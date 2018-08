Posgrados, puerta al mercado laboral

La educación superior cada vez tiene más exigencias, las mismas que demanda el mercado laboral, por lo que la preparación continua es de imperante obligación si una persona desea trascender profesionalmente.

Los programas de posgrados tienen como objetivos principales, contribuir al fortalecimiento de la generación, transferencia, apropiación y aplicación del conocimiento, advierte Patricia De Moya Carazo, Vicerrectora Académica de la Corporación Universitaria Rafael Núñez.

De la misma manera, este nivel avanzado de estudios responde a las necesidades de formación de comunidades científicas, académicas y a las del desarrollo y bienestar social del país, aclara la funcionaria.

La oferta de especializaciones es relativamente amplia en el país. Están diseñados para profundizar en el dominio de un tema específico, por lo general en un área similar a la profesión y son de duración corta, generalmente un año.

Cuando de aumentar el nivel de conocimientos se trata, la maestría es el paso a seguir, pues aporta una formación especializada en una disciplina específica, de tal manera que es importante que tenga total relación con el título profesional y el rol laboral que se tiene o al cual se aspira.

Existen dos tipos de maestría, la profesional, orientada a la profundización de conocimientos y competencias en un campo o área profesional, y la de investigación, que enfatiza en el estudio científico para la generación de un nuevo conocimiento o procesos tecnológicos, indica la doctora De Moya.

De otra parte, está el doctorado, que es el programa académico que otorga el título de más alto grado educativo, el cual acredita la formación y la competencia para el ejercicio académico e investigativo de alta calidad. Es orientado a profesionales que tienen un perfil docente o de investigación en un área específica del conocimiento. Su duración es de 4 años en adelante.

Las instituciones de educación superior en Colombia, además de ofrecer programas de posgrado propios, pueden ofrecer y desarrollar especializaciones en convenio con instituciones del orden nacional y extranjeras.

El posgrado hace a un profesional más competente e innovador, lo dispone para nuevos desafíos con una visión globalizada, abriendo de manera inmediata sus posibilidades laborales, de igual forma son un aspecto importante para acceder a mayores escalas salariales.

Claves para escoger un posgrado

Claridad en lo que desea estudiar: Es importante elegir el programa del nivel de posgrado acorde a las necesidades y expectativas personales, profesionales y laborales. Es el caso del nivel (especialización, maestría, doctorado), la modalidad (presencial, semipresencial o virtual), lugar (Colombia o extranjero). Este es el punto de partida para disfrutarlo y que no corresponda a un requisito por cumplir.

Inversión económica: Acorde a su alcance económico que genere tranquilidad financiera. No sólo está la opción de pago, también las becas.

Afinidad al perfil ocupacional: Correspondencia con las actividades que desempeña o hará, como parte de su proyecto de vida y no porque esté de moda o en su defecto que no tenga campo laboral. No se debe elegir un posgrado sin la seguridad sobre el campo de acción a desempeñar.