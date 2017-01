5 novedades que tendría WhatsApp en sus próximas actualizaciones

Preste atención a esta nota, WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en el mundo trae este 2017 nuevas novedades, de las cuales una quizás no te dejará muy contento.

Estas se dieron a conocer en las últimas horas de manera filtrada por 'WabetaInfo', cuenta de Twitter que se especializa en tecnología y que ha revelado en distintas ocasiones funciones que se implementarán en la aplicación y han resultado ciertas.

Estas serían las posibles novedades:

1. Revelará tu ubicación

Esta posible actualización es la que más ha dado de que hablar en redes sociales. Cientos de usuarios de la app no les gusta para nada la idea que ahora los contactos de un grupo que tengas en WhatsApp al momento de enviarles un mensaje sepan donde te encuentres.

Se dice que esta función estará desactivada por defecto y los usuarios tendrán que activarla en el menú de configuración de WhatsApp.

La cuenta de WABetaInfo en Twitter anunció en una publicación que la nueva versión de What… https://t.co/Ub87evBW8W pic.twitter.com/k5bjvS1xUy — UltimaHoraCol (@ultimahorapp) 29 de enero de 2017

2. Podrás editar los mensajes

Esta nueva función permitirá editar los mensajes enviados, sin embargo, solo cuando el receptor no los haya leído.

3. Podrás eliminar los mensajes

Si eres de los que te arrepientes luego de enviar un mensaje en WhatsApp, o mandas un mensaje al chat equivocado, esta nueva función te alegrará.

La aplicación de mensajes instantáneos notificó que no solo se podrá editar los mensajes, si no eliminarlos de forma completa y permanente de tu equipo y también del destinatario, solo si este no los ha leído.(Lea aquí: WhatsApp permitirá eliminar los mensajes enviados)

4. Responder a los estados

Con esta novedad filtrada por la cuenta de Twitter WabetaInfo, podrás responder directamente a los mensajes de estado que otra personas tenga publicado en su WhatsApp.

5. Aviso de batería baja durante las llamadas

Hay momentos en que estás en medio de una importante llamada por WhatsApp y el dispositivo móvil se te apagá sin darte cuenta. Ya llegaría la solución a esta problema.

En las nuevas actualizaciones de la app te llegará una notificación de advertencia cuando la batería este a punto de acabarse. Esta solo sería posible para los Android.

In latest WhatsApp beta for Android versions, the user can receive a notification about low battery level during a call. #whatsappbeta pic.twitter.com/OntCDXo4y7 — WABetaInfo (@WABetaInfo) 29 de enero de 2017

Lo cierto es que WhatsApp comprada por Facebook en 2014, no ha confirmado si estas funciones estarían en las actualizaciones que se realizarán en los próximos meses.