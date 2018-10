Caída de YouTube en varios países desata ola de memes

En la noche de este martes la plataforma de videos YouTube se cayó a nivel mundial durante más de una hora.

Mientras algunos usuarios experimentaron fallas, muchos no podían ingresar a la plataforma ni reproducir los contenidos de video.

El problema afectó a personas de distintos países, entre ellos Colombia, México, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón y Brasil, entre otros.

La mayoría de los reportes fueron acompañados por la imagen de las pantallas en donde se podía leer el mensaje "Se produjo un error. Inténtalo de nuevo más tarde".

A través de Twitter, los voceros de la plataforma confirmaron la caída y ofrecieron disculpas por las molestias ocasionadas.

“Gracias por sus reportes sobre problemas de acceso a YouTube, YouTube TV y YouTube Music. Estamos trabajando para resolver esto y haremos saber una vez esté arreglado. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar y lo mantendremos informado".

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.

— Team YouTube (@TeamYouTube) 17 de octubre de 2018