En Facebook se destapó la infidelidad de una mujer

Un joven llamado Michael Duarte, subió a su página de Facebook una foto de su novia que le hizo descubrir que ella le era infiel.

El chico estaba preocupado por los moretones en el cuello que tenía su pareja y quiso buscar entre sus amigos de la red social una ayuda.

Él preguntó: “Gente, necesito de su ayuda. Hoy volvió mi novia de Bariloche y allá jugaron paintball. Parece que le pegaron en el cuello y le duele… ¿Alguien sabe qué se puede pasar para que no le duela tanto? ¡Gracias!”.

Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar. De inmediato usuarios de Facebook le hicieron saber que el juego de paintball no era la causa de los moretones en el cuello de su novia.

Algunos le respondieron que los trajes para jugar paintball, están diseñados para proteger muy bien esta parte del cuerpo y otros que esos moretones no parecían los causados por el impacto de las bolas de tintas sino de un encuentro con otro hombre y que esos eran chupetones.

La publicación del tierno joven, lamentablemente sacó a la luz la infidelidad de su novia, sin embargo, no se sabe que pasó con la relación.

No es el único

Este no el primer caso de infidelidad que se descubre en redes sociales. El año pasado una mujer compartió en su Facebook una foto con una prueba de embarazo, mostrando su alegría por estar en etapa de gestación.

“Estoy muy feliz de anunciar que viene un nuevo miembro a la familia. Dios es bueno”, escribió en su publicación, sin embargo, la felicidad de la mujer se esfumó en minutos, cuando un hombre comentó sobre la aventura que mantuvo con la futura madre.

“Felicidades. Sé que tú y Mark son muy felices, espero que ahora que estás embarazada, dejes de mandarme tus fotos. Espero también que dejes de venir a mi oficina ofreciéndome sexo porque me acosté contigo. Fue un error. Eso te llevó a obsesionarte conmigo y me has arruinado la vida, espero que tu marido sea suficientemente inteligente para saber que puede ser hijo de otro”, indicó en un mensaje.

La mujer no tuvo más remedio que aceptar su infidelidad.

Finalmente, ten cuidado con los que publicas en tus redes sociales, ¡te pueden sacar los trapitos al sol!