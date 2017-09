Conozca cuál es la probabilidad de que un robot realice su trabajo en 2024

El temor de que los robots reemplacen los trabajos de los humanos cada vez tiene más fundamentos. En 2019, habrá 2,6 millones de robots industriales instalados en el mundo, un millón más de los que había en 2015, según la Federación Internacional de Robótica (IFR en inglés).

En este momento, 70% de los robots está en el sector automotriz, electrónica/eléctrico, metales y maquinaria industrial. Pero más allá de las fábricas, las máquinas estarán en los hogares haciendo tareas de limpieza y mantenimiento, y se calcula que el número de robots en las casas se incrementará 31 millones entre 2016 y 2019. Ante este panorama, vale la pena preguntarse ¿qué tan factible es que los robots reemplacen su trabajo?

Para responder a esta inquietud, existe una página web llamada Will robots take my job?, en la cual puede se puede buscar un oficio y el sistema indica qué probabilidad hay de que sea reemplazado por un robot. Así, por ejemplo, un arquitecto tiene un riesgo de 1,7% de ser sustituido, mientras que la cifra para un contador o un auditor es de 94%.

Esta plataforma fue desarrollada por los ingenieros Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne, quienes publicaron un reporte llamado “The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?”, para el cual tomaron 702 ocupaciones y calcularon su riesgo.

El estudio se basó en el mercado laboral estadounidense, y se determinó que 47% del total de los trabajos pueden ser hechos por un robot.

En general, los profesionales del sector salud son difíciles de reemplazar. Los médicos, psicólogos y cirujanos solo tienen 0,4% de probabilidad de ser sustituidos, la cifra va aumentando con los enfermeros que trabajan en clínicas, hogares o casas comunales, quienes tienen un riesgo de 5,8%, para los optómetras es de 14% y para asistentes médicos es 30%.

Sin embargo, a medida en que el trabajo se va volviendo más rutinario o mecánico, como el de esterilizar y preparar los instrumentos médicos o realizar pruebas de laboratorio, la posibilidad de ser reemplazado puede aumentar hasta 90%.

Para Daniel Acero, gestor de innovación de la línea electrónica de Tecnoparque, la ventaja del médico es que “su descubrimiento de enfermedades, técnicas y procedimientos, así como su trabajo investigativo son vitales para tratar un trastorno. Pero en la parte operativa, de cirugías y procedimientos, es tendencia usar sistemas de inteligencia artificial e ingeniería para diagnosticar, hacer cortes de alta precisión y responder a consultas”.

Los trabajos que incluyen el componente creativo también tienen bajo chance de ser realizados por un robot. Por ejemplo, un coreógrafo solo tiene 0,4% de probabilidad de ser relevado, un maquillador artístico tiene 1%, los ilustradores, pintores o escultores llegan a 4,2%, los diseñadores gráficos alcanzan 8,2%, y tal vez el porcentaje más alto dentro de este campo es de los editores de video y actores, que alcanzan 31% y 37%, respectivamente.

Sobre esto, José Luis Ramírez, docente de ingeniería electrónica de la Universidad Cooperativa de Colombia aseguró que “la inteligencia artificial está en una etapa en la que es capaz de aprender, interactuar, pero siempre haciendo réplica. Todavía hacer una obra de arte no es posible pero en el futuro puede llegar a suceder porque la tecnología está avanzando”.

En cuanto a los trabajos más susceptibles a reemplazarse, la plataforma dio el porcentaje más alto a los modelos, quienes tienen 98% de probabilidad de sustituirse. También, los oficios como operador de call center, los de máquinas, carnicero, panadero, cajero, asistente o fabricante de zapatos tienen más de 80% de posibilidad de convertirse en trabajos para robots en 2024.

Sobre esto, Alejandro Martínez, gerente de Pygmalion, dijo que “se van a reconfigurar nuevos empleos que serán compartidos, una parte la hará el humano y otra el robot, en especial, las que requieren gran volumen de información o mucho trabajo forzado y repetitivo”.

Si bien los robots tomarán el control de varios trabajos, según Luis Carvajal. gestor de innovación de Tecnoparque, la educación podría enfocarse en controlar y supervisar el trabajo, pues el humano siempre tendrá la capacidad de tomar la decisión final”.

El apoyo que dan las máquinas a las ocupaciones

La robótica no puede verse solo como una amenaza al empleo, sino como una herramienta para facilitar los procedimientos. Por ejemplo, en el campo médico existe el sistema quirúrgico Da Vinci, con el cual un médico puede operar a una persona incluso estando en otro país, lo cual disminuye los costos de desplazamiento y mejora el acceso y nivel de vida de muchas personas. También, hay máquinas que ayudan a los enfermeros a aplicar inyecciones o manejar pacientes con un alto peso. También, hay robots que desactivan bombas.