El cobro ya no será un dolor de cabeza para los emprendedores

Nequi, el primero banco 100% digital en Colombia, lanzó al mercado una plataforma que le permitirá a emprendimientos y comercios hacer cobros para que sus clientes puedan pagar desde el celular.

Se trata de Cobros Nequi, una herramienta a través de la cual los emprendedores podrán recibir pagos de sus clientes, sin necesidad de datáfonos, ni tarjetas o de tener que realizar un giro para cancelar lo comprado por internet.



“Vivimos en el auge de las ventas por internet. Más allá de los comercios tradicionales, las mismas redes sociales se han convertido en pequeños mercados, donde emprendedores de todos los tamaños ofrecen productos y servicios. Cobros Nequi es una herramienta para facilitar los pagos de esos nuevos empresarios del mundo digital. Ahora bien, la plataforma es útil no solo para quien vende en internet, sino además para aquellos que van a ferias, eventos o que tienen tiendas físicas y desean proveerles a sus clientes métodos más sencillos de pago”Afirma, Andrés Vásquez, director de Nequi.



La plataforma funcionará desde cualquier computador, tablet o smartphone. A través de esta, el vendedor podrá cobrar a sus clientes, haciendo uso de un código QR o de una notificación push que llega al celular y solo se debe dar clic para aprobar el pago.



Cobros Nequi no tendrá costo suscripción o costos fijos. Se cobra una comisión por venta, en caso de no haber ventas no se generan costos. “Nuestra promesa de valor es ofrecerle a los nuevos emprendedores herramientas de pago acordes con sus ventas, con comisiones pequeñas, que en ningún caso superarán el tope de $3000”, afirma al respecto Andrés Vásquez, quien añade que “Quienes quieran probar Cobros Nequi tendrán dos meses gratis para que puedan explorar la plataforma y enamorarse de ella”.



¿Cómo usar Cobros Nequi?



Quien desee hacer uso de esta plataforma, debe inscribirse en https://cobros.nequi.com.co

“El proceso de inscripción es muy sencillo: solo hay que llenar los datos del formulario y, en máximo dos días hábiles, el emprendedor podrá utilizar Cobros Nequi, afirma María del Pilar Correa, gerente de producto de Nequi.



Los únicos requisitos para usar este beneficio son: tener una cuenta en Bancolombia y realizar la inscripción. Para quienes pagan a través de este servicio solo deben tener una cuenta Nequi, con saldo en ella.