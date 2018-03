Amazon lanza su primera tarjeta de débito en México

Este martes la compañía de Amazon lanzó en su plataforma la primera tarjeta de débito que se estrenará en México.

La intención es alentar a todos los usuarios de Internet que no poseen tarjeta crédito o débito, a utilizar su nueva tarjeta para realizar compras online.

La apuesta de la tarjeta está enfocada en el comercio electrónico, ofreciéndole a el usuario un nuevo método para que puedan comprar en sus sitios web favoritos.

La tarjeta, que se lanzó en conjunto con Banorte y Mastercard, no tiene ningún costo, además no tendrá cuota de manejo o saldo mínimo. Los únicos requisitos que se necesitan son: Tener Clave Única de Registro de Población (CURP), ser mayor de edad y no tener una tarjeta débito de nivel dos con el banco Banorte.

Para solicitarla deben llenar datos básicos: nombre, género, fecha y lugar de nacimiento en un formulario online. Una vez realizado el proceso, el usuario recibirá un mensaje con un número virtual para completar la operación. En el momento en que el usuario haya sumado 500 pesos mexicanos (74.000 pesos colombianos) recibirá la tarjeta física en su casa.

Otra de las novedades de esta nueva tarjeta de débito, es que brinda la posibilidad de recargarla con dinero en efectivo y posteriormente usarla. Mensualmente podrán recargar 3.000 dólares (8.535.000 pesos colombianos).

México como el país elegido por Amazon para lanzar su primera tarjeta de débito, podrá recargar en OXXO, Farmacias, 7 Eleven y también en el banco aliado.

Su principal función será para realizar compras en Amazon, pero también aplicará para pagar gastos a suscripciones de servicios conocidos, entre ellos Amazon Primer, Netflix, Spotify o Uber.

Después de que Amazon hiciera oficial su llegada a Colombia, es espera que implemente el método de la tarjeta de débito recargable al igual que en méxico.