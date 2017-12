Estas fueron las series más vistas por los colombianos durante 2017

La plataforma digital Netflix presentó un informe sobre las producciones más vistas en Colombia, tomando el promedio de horas vistas por día por miembro entre el primero de noviembre de 2016 y el primero de noviembre de 2017.

Para esto, elaboró un ránking de acuerdo a la cantidad de horas en promedio que los usuarios pasan viendo sus producciones originales.

El día en que los colombianos vieron más contenidos en todo el año fue el 14 de abril, mientras que a nivel mundial fue el 1 de enero.

Las series que vieron en maratón:

1. Fauda

2. El Chapo

3. Shooter

4. Greenleaf

5. American Vandal

6. Suburra: Blood on Rome

7. 3%

8. Anne with an E

9. Ingobernable

10. GLOW

Las series que vieron con paciencia

1. The Crown

2. Una serie de eventos desafortunados

3. Big Mouth

4. Disjointed

5. Neo Yokio

6. Santa Clarita Diet

7. The Confession Tapes

8. Friends from College

9. Ozark

10. Atypical

Las que vieron en familia

1. Stranger Things

2. 13 Reasons Why

3. Una serie de eventos desafortunados

4. Star Trek Discovery

5. Chef's Table

6. Trollhunters

7. Atypical

8. Fuller House

9. Gilmore Girls: Un nuevo año

10. The Worst Witch

También se destacan las series que fueron tan buenas que nos hicieron ser infieles en el 2017

1. Sense8

2. Stranger Things

3. Narcos

4. 13 Reasons Why

5. Orange is the New Black

6. Black Mirror

7. Marvel - The Defenders

8. Marvel - Iron Fist

9. Ozark

10. El Chapo