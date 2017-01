Conozca cuáles fueron los mejores celulares del 2016

Polémicas, conceptos innovadores, decepciones y hasta explosiones se vivieron durante el año 2016 en términos de teléfonos inteligentes. Aunque es claro que ningún celular puede clasificar como el mejor en todo sentido porque, como siempre, eso depende de las necesidades del usuario, hacemos una selección de los que más destacaron en ciertos aspectos durante la intensa batalla por llevarse parte de la torta de ventas en cuanto a fabricación de móviles se refiere. Tenga en cuenta que el orden de aparición en esta lista no tiene absolutamente nada que ver con la superioridad o inferioridad del aparato mencionado.

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung sigue llevándose el premio a la mejor pantalla del mercado móvil por año consecutivo. El display Amoled del S7 con su concepto Edge lo hacen una maravilla para reproducción de contenido marcando una nueva tendencia de usabilidad al incluir el borde como parte de la pantalla. Aunque esta es su principal característica, el celular destaca en otros aspectos y no era para menos, después de todo estamos hablando de un gama alta y buque insignia del líder Android. (Lea Aquí: Evaluación: Samsung Galaxy S7 Edge, al borde de la perfección).

iPhone 7

La batalla sigue intacta y mientras Samsung brilla con su pantalla Apple sigue mostrando dispositivos confiables a nivel de rendimiento. Por mucho procesador que los otros fabricantes se esfuercen por poner más núcleos y mejores arquitecturas, iPhone sigue teniendo una ventaja invaluable: hardware diseñado para que funcione específicamente con su propio software.

Esto hace que el rendimiento del iPhone 7 (en sus dos variantes) sea superior. De igual forma, aunque esta es su mayor cualidad, iPhone 7 es la punta de lanza de Apple y también destaca en otros aspectos volviéndolo integral, pero hay que hacer una mención especial al valiente movimiento de eliminar el puerto 3.5 MM de audio, que, aunque generó críticas y polémicas, tiene un objetivo claro de visionar un futuro sin cables. (Lea Aquí: Evaluación iPhone 7: Vanguardia a cualquier costo).

Moto Z

Motorola se ha consolidado como líder a nivel de dispositivos gama media y baja y aunque no ha dejado de lanzar aparatos de nivel superior, este año apuntó a la gama alta con mucha más fuerza. El Moto Z se lleva el premio al mejor concepto innovador del año con sus Moto Mods. Básicamente estamos hablando del prometido celular modular que con un “snap” puede convertirse en un celular con mejor cámara, una bocina más potente, una batería más potente y hasta un proyector.

Motorola definitivamente está permitiendo que el celular se vuelva un dispositivo tan versátil como el usuario lo requiera. ¿recuerdan lo que mencioné al principio de esta nota sobre que el mejor celular es aquel que responde a las necesidades del usuario? Bueno, esta es la respuesta de Motorola a ese principio.

Huawei Mate 8

Una máquina, es la mejor forma de describir esta Phablet. No solo se trata de la mejor Phablet de 2016 sino que se corona como la mejor batería. No solo por sus impresionantes 4.000 mA sino por todas las medidas que el fabricante tomó con el objetivo de ahorrar batería y flagelarla lo menos posible. Estamos hablando de controladores de software que permiten ahorrar y optimizar energía de forma muy eficiente. No hay duda de que Huawei tiene un aparato que fácilmente cumple el sueño mojado de muchos: no tener que cargar el celular por dos días. (Lea Aquí: Evaluación: Huawei Mate 8, la mejor batería del mercado).

Mejor cámara

La mejor cámara es una batalla entre Samsung Galaxy S7, Huawei P9 y iPhone 7. Los tres tienen un manejo del color muy sobresaliente en diferentes condiciones de luz. Sin embargo, esta vez el ganador vuelve a ser del fabricante chino. El P9 con el respaldo de, nada más y nada menos, que de Leica brilla por sus dos cámaras que trabajan en conjunto para generar imágenes impresionantes. Leica básicamente introdujo el poder de sus cámaras profesionales en este celular.