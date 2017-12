Ventino le canta a la Navidad

¿Ventizar la música? Ese es un gran interrogante que encuentra su respuesta muy pronto, se trata de covers con un toque diferente, al mejor estilo de Ventino, la banda de moda en Colombia que no escapa a los eventos trascendentales y en esta oportunidad le dieron sus notas frescas a la Navidad.

Juliana Pérez, Olga Lucía Vives, Natalia Afanador, María Cristina Angulo y Camila Esguerra, forman Ventino y siguen dando de qué hablar, o mejor dicho siguen proponiendo música.

Poco queda de las chicas que emergieron de sus colegios con ansias de cantar, Ventino es una marca de calidad y estas cinco mujeres se tomaron muy en serio el trabajo en la banda, al punto que su sonido cuenta con identidad.

En sus inicios fueron contundentes al afirmar que Ventino tiene una marcada línea pop, sin embargo no se cierran a interpretar otra corriente musical, de hecho afirmaron que las colaboraciones con otros artistas, como es la mecánica actual las llegaba a seducir y de esa manera han actuado. Por otro lado, hacen parte del homenaje a Juan Gabriel que el cantante Alejandro González acaba de grabar y en el mismo, las chicas dan a conocer un lado ranchero que suena muy bien.

“Ya es Navidad”

El año 2017 ha dado para todo en el trabajo realizado por Ventino. Juliana, Olga, Natalia, Macris y Camila, se le midieron a todo, al tiempo que preparan lo que será su propuesta 2018, en este recorrido se decidieron por cantarle a la Navidad y un álbum se encarga de ese hermoso propósito.

Se trata de “Ya es Navidad”, un disco que muestra una faceta auténtica de las cinco voces juveniles, donde los grandes éxitos navideños son interpretados al mejor estilo vocal de Ventino, dejando ver una imagen muy navideña pero a la vez juvenil y fresca.

Al respecto advierten, que el trabajo empezó hace un año con ayuda de su gran amigo y productor Santiago Deluchi. “Estamos orgullosas del resultado ya que fuimos muy detallistas en cada canción. Aunque las canciones que contiene el disco son en su mayoría covers, nos esforzamos por “ventinzarlas” para que cada canción fuera diferente a las otras versiones que existen”.

Como todo lo que rodea a la agrupación, el álbum tiene un sello original, cuenta con diez canciones, de las cuales 9 son covers y una, la que le da el nombre al disco, es original. “Escogimos estas canciones porque son las que escuchamos siempre en nuestras navidades. Muchas son típicas latinoamericanas pero también tradujimos algunas del inglés”, advierten.

En el repertorio se encuentran los clásicos “El Tamborilero”, “Noche de paz”, “Santa Claus vendrá a la ciudad”, entre otros, convirtiendo el álbum “Ya es Navidad” en el mejor acompañamiento de las reuniones familiares de final de año.

Desde el inicio de la banda los viajes no se hicieron esperar, son figuras visibles más allá de las fronteras de Colombia, de hecho estuvieron viviendo tres meses en España, un mes en México y visitas largas a otros países, pero ahora llegó el momento de quedarse un rato en su tierra y es por esto que los planes decembrinos serán en Bogotá.

Las cinco talentosas chicas que componen la banda tienen programado un concierto para presentar este hermoso trabajo musical. La cita es el próximo 18 de diciembre en el Teatro de Jorge Eliecer Gaitán en la ciudad de Bogotá, donde los asistentes disfrutarán de una mágica y genuina puesta en escena navideña al mejor estilo de Ventino.

Para 2018 vienen muchos proyectos, indican Juliana, Olga, Natalia, Macris y Camila. “Queremos llevar nuestro show a muchos lugares. Nos emociona mucho saber que ya nos escuchan en varios lugares del mundo y nos encantaría que nos oyeran cantar y bailar en vivo. Además, sacaremos mucha música nueva y esperamos poder grabar nuestro álbum”.

Ha sido muy corto el tiempo que precede la carrera de este quinteto, sin embargo donde hay talento ningún periodo es decisorio y Ventino se forja en el día a día de sus éxitos. Desde su aparición, las chicas han logrado acomodarse en el mejor de los sitios, el del reconocimiento.

El álbum

1. Ya es Navidad

2. Va a nevar

3. A la nanita nana

4. Noche de paz

5. Santa Claus vendrá a la ciudad

6. O holy night

7. El tamborilero

8. María sabes qué

9. All want for Christmas is you

10. Feliz Navidad