Tips para renovar tu clóset

Se dice que el clóset es uno de los espacios más privados y llega a ser el reflejo de tu personalidad. Con el paso del tiempo la moda y tus gustos se van renovando, además empiezas a ver que hay prendas que ya no te quedan, que están y es ahí cuando decides renovar tu clóset.

Hay quienes piensan que tener el armario lleno de ropa es la mejor opción para tener variedad al momento de elegir qué ponerse, sin embargo esto puede ser una mala señal ya que puede mostrar que no tienes definido tu estilo, pues cada vez que vas a elegir no sabes qué usar y terminas diciendo “no tengo ropa” teniendo un clóset repleto.

Por otro lado, hay mujeres que deciden guardar ropa porque la moda es cíclica, ya que esto se basa en la moda impuesta por otros países con cambio de estaciones, sin embargo en Colombia hay unos climas ya establecidos, por lo tanto nuestra tarea depende de nuestro contexto inmediato o a futuro. Por ejemplo, si estamos en una ciudad como Bogotá nuestros outfits se acomodan al frío, donde las chaquetas, blazers, abrigos y las botas son prendas de primera necesidad, pero al planear un viaje como a la ciudad de Cartagena nuestras opciones de compra se ajustan a un clóset a futuro el cual el calor será el protagonista.

Según la diseñadora de moda Johana Cano renovar el clóset no parecería costoso desde la planificación de lo que realmente quieres. Vayamos a lo práctico; para aquellas mujeres que quieren renovar sin invertir mucho dinero lo primero que deben hacer es evaluar las prendas que tienen y decidir definitivamente cuáles no van más, ya sea porque llevan mucho tiempo y no las usan.

Luego, analiza la funcionalidad de las prendas que quedan y con qué otras podrías combinar. Este análisis te hará saber qué necesitas comprar. Si nos concentramos en tener prendas básicas (el llamado fondo del clóset) que son las que combinan sin problema, podemos dedicarnos simplemente cada temporada a comprar tendencias para combinar con esos básicos.

Infaltables en tu clóset

El clásico vestido negro que combinándolo con diferentes accesorios o colores es perfecto para cualquier ocasión.

Blazer, es una de las prendas más versátiles con un jean logras un outfit casual, pero con unos pantalones logras un outfit formal.

Una falda lápiz, además de ser una prenda muy femenina la puedes usar en cualquier momento de preferencia en un solo tono.

Un vestido de día, tanto para la oficina como para una fiesta, que sea en un estampado discreto o un solo color.

Un abrigo, de cualquier color, lo importante es jugar con él para lograr diferentes outfits. este año súper recomendamos las gabardinas.

Pantalón negro ya sea para una ocasión especial o para ir a trabajar o combinado con unos deportivos.

Camisa blanca, la ideal básica que podrá llevar con sobrepuestos, con blazer, con faldas, o con deportivos.

Jeans oscuros, si no sabes que ponerte siempre te van a sacar de apuros.

Botas negras y miel, estos dos tonos son básicos para combinar en nuestro clóset.

Tacones negros, que nos sacan de apuros.

Zapatillas deportivas, un básico que llegó a quedarse en nuestro clóset

Los colores que siempre deben estar

Existen colores básicos que son obligatorios en nuestro clóset, colores como el blanco y negro ya que combinan con casi todo logrando looks desde el más sobrio hasta el más atrevido. Pero, ¿qué pasa cuando queremos expresar la persona fashion que llevamos por dentro?

La solución a esta pregunta es acudir a tonos más versátiles, fáciles de llevar y que sean colores que nos ayuden a hablar de nuestro buen estilo y buen gusto como lo tonos pasteles o claros, si queremos lucir formales los podemos manejar combinándolos con prendas básicas o incluso puedes lograr un look descomplicado, el color rojo nos ayuda a realzar nuestra belleza y logra crear un look imponente, por otro lado, los tonos amarillos hablarán siempre de tu buen ánimo y de tu alegría.