Rosana, entre canciones y emociones

Con guitarra en mano, mucho carácter y una sonrisa permanente, así se presenta Rosana ante su público, en medio de un derroche de camaradería que involucra de tal manera a la cantautora, que no duda en bromear, conversar y envolver con su magia a los presentes.

Como bien lo dice la española, todo se siente a través de la piel, pero sólo estando allí, con ella, se llega a comprender como una canción puede situarse con propiedad en cada uno, haciendo de un concierto, una experiencia inolvidable.

A partir de un divertido monólogo, Rosana empieza su repertorio, un viaje por su carrera, invita a que la acompañen, baila, se mezcla con el público y se emociona al ver un auditorio que la sigue hasta la histeria.

Rosana tiene fortaleza en cada sílaba que expresa, seduce con lo que mejor sabe hacer, cantar y la alegría que la envuelve, es un escudo que lejos de aislarla, la acerca de la mejor manera con palabras certeras, como cuando al finalizar una canción se atreve a advertir a un público hilarante que lo único que no se deben dejar arrebatar en la vida es la sonrisa.

Luego en su camerino, la fiesta continúa, parece una principiante, pero no por inexperiencia al cantar, sino por la atención que brinda a sus fans y mejor aún, la sorpresa que genera en ella el conocimiento de esos temas nuevos, los que también están pegados en la memoria de la piel, como se titula este álbum que presenta en su gira por Colombia.

Y después de cantar…

Siempre hay una historia detrás de cada disco, ¿cómo fue la creación de este álbum?

Yo me doy cuenta de lo que he hecho después de hacerlo, porque mis canciones nunca pasan por mi cabeza, pasan por mis emociones, eso al momento de componer aplica y es cuando veo lo que me importaba, lo que estaba sintiendo y pensando. Primero me siento y dejo que todo fluya, para después buscar la explicación.

“En la memoria de la piel” habla de esas cosas que nos hacen comunes a los seres humanos, me he dado cuenta de que en un mundo que pareciera con ganas de dividir, recordarnos lo que nos es diferente y con ganas de poner más fronteras, todo mi empeño va en contra y veo que en lo esencial todos somos prácticamente iguales y de ahí surge el disco.

Al hablar de memoria, ésta guarda tantas cosas, ¿qué hay en la memoria de Rosana?

Hay muchas cosas que han pasado, la gran mayoría tienen que ver con los abrazos, la ternura, las sonrisas de toda la gente con la que me voy encontrando, pero lo que es en este álbum, no hablo tanto de los recuerdos que se pueden generar en la memoria, porque un día me di cuenta que cuando algo nos emociona y se pone la “piel de gallina”, uno es el primer sorprendido, avisándonos que la piel es lo único que decide cuándo se estremece y que nos tocó muy dentro.

También me di cuenta que esto no tiene una edad concreta, puede suceder en cualquier momento y en cualquier idioma, esa memoria y sus emociones no las procesa la cabeza.

¿Qué no quisieras guardar en la memoria?

Lo que no quiero guardar en mi memoria se lo propongo a esa otra canción del disco que dice “No olvidarme de olvidar” y me hago caso a mí misma, no soy rencorosa y jamás conservo aquello que no es capaz de regalarme una sonrisa.

¿Cómo describes tus canciones y esas vivencias que quedan consignadas en cada una?

Es difícil hablar de mis canciones, son un paseíto por mis emociones y no siempre me hago el mismo paseo, algunas veces lo hago por el rock, otras por el reggae e intento responsabilizarme de no tomar un mismo camino, pues no me gusta etiquetar y en la música, menos.

¿Si no fueras cantautora, que habrías sido?

Siempre me empeñé en ser uno de los tres Reyes Magos, pero ellos no se han dejado convencer.

¿Qué es lo más bellos que has cantado?

Creo que eso ocurre todos los días en los conciertos, pues no hay un nombre de canción para definir la sonrisa de la gente.

¿Cómo puede sostenerse un artista a través del tiempo?

La única manera es que la gente siga abriendo el corazón a tu música, uno no derriba puertas y se cuela. Tengo la suerte de que aquello que sale de mi corazón de manera real siga siendo capaz de llegar a quien lo escucha.

¿Eres consciente de que tus letras se quedan para siempre?

Cuando logras que una canción tenga toda tu emoción dentro, harás que se quede para siempre y por consiguiente será actual y estará de moda.

¿Qué opinión tienes sobre esta nueva propuesta musical que invade el mercado?

El mundo es tan grande y la gente es tanta, que hay espacio para todo. No creo que algo deba desaparecer, pero también digo que ojalá esto no se tarde mucho en aportar las mismas posibilidades al resto de música que existe, sobre todo para los artistas que vienen.

¿Qué no harías, en lo que a música se refiere?

No sabría hacer una canción por oficio. No sé procesar algo que no sienta, para mí es importante que al terminar una canción, el que me conoce, me reconozca y quien no me conoce, llegue a conocerme a través de mi música.

¿Cómo haces para mantener esa voz que te identifica?

Esa es otra cosa mágica que te identifica, eso uno no se lo plantea, pasa y decide quedarse con uno y cada día hay que darle la bienvenida.