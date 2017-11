¿Debes cubrir tu webcam cuando no la uses?

Desde que se publicó esa foto de Mark Zuckerberg donde se puede apreciar que la cámara de su laptop está cubierta con una calcomanía, muchas personas empezaron a utilizar la misma medida de seguridad que años atrás ya había empezado a popularizarse en el mundo de los entusiastas por la tecnología.

El exdirector del FBI en Estados Unidos, James Comey se refirió al asunto en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) cuando le preguntaron si aún usaba una pieza de cinta pegante sobre la cámara de su computadora. Con un gesto de obviedad, Comey respondió sin titubear “Diablos, claro que sí”.

Edward Snowden también aseguró que además de la cámara también debemos preocuparnos por el micrófono. De hecho, en su famoso documental “Citizenfour” se puede apreciar en una escena como llega a un cuarto de hotel y antes de empezar la entrevista con Laura Poitras le pide un minuto “para arreglar rápidamente algo”. Snowden se dirigió al teléfono en la mesa de noche y desconectó el cable que le da tono.

A esta punto ya no solo los grandes expertos y personalidades de internet lo hacen y probablemente habrás visto muchas personas de tu circulo social haciendo lo mismo pero ¿realmente sirve para algo?

¿Deberías preocuparte?

La noción de que tus dispositivo son para uso personal ya no es una realidad. Cualquier dispositivo conectado a internet y con un software tomando control del hardware será susceptible de ser usado como un medio para espiarte y, en el peor de los casos, extorsionarte con la información y contenidos recolectados.

En 2013 un hacker le contó a la BBC que acceder a la webcam de una mujer cuesta 1 dólar y que además tenía acceso a 500 computadoras.

“Hay bugs ocasionales en la tecnología basada en web que le permiten a los hackers abrir tu cámara web con facilidad y grabar videos en ella.”, explica Tod Beardsley, Director de Investigación en la empresa de ciberseguridad Rapid7.

Estas vulnerabilidades vienen de Java y Flash y a este punto debe haber muchas más en el nuevo estándar HTML 5. El problema es que será muy difícil saber que sitios web tienen estos huecos de seguridad. Además, una vez los atacantes tengan acceso a la cámara, los hackers tendrán tanto control que hasta podrán apagar el indicador de luz que te ayuda a saber si la webcam está activa y de esta manera no sabrás si tu aparato está comprometido.

¿Son las pegatinas la solución?

Aunque esta medida barata y fácil de ejecutar ayuda a que no seas espiado visualmente, no es tan efectiva como quisiéramos porque el hecho de que el hacker tenga acceso al hardware de tu computador ya es un problema más grande. Eso sin mencionar que aún queda el problema del micrófono, una entrada más difícil de silenciar que con un simple pedazo de cinta pegante. Si un hacker quisiera grabar las conversaciones en tu cuarto, necesitarás algo más que un calcomanía que no bloquea las vibraciones del sonido efectivamente.

¿Y entonces?

Aunque lo anterior puede ser desalentador, esto no significa que no debas hacerlo. Poner una pegatina, además de hacerte sentir mejor, también es un señal para el atacante y para las personas a tu alrededor de que eres alguien que al menos se preocupa por la seguridad de tu información en los dispositivos que usas.

Además, tengamos en cuenta que las cámaras y micrófonos no solo están en los celulares, ahora están en los altavoces bluetooth, laptops, neveras inteligentes y todo lo que tenga “inteligente” apelido.

A menos que vayas a encintar toda lo que te rodea y los lugares que visitas a diario en público, siempre estarás en riesgo. ¡Bienvenidos a 2017!

Sin embargo, la noción de tapar la cámara ayuda a dar cierta tranquilidad porque puedes ver el calcomanía todo el tiempo y termina siendo algo psicológicamente gratificante porque por loe menos estas tomando una medida para que no te espíen visualmente. El hecho de que lo hagas te ayudará a pensar en otros problemas de seguridad que a diario enfrentes. Cuando estés en tu laptop trabajando y alguien te pida tu contraseña “urgentemente” , seguro mirarás el pegatina y lo pensarás una segunda vez.

Conclusión

Ves y tapa tu cámara con el calcomanía que más te guste porque aunque tal vez no detenga a un hacker de infiltrarse en tu computadora, esta acción te ayudará a sentirte mejor y a pensar en tu seguridad informática cada vez que lo veas.