¿Cómo comprar audífonos?

Topitos, cascos (o vinchas), con micrófono, auriculares, manos libres, cables delgados y gruesos con superficie deslizante, de colores, inalámbricos, baratos y exageradamente caros; lo cierto es que tipos de audífonos hay para todos los gustos en cualquier rango de precio. Sin embargo, ¿Cuál es el mejor? Y aunque como siempre la respuesta se esconde detrás de un gran "depende" crearemos en este artículo una guía para la próxima vez que pasees por la sección de accesorios electrónicos de cualquier centro comercial.

Lo primero

Antes de convertirte en la billetera más rápida del oeste cuando se trata de comprar tecnología, debes hacer una pausa y preguntarte: ¿Para qué los voy a usar?

Para la pregunta pueden existir varias respuestas y agendaremos las más frecuentes en este apartado.

Gamers

Si acabas de comprar una consola o un computador para videojuegos, podrás encontrar que los precios se elevan un poco, pero estamos hablando de 'headsets' (cascos con micrófono) diseñados para aislar el ambiente y crear inmersión sonora usando una alta fidelidad. Existe mucha variedad en el mercado para este segmento, pero a nivel local escasean las marcas confiables y accequibles. Por ejemplo, Kingston tiene un amplio portafolio de accesorios para gamers con su marca HyperX y una fuerte presencia en Latinoamérica. En dicho portafolio podemos encontrar audífonos de alta gama como los Cloud I y II pero el modelo que tiene el balance perfecto entre precio y calidad son los HyperX Cloud Stinger. No solo tienen una alta fidelidad de sonido, sino que son los ‘headsets’ más livianos y cómodos que puedas encontrar. Con solo 275 gramos, resultan cómodos en tu cuello y las orejeras rotan en un ángulo de 90 grados para un mejor ajuste. Sus altavoces direccionales son de 50 mm y además tienen espuma con memoria para esas largas sesiones de juego que evitan el cansancio de tnerlos por horas y horas sobre los oídos. Solo un consejo adicional, no los usen en la oficina, tus compañeros de trabajo y jefes me lo agradecerán.

Producción audiovisual y alta gama general

Para producción audiovisual (monitoreo y edición de video) Sony es la mejor marca por sus productos pensados para este nicho del mercado. Y no solo para este caso en específico, la marca nipona funciona muy bien para muchas otras necesidades y el claro ejemplo está en su modelo 3 en 1 integral que funcionan como altavoces, audífonos y manos libres además de tener memoria de almacenamiento MP3 por lo que la música la cargarías directamente a los cascos. Sony es uno de los mejores en audio y no por nada es muy común ver camarógrafos monitoreando el audio con unos Sony puestos.

Músicos

Este es el grupo más exigentes. Es difícil encontrar unos audífonos que se ajusten a la necesidad de estos usuarios, pero debemos tener en cuenta que ya estamos hablando de un sector profesional y especialista en lo que es sonido. No obstante, se sabe que hay cierta preferencia con las marcas Sennheiser, Shure y Audio Bechnica aunque esto varía mucho según el artista.

“Lo más importante para los audífonos de un músico es que se escuchen todas las frecuencias de forma agradable y armónica. A esto se le llama sonido plano lo que significa que reproducen los audios sin mucho bajo, ni mucho medio y tampoco mucho brillo. La idea de esto es que puedas apreciar todas las tonalidades de tu música, la voz, los instrumentos de forma uniforme.”, indica Iván Fernández (IFO) artista cartagenero del género urbano.

Sin embargo, el artista comenta que cuándo no están en el estudio los músicos prefieren audífonos de la marca Monster, Bose y Beats.

“Los Beats ideales para músicos del género urbano y por eso abundan entre los artistas más famosos de Estados Unidos. Es como si tuvieses un equipo de sonido en los oídos.”, puntualiza Fernández.

Hasta este punto hemos hablado de perfiles de usuarios que son bastante exigentes a nivel de audio. Ahora pasemos la página entonces a personas que no tienen necesidades tan altas y sencillamente necesitan unos audífonos.

Manos libres

Si estás buscando manos libres para tu celular, la mejor recomendación es que compres el accesorio original del fabricante de tu teléfono. Si, entiendo que pueden ser excesivamente caros, pero hay varias razones para que así sea. Ten en cuenta que estos accesorios fueron diseñados específicamente para funcionar con tu aparato y han pasado pruebas de calidad para perdurar en el tiempo y evitar su desgaste. Los manos libres no se dañan sin razón aparente, el constante sometimiento a maltrato los desgasta, el desespero por desenredarlos cada día, jalarlos del cable para quitarte un audífono o desconectarlo del celular termina por romper los contactos y dañarlos. Y no mencionemos las inmersiones accidentales en la lavadora, tirarlos en el bolso y dejarlos presionados debajo de un libro u objeto pesado y puntiagudo entre otras malas prácticas. También puedes comprar imitaciones muy baratas en cualquier parte del centro, pero serás consciente que se pueden dañar a la semana o al primer abuso que cometas con ellos. Mucho ojo en este punto, no es lo mismo comprar unos "topitos" que unos manos libres; estos últimos cuentan con micrófonos y tres botones para controlar ciertas funciones del celular, los primeros solo sirven para escuchar.

“Para mí los mejores audífonos en celulares son los de Apple aunque su único defecto es que quienes están a tu alrededor pueden oír lo que estas escuchando” , afirma Iván.

Para necesidades básicas

Por otra parte, también nos encontramos con el caso de personas a las que sencillamente no les importa mucho la calidad de sonido y sencillamente quieren unos audífonos para su laptop, MP3 y computador de la oficina. Se trata de personas cuyas necesidades más altas serán escuchar una canción o las noticias de la radio mientras caminan por la calle, se ejercitan, trabajan o como compañía para cualquier actividad. Aquí la elección es libre y no hay tendencias a ninguna marca, pero ten en cuenta que si decides invertir menos de 20 mil pesos lo más probable es que sean audífonos temporales.

Inalámbricos

Estamos hablando ahora de personas entusiastas de la tecnología que ya están aburridas de los cables. Es importante anotar que la mayoría de los audífonos inalámbricos son particularmente más caros que los de cable, pero hay usuarios que prefieren lidiar con baterías que con la eterna frustración de desenredar cables por la mañana. En este ámbito hay tanta variedad para todas las necesidades anteriormente descritas; la única diferencia estará en el precio. En este segmento quien se lleva la corona es la marca Sol Republic en especial el modelo Tracks Air. Se trata de unos audífonos con un bajo impresionante y aíslan el sonido ambiente como los audífonos para gamers. Además, su batería es recargable brindando hasta dos días de autonomía.

Conclusión

Serás tú con tu presupuesto quien decida finalmente que comprar. Pero lo importante es que hagas una compra inteligente y consciente de lo que estás adquiriendo.