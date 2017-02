Diseñan fabrica virtual de Tesla en Lituania

Algunos lituanos desean tanto que Tesla Motors construya su próxima fábrica gigante en su país que para atraer la atención de la compañía californiana crearon una versión virtual de la factoría dentro del videojuego "Minecraft".

Vladas Lasas, quien estuvo detrás del proyecto, explicó que su intención fue enviar un mensaje al director general de Tesla, Elon Musk, de que Lituania "tiene un montón de personas hábiles", así como un sitio perfecto para erigir la fábrica.

Lasas indicó el sábado que 41 expertos informáticos pasaron dos días construyendo la fábrica virtual en Kruonis, en el centro de Lituania, cerca de una central hidroeléctrica y dos aeropuertos.

En un tuit el viernes, Tesla respondió: "Lituania sabe el camino hacia nuestro corazón".

Lithuania knows the way to our heart: a Gigafactory 2 pitch using Minecraft. https://t.co/V5COhmMkdu

— Tesla (@TeslaMotors) 3 de febrero de 2017