láseres, los de alta potencia o quirúrgicos, capaces de concentrar una gran cantidad de energía en un espacio muy reducido y ello se demuestra en su capacidad de corte, coagulación y vaporización, por lo tanto se utilizan en procedimientos como: remoción de caries dental, extracción de cordales, recorte y remodelado de encías, corte de frenillos labiales y todo tipo de cirugía realizada en mucosa oral. Desde el punto de vista quirúrgico, una de las ventajas que presenta la tecnología láser es que reduce la necesidad de inyectar anestesia ya que provoca un efecto anestésico al tejido, por lo tanto, disminuye la ansiedad del paciente a la aguja y disminuye el dolor postoperatorio.

Por otro lado se encuentra el láser de baja potencia o también denominados terapéuticos, estos carecen de efecto térmico ya que la potencia que utilizan es menor y la superficie de actuación mayor, de este modo el calor se dispersa; Su aplicación fundamental es acelerar la regeneración de tejidos y la cicatrización de las heridas disminuyendo la inflamación y el dolor. Por lo que es altamente empleado en la reducción del dolor e inflamación durante los cambios de arcos de ortodoncia, incrementa la velocidad y calidad del movimiento dentario, cicatrización de ulceras presentes en cavidad oral, lesiones de herpes labial y aftas entre otros.

El láser ha sido utilizado en la odontología por más de 30 años, con fines terapéuticos y diagnósticos. Gracias al gran desarrollo que ha tenido, se ha convertido en un instrumento indispensable para los odontólogos que ya lo han implementado en su práctica clínica. Por lo tanto, el tratamiento láser en odontología ya no pertenece al futuro, hace parte del presente y no merecen ser ignorados, puesto que ofrecen un nuevo concepto de tratamientos dentales en el que priman principios como: disminución del ruido que atemoriza al paciente, no existe contacto con el tejido a intervenir, sangrado mínimo e incluso ausencia del mismo, en la mayoría de los casos existe ausencia de dolor disminuyendo el estrés del paciente durante el procedimiento.

El láser ha resultado ser menos invasivo y se ha demostrado que posee un alto poder de desinfección en los tejidos orales ofreciendo mayor seguridad, confort y satisfacción al paciente durante los tratamientos.

Teniendo en cuenta sus características, no hay duda que el uso del láser está creando una generación de pacientes con menos miedo a la odontología. Este tipo de tratamiento representa un método terapéutico innovador que complementa de manera significativa las terapias tradicionales y su uso en la consulta privada profesional es capaz de generar un impacto a nivel profesional y económico en la población de odontólogos.

Jennifer Orozco Páez

Odontóloga. Magister en Bioquímica. Docente investigador Corporación Universitaria Rafael Núñez