Banda Muse, boleto virtual y mucho más para el BlizzCon 2017

La convención de videojuegos de dos días de Blizzard regresa a Anaheim, California, el 3 y 4 de noviembre, y para quienes no puedan asistir en persona, Blizzard ha mejorado el boleto virtual, que ahora tiene más cobertura que nunca. Por primera vez, quienes posean un boleto virtual tendrán acceso a todos los escenarios de BlizzCon, un canal nuevo de acceso total y eventos especiales con la presencia de streamers, actores de voz y creadores de la comunidad.

"BlizzCon es un evento de celebración para toda nuestra comunidad, incluso para quienes nos acompañan desde su hogar en todo el mundo. Teniendo eso en cuenta, hemos mejorado la experiencia del boleto virtual para que proporcione una cobertura más amplia del espectáculo, incluso hemos expandido la cobertura en vivo a todos los escenarios", dijo Mike Morhaime, CEO y cofundador de Blizzard Entertainment. "Nos encanta poder acercar más que nunca a las personas a BlizzCon, y deseamos verlos a todos ahí: a los que asistan en persona y los que participen desde su hogar".

Concierto de Muse

El desarrollador de videojuegos tiene para este año como invitado especial a la banda Muse ganadora de los premios Grammy que se presentará el sábado 4 de noviembre con un cierre que hará temblar el escenario para concluir los dos días de celebración alrededor de los juegos.

La banda -conformada por Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme- es reconocida como una de las mejores bandas en vivo del mundo y ha ganado numerosos premios, entre los que se incluyen dos Grammy, un American Music Award, cinco MTV Europe Music Awards, dos Brit Awards, seis NME Awards y seis Q Awards. Desde sus inicios en 1994, Muse ha lanzado siete álbumes de estudio que vendieron más de 20 millones de copias alrededor del mundo. Su álbum más reciente, Drones, ocupó el puesto número 1 en 21 países en su debut y fue el primer álbum de la banda en ocupar el primer puesto en los Estados Unidos, junto con un premio Grammy al mejor álbum de rock del 2016.

"Estamos muy entusiasmados por cerrar la decimoprimera BlizzCon con un espectáculo de una de las mejores bandas de rock en vivo", dijo Mike Morhaime, director ejecutivo y cofundador de Blizzard Entertainment. "Muse ha logrado deslumbrar a millones de personas de todo el mundo con su música innovadora y nos emociona saber que vendrán a BlizzCon para brindar un cierre épico para todos los que asistan personalmente y los que se unan en línea al espectáculo".

Boleto virtual

Los boletos para asistir personalmente están agotados pero con el mejorado boleto virtual, la compañía busca que los fanáticos puedan disfrutar del evento desde la comodidad de su casa. La empresa brinda acceso total con un guía oficial durante todo el fin de semana. Los presentadores llevarán de paseo a los espectadores alrededor del salón, detrás de escena y asistirán a entrevistas exclusivas donde se internarán en el universo de los juegos. Los jugadores podrán mirar varias series de videos totalmente nuevos con episodios que se estrenarán durante las semanas anteriores a la convención. Estos videos cubrirán una variedad de temas que van desde la música de Blizzard hasta el cosplay, pasando por el análisis de los desarrolladores detrás de escena. Parte de estos contenidos estará disponible solamente para los que tengan un boleto virtual. Todo esto incluye regalos virtuales para quienes tengan juegos que hagan parte de las franquicias de la famosa desarrolladora de juegos.

Como siempre, la cobertura de la ceremonia de apertura de BlizzCon y los torneos de esports de este año -incluyendo los campeonatos mundiales de StarCraft II, Heroes of the Storm y World of Warcraft; el Hearthstone Inn-vitational y Tavern Vs. Taverns finals; y las finales de la Overwatch World Cup-se transmitirán de forma gratuita en HD en www.blizzcon.com.