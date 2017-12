Apple acuerda comprar la aplicación musical Shazam por 400 millones dólares

La firma tecnológica Apple informó hoy a Efe que llegó a un acuerdo de compra con la aplicación de reconocimiento de canciones Shazam, una transacción que medios especializados cifran en 400 millones de dólares.

"Tenemos grandes planes en mente, y esperamos combinarlos con Shazam una vez sea aprobado el acuerdo que cerramos hoy", señaló en un comunicado remitido a Efe la compañía radicada en Cupertino (California), que citó la "pasión por descubrir nueva música" de ambas como punto en común.



Según el portal Recode, el acuerdo anunciado por Apple, que no suele informar sobre este tipo de operaciones, puede estar sujeto a la aprobación de las autoridades porque Shazam radica en Reino Unido, aunque esa posibilidad no ha sido confirmada por la firma.



Los 400 millones en que se estima la operación, según dijeron fuentes conocedoras del asunto al portal TechCrunch, aunque no sido confirmados por ninguna de las empresas, distan de los 1.000 millones que valía Shazam en su última ronda de financiación, en 2015.



A pesar de su popularidad, la aplicación ha tenido dificultades para encontrar un modelo de negocio rentable y en 2016 declaró unos ingresos de 54 millones de dólares.



Apple explicó que Shazam, utilizada por millones de personas en distintas plataformas, ha sido una de las aplicaciones más populares en su sistema operativo desde su lanzamiento en la App Store, y la aplicación dijo en un comunicado que espera "seguir innovando".



A mitad de 2017, Apple Music tenía 27 millones de suscriptores, por debajo de sur rival, Spotify, que tenía 60 millones, indica Fortune.



La operación podría beneficiar a Apple, que tiene Shazam integrada en su sistema de inteligencia artificial Siri, haciendo más fácil que sus usuarios encuentren canciones y las añadan a sus listas en su aplicación musical, añade la revista.



Shazam, que comenzó su andadura hace 14 años, es una aplicación que permite a sus usuarios identificar las canciones que están sonando a su alrededor.